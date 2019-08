OnePlus gaat zijn Android-tv onder de naam 'OnePlus TV' uitbrengen

OnePlus heeft bekendgemaakt dat zijn tv op de markt zal komen onder de naam OnePlus TV, nadat het vorig jaar een wedstrijd startte om een naam voor het product te verzinnen. De tv komt volgens geruchten eind september uit.

Naast de officiële naam 'OnePlus TV' toonde het Chinese bedrijf ook het logo voor de tv. Het bedrijf kondigde vorig jaar aan dat het aan een smart-tv werkte onder de projectnaam OnePlus TV. Het bedrijf riep daarbij lezers op om een passende productnaam te verzinnen waarmee de televisie op de markt zou kunnen komen. Ondanks die You Name It-competitie blijkt het bedrijf aan zijn oorspronkelijke projectnaam vast te houden.

Details over de OnePlus TV maakte OnePlus verder niet bekend. Uit een registratie op de Bluetooth SIG-website bleek vorige week dat het om een tv gaat die met schermdiagonalen van 43, 55, 65 en 75" op de markt komt. De apparaten verschijnen aanvankelijk alleen in China en India, waarbij de 75"-versie exclusief voor de Chinese markt is en de 43"-variant alleen in India uitkomt. Verder bleek ook dat het apparaat Android TV als OS bevat.

Eerder liet OnePlus al weten dat de tv een visuele slimme assistent bevat en onder andere bedoeld is om 'het huis te verbinden' en eenvoudig connecties met smartphones en andere apparaten op te kunnen zetten. Volgens MySmartPrice verschijnt de tv op 26 september of in ieder geval tussen 25 en 30 september. Die site claimt ook dat de tv lcd-panelen van TPV bevat maar een bron van de MySmartPrice claimt dat er ook een oledvariant verschijnt.