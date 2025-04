Homey Pro kan na software-update als Thread-router worden ingezet

De Homey Pro krijgt ondersteuning voor Thread. Dat gebeurt via een over-the-airupdate. Het gaat om een bètafeature waarmee de hub kan worden ingezet als een Thread-router. De Pro en de Homey Bridge krijgen daarnaast een functionaliteit om airconditioners via infrarood aan te sturen.

Athom, het moederbedrijf van Homey, brengt op maandagmiddag Nederlandse tijd een over-the-airupdate uit voor de Homey Pro (Early 2023). Daarmee wordt het apparaat omgebouwd tot een Thread-router. Zo kan het smarthomeapparaten aansturen die via Matter werken. De Homey Pro werd eind 2022 aangekondigd en kwam in de zomer van vorig jaar breed beschikbaar. Het apparaat had bij introductie al een Thread-router, maar die was tot nu toe niet bruikbaar.

Via de update kunnen gebruikers hun Homey Pro gebruiken als een Thread-basisstation en -borderrouter.

Eerder was het al wel mogelijk via wifi of ethernet Matter-apparaten aan te sturen met de Homey Pro. Voor apparaten met Thread kon dat ook al, maar enkel door een borderrouter van een derde partij te gebruiken, zoals de Apple HomePod of Googles Nest Hub 2. Het gaat voorlopig om een bètafunctie, zegt Athom. De functionaliteit komt beschikbaar voor apparaten die op versie 10.3 of hoger draaien.

Tweakers schreef vorig jaar al een review over de Homey Pro (Early 2023).

Athom brengt daarnaast ook een update uit voor de Homey Pro en de Homey Bridge waarmee de ingebouwde infraroodsensor kan worden gebruikt om airconditioningapparaten aan te sturen. In tegenstelling tot de Thread-radio-ondersteuning werkt de infraroodfunctie op alle Homey-apparaten, ook oudere. Ook hierbij gaat het om een bètafunctionaliteit. Volgens Athom is er ondersteuning voor 'apparaten van verschillende populaire merken zoals Mitsubishi en LG'. Later moeten er meer merken volgen.