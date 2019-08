TomTom In-Dash-app van 97 euro werkt sinds drie maanden niet meer

De app TomTom In-Dash, onderdeel van een soort Apple CarPlay of Android Auto voor bepaalde Land Rovers en Jaguars, werkt sinds mei niet meer. De app, die 97 euro kost, blijft hangen bij het downloaden van kaarten.

Uit een forumpost op de TomTom-website en recensies op de Play Store-pagina valt op te maken dat het probleem sinds een update in mei speelt. Een communitymanager stelde in juni al dat er een fix ontwikkeld was en dat er aan de release gewerkt wordt, maar verder zijn er geen details meer vrijgegeven. Gebruikers tonen zich gefrustreerd. Eentje stelt graag de update op zijn telefoon te willen hebben voordat hij 'te oud is om te rijden'.

TomTom In-Dash toont de kaart, aanwijzingen en interface van de TomTom-app op de display van de boordcomputer van compatibele Jaguars en Land Rovers. De app biedt inzicht in verkeersdrukte en flitsers, geeft rijstrookaanwijzingen en tracht bestemmingen te voorspellen.

TomTom erkent in een reactie dat een software-update er de oorzaak van is dat Jaguar- en Land Rover-bestuurders de In-Dash-app niet meer kunnen gebruiken. "We bieden onze oprechte excuses aan dat het zo lang heeft geduurd om met een oplossing te komen en doen er alles aan om zo snel mogelijk met een oplossing te komen", meldt het bedrijf in een verklaring aan Tweakers. Een indicatie wanneer de app hersteld is geeft het bedrijf niet.