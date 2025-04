Moods komt beschikbaar voor vorige generaties Homey Pro via eenmalige aankoop

Moods komt ook beschikbaar voor oudere versies van de Homey Pro. Moods is een nieuwe manier om slimme verlichting te bedienen via het smarthomeplatform. De functie laat gebruikers de kleur van de verlichting aanpassen aan de huidige situatie of stemming.

Moods, in mei uitgebracht voor de Homey Pro (Early 2023) vanaf Homey Pro v11.0 en Homey-app v.8.2, is nu ook beschikbaar voor Homey Pro-versies die tussen 2016 en 2019 uitkwamen, zo maakt het bedrijf bekend. Gebruikers moeten daarvoor eenmalig tien euro betalen. Homey vraagt naar eigen zeggen om deze eenmalige betaling zodat het kan blijven werken aan updates voor oudere versies van de Homey Pro.

Gebruikers kunnen kiezen of ze een van de tachtig vooraf ingestelde Moods gebruiken of een eigen Mood creëren. Bij het maken van een Mood kan gekozen worden welke kleuren gebruikt moeten worden en voor welke lampen de instellingen gelden.