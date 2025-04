Aqara introduceert M3-smarthomehub met Zigbee-, Thread- en Matter-ondersteuning

Aqara introduceert zijn M3-hub voor het aansturen van smarthomeapparatuur tijdens de CES. Deze hub ondersteunt Zigbee en functioneert ook als Thread-borderrouter en Matter-controller. De hub komt in het tweede kwartaal wereldwijd beschikbaar. Aqara noemt geen adviesprijs.

De Aqara Hub M3 wordt de opvolger van de bestaande M2-hub. De nieuwe M3 behoudt daarmee de bestaande functionaliteit van zijn voorganger als Zigbee-hub. De nieuwe versie krijgt ook ondersteuning voor het Thread-protocol en bluetooth. Dat maakt de Aqara Hub M3 geschikt als Thread-borderrouter, zo meldt de fabrikant in een persbericht.

Het apparaat ondersteunt daarbij de universele Matter-standaard voor het aansturen van smarthomeapparatuur, ook van andere fabrikanten. Gebruikers kunnen daarmee Matter-apparatuur van derden integreren en automatiseren in de Aqara Home-app. Aqara zegt echter dat ondersteuning voor smarthomeapparatuur van andere fabrikanten gefaseerd wordt uitgerold. 'Sommige' Matter-apparaten worden daarom mogelijk niet ondersteund als de M3 uitkomt, zo schrijft de fabrikant.

De hub krijgt opnieuw een infrarood-blaster geïntegreerd. De M3 kan daarmee functioneren als afstandsbediening voor bijvoorbeeld een televisie of airco. Gebruikers kunnen met de hub dergelijke IR-apparaten aansturen en automatiseren via Aqara Home of andere Matter-ecosystemen. Verder krijgt de hub een speaker die volumes tot 95dB haalt. Daarmee kan de hub ook gebruikt worden als sirene voor het Aqara Home Alert System-beveiligingssysteem. De M3 heeft geen geïntegreerde camera of microfoon.

De hub wordt van internet voorzien via wifi of ethernet. Het apparaat kan via USB-C of PoE van stroom worden voorzien, zo zegt Aqara. Gebruikers kunnen meerdere M3-hubs installeren in hun smarthome, waarna die met elkaar synchroniseren. Als een van de twee hubs uitvalt, dan neemt de ander de controle over. Volgens de fabrikant worden automatiseringen daarnaast lokaal uitgevoerd, en dus niet via de cloud.

De Aqara Hub M3 komt in het tweede kwartaal van dit jaar uit. Aqara zegt echter niet wanneer dat precies gebeurt. De fabrikant noemt ook geen adviesprijs. De huidige Hub M2 staat in de Tweakers Pricewatch vanaf € 49,95.