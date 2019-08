LG en Lumi introduceren smarthomesysteem dat veranderingen in huis detecteert

LG en het Chinese bedrijf Lumi United werken aan smarthomeproducten met sensoren die onder andere temperatuur en luchtvochtigheid meten. De eerste resultaten van de samenwerking zijn begin september te zien op de IFA-beurs in Berlijn.

De samenwerking tussen LG en Lumi United Technology zal zich richten op de ontwikkeling van producten met sensoren die met behulp van kunstmatige intelligentie veranderingen binnenshuis kunnen detecteren. Te denken valt aan wijzigingen in de luchtvochtigheid, temperatuurschommelingen en bewegingen van deuren of ramen.

Verscheidene smarthomeproducten van LG worden uitgerust of zullen nauw samenwerken met de Aqara-sensortechnologie van Lumi. Op die manier willen de fabrikanten de veiligheid en het gebruiksgemak van de slimme woning verhogen, en tegelijk energie besparen. Zo kan een airconditioning van LG automatisch worden bediend via een Aqara-temperatuursensor. Als er een raam wordt geopend terwijl de airconditioning in bedrijf is, zorgt een tweede sensor ervoor dat de gebruiker een melding op zijn smartphone ontvangt.

Tijdens de IFA-technologiebeurs, die van 6 tot en met 11 september in Berlijn wordt gehouden, zullen LG en Lumi voor het eerst een aantal gezamenlijke projecten demonstreren. Zo zal er een LG luchtontvochtiger te zien zijn met technologie van Lumi die kleding in optimale conditie moet houden dankzij een automatische regeling van de luchtvochtigheid. Daarnaast tonen de bedrijven hoe LG’s WK7 smartspeaker een ledlamp met Aqara-technologie kan bedienen via een spraakopdacht als 'cinema mode'.