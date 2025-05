YouTube is wereldwijd begonnen met blokkeren van adblockgebruikers

YouTube is wereldwijd begonnen met het blokkeren van gebruikers die advertenties blokkeren. Zij kunnen in sommige gevallen geen video's kijken totdat ze advertenties toestaan of een abonnement hebben afgesloten.

YouTube noemt het een 'wereldwijde inspanning' om het aantal gebruikers met adblockers terug te brengen, meldt The Verge. Dat is een uitbreiding van een experiment uit juni, waarbij YouTube bij een kleine groep gebruikers een adblockcheck uitvoerde.

Gebruikers die ermee te maken krijgen, kunnen mogelijk geen video's meer kijken op het platform totdat ze de adblocker uitzetten of YouTube gewhitelist hebben. Google redeneert dat YouTube afhankelijk is van advertenties. Bovendien gaat het gebruik van adblockers in tegen de voorwaarden van het platform, zegt de dienst. Een abonnement is in de Benelux minder aantrekkelijk geworden door de recente verdwijning van de goedkoopste optie, Premium Lite.