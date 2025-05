Homey brengt Advanced Flow-tool uit voor abonnees van Homey Premium

Athom Homey integreert de Advanced Flow-tool voor smarthomeautomatisering in het Homey Premium-abonnement van 3 euro per maand. Voorheen was Advanced Flow al los aan te schaffen voor Homey Pro-gebruikers.

Advanced Flow is een tool waarmee gebruikers verschillende smarthomesystemen kunnen visualiseren met behulp van blokken, om de verschillende schakels vervolgens te taggen, verslepen en koppelen voor een geautomatiseerd smarthomenetwerk. Deze service kostte voorheen eenmalig 25 euro en werd permanent gekoppeld aan een Homey Pro-apparaat. Hieronder vielen alle Homey-apparaten die tussen 2016 en 2019 verkocht werden en in principe ook de aankomende Homey Pro.

Sinds 2021 kunnen gebruikers ook een abonnement op Homey Premium nemen, wat 3 euro per maand kost. Hier zit Advanced Flow voortaan bij inbegrepen. Voor veel connectiestandaarden, zoals Zigbee, Z-Wave en Bluetooth, is overigens ook een Homey Bridge of de aankomende Pro-hub nodig van respectievelijk 69 en 400 euro. Bij de Pro-hardware zijn alle functies van Premium inbegrepen.

Er is daarnaast ook een gratis Homey-optie die via de cloud werkt en dus altijd een internetverbinding vereist. Voor dit 'abonnement' is er een limiet van vijf gekoppelde apparaten. Over dit scala aan abonnementen en apparaten maakte Tweakers recentelijk de onderstaande video en er is ook een gedetailleerde review van de Homey Bridge.

Update, 21.45 uur: Het aanbod van Homey is ietwat verduidelijkt om verwarring te voorkomen.