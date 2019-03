Nederlandse game Pine verschijnt in augustus voor pc en Switch

De game Pine, gemaakt door indiestudio Twirlbound uit Breda, komt in augustus uit voor de pc en voor de Nintendo Switch. De makers haalden via Kickstarter geld op voor de game die zich aanpast aan de speler.

In een bericht aan backers maakt Twirlbound bekend dat Kongregate de game gaat uitgeven. Pine zal te koop zijn via de downloadwinkel van die uitgever, op Steam en in de Nintendo eShop. De makers van de game beloven binnenkort met nieuwe gameplaybeelden te komen; nu tonen ze een nieuwe teasertrailer.

Twirlbound begon in maart 2017 een campagne om geld in te zamelen voor het ontwikkelen van Pine en daarmee werd uiteindelijk ruim 120.000 euro opgehaald. De game speelt zich af op een eiland tijdens een 'alternatieve evolutie', waarbij de mens niet boven aan de voedselketen staat.

De game moet zich aanpassen aan de speler. De ontwikkelaars gebruiken naar eigen zeggen kunstmatige intelligentie en machinelearning om patronen van de speler te herkennen. Vijanden zouden zo bijvoorbeeld agressiever worden als een speler defensief speelt.

Volgens de ontwikkelaars is de grafische stijl geïnspireerd op games als Zelda en Fable, en wat gameplay betreft keken ze naar het Nemesis-systeem van Shadow of Mordor en de snelle moves in Bloodborne. Een prijs voor de game is nog niet bekendgemaakt. Mensen die het project steunden, betaalden 19 euro voor de reguliere versie.