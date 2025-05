YouTube verhoogt prijs Premium in enkele Europese landen, niet in Benelux

YouTube heeft een prijsverhoging van het Premium-abonnement doorgevoerd in meerdere landen, waaronder in Duitsland, Oostenrijk en Polen. In de Benelux kost het abonnement vooralsnog hetzelfde als voorheen. Met Premium kunnen klanten video's zonder advertenties kijken.

Eerder voerde het videoplatform een prijsverhoging in onder meer de Verenigde Staten door en nu geldt een vergelijkbare prijsverhoging voor klanten in Argentinië, Australië, Oostenrijk, Chili, Duitsland, Polen en Turkije, zo meldt 9to5Google. In een e-mail naar klanten in Australië zegt het bedrijf dat dit de eerste keer is sinds de introductie van het abonnement dat er een prijsverhoging plaatsvindt.

Klanten in Duitsland betalen voor een YouTube Premium Individu-abonnement voortaan 13 euro, wat een euro meer is dan voorheen. Het gezinsabonnement kost voortaan 24 euro, ofwel 6 euro meer. De prijswijziging geldt in eerste instantie voor nieuwe klanten. Over drie maanden gaat de verhoogde prijs ook in voor bestaande abonnees.

De prijswijziging maakt onderdeel uit van een grotere beleidsverandering van het videoplatform. Sinds deze week is YouTube namelijk begonnen met het blokkeren van gebruikers die een adblocker hebben geïnstalleerd. Volgens het platform gaat het gebruik van adblockers tegen de gebruikersvoorwaarden in. Het bedrijf zou daarnaast afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Verder stopte YouTube in september in de Benelux met het aanbieden van het goedkopere Lite-abonnement, al werd dit abonnement in die maand juist weer wel in Duitsland geïntroduceerd. Met een Lite-abonnement krijgen gebruikers ook geen reclames te zien. Het Premium-abonnement biedt daarnaast nog andere extra's.