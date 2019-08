DayZ wordt aangepast na Australisch verbod wegens wiet in onuitgebrachte versie

Bohemia gaat de game DayZ wereldwijd aanpassen om te ontkomen aan een verbod door een Australische keuringsinstantie. Er komt dus geen speciale versie voor Australië. Het verbod hangt samen met de aanwezigheid van wiet in een nog onuitgebrachte versie van het spel.

Bohemia Interactive zegt de zombiesurvivalgame wereldwijd aan te passen, omdat het 'niet wil dat Australische spelers worden gescheiden van de rest van de wereld'. De ontwikkelaar zegt tegen Kotaku dat het 'regionale lag' in het spel wil voorkomen en het spel wil behouden als een plek om vrienden te ontmoeten. Daartoe wordt de wereldwijd uitgebrachte versie van het spel momenteel aangepast met als doel om de gameplay zo authentiek mogelijk te houden, zodat spelers geen last krijgen van de veranderingen.

Welke veranderingen precies worden doorgevoerd, heeft Bohemia niet gezegd, en de Australische distributeur Five Star Games wilde ook geen nadere informatie verschaffen. Volgens de Australische afdeling van Kotaku heeft de Classification Board aangegeven dat zijn negatieve oordeel over het toelaten van de fysieke versie van DayZ alleen kan worden ingezien na een verzoek op grond van de Australische wetgeving voor openbaarheid van bestuur.

Kotaku Australia citeerde eerder echter al uit het oordeel van de Classification Board, waaruit blijkt dat de commissie valt over het feit dat het gebruik van cannabis als beloning in de game zit. Merkwaardig genoeg zit deze drug echter nog niet in de liveversie van het spel en is het daardoor nog onduidelijk of en op welke manier wiet onderdeel van de spelwereld wordt. Cannabis zou alleen nog maar in een experimentele versie van DayZ voorkomen.

Een week geleden werd bekend dat de Australische keuringscommissie weigerde om een leeftijdsaanduiding toe te kennen aan de fysieke versie van DayZ. Dat is in feite een weigering om het spel toe te laten op de markt. De digitale versie was echter al sinds 2013 beschikbaar als Early Access-titel en dat gold ook voor Australië. Vijf dagen geleden liet Bohemia aan PCGamer weten dat de kwestie escaleerde; inmiddels is in Australië naast de fysieke versie ook de digitale versie van DayZ uit de Xbox- en PlayStation-onlinewinkel verwijderd.