Homey meldt problemen met app en andere diensten - Update

Homey meldt op de statuspagina dat er mogelijke storingen zijn die het gebruik van de app verhinderen. Het bedrijf onderzoekt de problemen en heeft in een aantal gevallen al een oplossing uitgebracht.

Enkele gebruikers van Tweakers meldden problemen met de Homey-app te hebben, wat bevestigd wordt door de statuspagina van het smarthomebedrijf. Er zijn onder meer storingen met betrekking tot de firmware-, web- en app-api. Maandagochtend stonden er nog tientallen automatisch gegenereerde incidentrapporten op de statuspagina, maar intussen zijn er nog slechts enkele rapporten te zien. In de meeste gevallen zijn er al oplossingen uitgebracht. Het bedrijf monitort momenteel of de oplossingen werken. Alleen in het geval van de Homey-app lijkt er nog geen fix uitgebracht te zijn.

Update, 16.15 uur: Homey licht in een blogpost toe dat de problemen verholpen zijn. De oorzaak van het probleem was het wegvallen van alle load balancer connections, waardoor alle Homeys tegelijkertijd opnieuw verbinding probeerden te maken. Hiervoor werden dusdanig veel api-verzoeken gedaan, dat de servers van het bedrijf dit niet aan konden.

De smarthomefabrikant erkent dat het offline vallen van de Homey-producten tegenstrijdig is met de beloften van het bedrijf, aangezien de smarthomehubs altijd beschikbaar zouden moeten zijn en niet afhankelijk mogen zijn van servers. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf de afhankelijkheid met betrekking tot het api-systeem over het hoofd gezien.