Homey Pro en Premium krijgen optie voor inzicht in oude data via app

Athom brengt Homey Insights uit voor de iOS- en Android-app, waardoor gebruikers voortaan via hun smartphone terug kunnen kijken in oude data. Hiervoor is een Homey Pro of een Premium-abonnement vereist. De optie is al langer beschikbaar via de browserversie van de app.

Vanaf versie 7.5.0 van de iOS- en Android-app kunnen gebruikers historische gegevens van hun smarthomeconfiguratie terugzien. Daarvoor is zoals vermeld een Homey Pro-hub of een abonnement op Homey Premium voor nodig. Het bedrijf noemt als voorbeeld het terugzien van de luchtvochtigheid, stroomverbruik en temperatuur, maar ook alle andere ondersteunde informatiecategorieën worden via Insights inzichtelijk gemaakt. Gebruikers kunnen de gegevens filteren, om specifiek de data van een bepaalde periode te bekijken.