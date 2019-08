Renders van OnePlus 7T met drie camera's komen uit

Er zijn renders online verschenen van wat waarschijnlijk de OnePlus 7T moet worden. De smartphone heeft drie camera's achterop in een horizontale lijn. Aan de voorkant is de notch van de OnePlus 7 behouden. Waarschijnlijk kondigt OnePlus de smartphone in het najaar aan.

De afbeeldingen zijn door de website Pricebaba online gezet, maar zijn verstrekt door de gerenommeerde smartphone-insider OnLeaks, die vaker als eerste met details over onuitgebrachte smartphones komt. Uit de afbeeldingen blijkt dat OnePlus voor zijn 7T waarschijnlijk kiest voor een triple camera-opstelling, terwijl de voorganger het nog met twee camera's moest doen. Ook het design achterop de behuizing is daarbij aangepast met de camera's horizontaal op rij. De specificaties van de drie camera's ontbreken echter nog.

Verder valt op dat de 7T nog steeds een notch heeft, waarbij het design vergelijkbaar is met hoe dat er bij de voorganger uitzag. Het scherm heeft daarbij ongeveer dezelfde afmetingen als de 7 en de behuizing van de nog onaangekondigde smartphone zou 161,2 bij 74,5 bij 8,3mm meten; dat zou het geheel iets groter maken dan de voorganger.

Verder heeft OnePlus wederom de powerknop aan de rechterkant en de volumeknoppen aan de linkerkant ingebouwd. Onderop bevindt zich een usb-c-poort en de speakergrill. Welke hardware OnePlus in de 7T stopt is nog niet bekend, maar vermoedelijk wordt het geheel opgetrokken rondom de Snapdragon 855+.

OnLeaks verstrekte geen afbeeldingen van de OnePlus 7T Pro, die waarschijnlijk wordt uitgebracht als opvolger van de 7 Pro. Deze smartphone heeft een pop-upcamera en daardoor een notchloze voorkant. Ook heeft het toestel een 90Hz-scherm.