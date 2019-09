Nederlandse game Pine verschijnt op 10 oktober voor pc en Switch

Uitgever Kongregate brengt Pine op 10 oktober uit. De game is gemaakt door indiestudio Twirlbound uit Breda. Zeven ontwikkelaars hebben vier jaar gewerkt aan de actieavonturengame die zich afspeelt in een open wereld.

Kongregate brengt Pine uit op zijn eigen Kartridge-platform voor 25 dollar. Daar is de game nu ook te koop als early access-versie, voor een beperkt aantal gegadigden. Pine komt ook naar Steam en gog. De pc-versie werkt op Windows, macOS en Linux. De Switch-versie van Pine komt uit via de Nintendo eShop.

Pine speelt zich af in de fictieve wereld Albamare. Spelers kruipen in de rol van Hue en moeten als dat personage de wereld ontdekken. Volgens de makers bevat de spelwereld wezens die 'veel slimmer' zijn dan mensen. De game draait om verkennen, onderhandelen, praten, craften en vechten. Er zijn zes verschillende biomen in de spelwereld.

De makers schrijven op LinkedIn dat ze vier jaar gewerkt hebben aan Pine. In 2017 haalden de ontwikkelaars geld op via Kickstarter om de game verder de ontwikkelen. Het project werd door 4100 mensen gesteund en dat leverde 120.000 euro op.