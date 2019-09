Gerucht: OnePlus 7T en 7T Pro worden op 10 oktober gepresenteerd

De OnePlus 7T en de 7T Pro worden op 10 oktober gepresenteerd en zijn vanaf 15 oktober te koop. Dat zegt OnLeaks, die ook de specificaties van de toestellen heeft gedeeld. Beide varianten krijgen een 90Hz-scherm, een Snapdragon 855 Plus en drie camera's.

De details zijn op Compereraja gezet en afkomstig van @OnLeaks. Begin september kwam al naar buiten dat de OnePlus 7T Pro nauwelijks zou afwijken van het huidige model en de specificaties bevestigen dat. De telefoon krijgt de Snapdragon 855 Plus-soc, die iets sneller is dan de reguliere SD855. Met 4085mAh is de accucapaciteit iets hoger, de OnePlus 7 Pro heeft een 4000mAh-accu. Er lijkt geen 128GB-versie te komen van de OnePlus 7T Pro, in de specificatielijst staat enkel 8GB ram en 256GB flashopslag.

De OnePlus 7T krijgt ten opzichte van zijn voorganger meer vernieuwingen. Zo krijgt het toestel een 90Hz-scherm, net als de Pro-versie. Bij de reguliere 7T is dat een scherm met een kleine inkeping aan de bovenkant. Ook is de resolutie met 2400x1080 pixels lager; de 7T Pro heeft een resolutie van 3100x1440 pixels. Ook de accu van de OnePlus 7T heeft met 3800mAh iets meer capaciteit. De voorganger heeft een 3700mAh-accu.

Beide toestellen krijgen drie camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor, f/1.6-lens en is voorzien van optische en elektronische stabilisatie. De 7T Pro heeft daarnaast een 8Mp-camera met telelens die goed is voor '3x zoom'. Bij de OnePlus 7T is dat een 12Mp-camera met '2x zoom'. De derde camera is in beide gevallen een 16Mp-sensor met een ultragroothoeklens.

De OnePlus 7T en 7T Pro komen uit met Android 10 en krijgen een nieuwe macromodus en een slowmotionfilmfunctie met 960fps bij 720p-resolutie. Over de prijzen van de nieuwe smartphones is nog niets bekend.

Eerder uitgebrachte renders van OnePlus 7T met drie camera's