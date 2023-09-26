YouTube stopt met Premium Lite-abonnement in Nederland en België

YouTube stopt met zijn Premium Lite-abonnement in Nederland en België. Het abonnement is niet meer beschikbaar en bestaande klanten raken hun abonnement over een maand kwijt. Het 6,99 euro kostende abonnement heeft twee jaar bestaan.

Nieuwstips over YouTube Premium Lite
Dank iedereen voor de tip!
(dit is slechts een deel van de lijst)

YouTube-moederbedrijf Google heeft de mail met de aankondiging maandagavond Nederlandse tijd gestuurd, zo blijkt uit de tientallen tips die Tweakers daarover heeft binnengekregen. Google zegt niet waarom het stopt met Premium Lite, alleen dat het bedrijf blijft werken aan Lite-versies van zijn Premium-abonnement. Wat dat betekent, is onduidelijk.

Klanten kunnen een maand gratis het volledige Premium-abonnement krijgen. Dat abonnement is met 11,99 euro per maand fors duurder. Bovendien kunnen ook niet-klanten altijd een gratis proefperiode krijgen. Daarna krijgen klanten die nu Premium Lite hebben weer advertenties te zien op de videosite. Behalve in de Benelux was Premium Lite beschikbaar in Scandinavische landen.

YouTube Premium Lite YouTube Premium
Geen advertenties op YouTube en YouTube Kids Geen advertenties op YouTube en YouTube Kids
- Geen advertenties in YouTube Music-app
- Downloaden voor offline kijken/luisteren
- Afspelen op achtergrond
6,99 euro per maand 11,99 euro per maand

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 26-09-2023 06:31
481 • submitter: fnl

26-09-2023 • 06:31

481

Submitter: fnl

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Finraziel
26 september 2023 07:37
Bah... Wat is Google toch ver gevallen, van ooit geliefd tot langzaamaan misschien in ieder geval door mij meest gehate bedrijf op internet.

Ik zal zelf ook moeten denken wat ik ga doen. YouTube alleen is geen 13 euro per maand waard en ik vind het belachelijk dat ze bijna evenveel vragen als Netflix terwijl YouTube de content praktisch voor niks krijgt (er gaat nog steeds maar een fractie van het bedrag naar de creators).

Bovendien weten we van Spotify dat het al bijzonder lastig is om een muziekdienst winstgevend te maken van 10 euro per maand en ik betwijfel dat het voor Google veel goedkoper is. Dus effectief houden ze volgens mij minder over aan een premium klant als die ook muziek gebruikt dan aan een premium lite klant. Het was om die reden al belachelijk dat ze zoveel features weg hielden van lite (zoals background play, wat weer mensen aanspoort onnodig het scherm aan te houden, weer meer ecofootprint in de naam van winst) en echt alleen maar advertenties weg lieten... De enige conclusie lijkt me dus ook dat ze dit doen omdat ze wéten dat mensen YouTube music niet willen gebruiken (zouden ze het bewust zo slecht houden om die reden? Het zou me niks verbazen)

Maar nu jagen ze dus die klanten tegen zich in het harnas die wel wilden betalen maar niet hun vreselijk slechte muziekdienst willen gebruiken... Nu wordt het kiezen tussen vechten met advertenties, vechten met de tos, of gewoon maar meer geld geven (wat voelt als je broek laten zakken en voorover gebukt gaan staan voor Google)
holoduke51 @Finraziel26 september 2023 08:59
Waarom is Youtube geen 13 euro waard? 3 biertjes in de kroeg kost hetzelfde.
Paar uur youtube kijken en je hebt het er wel uit gehaald vind ik. En anders gewoon reclame accepteren.
GekkePrutser @holoduke5126 september 2023 09:04
Of blokkeren. Gewoon uBlock Origin op de PC, en Newpipe of Revanced op de mobiel.

En je schijnt het ook heel goedkoop via argentinie of turkije te kunnen afnemen, al heb ik dat zelf nooit geprobeerd. Ik gebruik newpipe omdat je daar niet eens een account voor nodig hebt dus er is minder datamining. Sowieso gebruik ik youtube nauwelijks.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:32]

Zyzzjan @GekkePrutser26 september 2023 09:17
Ik heb toevallig deze week Firefox browser geïnstalleerd met een 6 tal extensies om alle reclames overal te stoppen, ik heb zelfs een extensie geïnstalleerd dat met een groen balkje toont op een youtube video waar ze over de sponsor praten, ik snap dat creators op deze manier geld verdienen maar de aantal reclames zijn gewoon out of control tegenwoordig, ik moet een halve minuut reclames zien voordat een youtube video effectief begint af te spelen en 1-2 minuten later heb je soms terug reclame, dit is gewoon de mensen pushen richting een abo.
bzuidgeest @Zyzzjan26 september 2023 09:57
Hoe moeten die content-creators anders geld verdienen? Video maken is niet gratis.. Je wil geen reclame kijken en je wil niet betalen. Blijkbaar verwacht je alles gratis.
Joshuffle @bzuidgeest26 september 2023 10:38
Ze krijgen gewoon nog steeds betaald vanuit de sponsor als je persoonlijk de sponsor automatisch overslaat hoor, dat gebeurt al voordat de video uit is.

Daarnaast zijn ze altijd zelf aan het zaniken dat youtube revenue niks opbrengt, dus blijkbaar doet die adblock de content creators ook weinig, wat is het probleem hier?
bzuidgeest @Joshuffle26 september 2023 11:16
Niet veel is niet hetzelfde als niets. Ook heeft niet iedereen sponsors. Vele proberen juist zonder sponsors te doen zodat er geen claim is dat ze beïnvloed worden door geld
gedonie @Joshuffle26 september 2023 12:44
Dus jij wilt vooral zorgen dat er geen startende Youtubers meer komen. Om sponsoren te krijgen moet je relatief groot zijn. Om groot te worden ben je afhankelijk van inkomsten van advertenties, zeker in het begin.
Joshuffle @gedonie26 september 2023 12:59
Wat is jouw youtube naam? Je weet er blijkbaar veel van af, van wat ik juist hoor ben je aan het begin (dezer tijden) vooral afhankelijk aan hoeveel geld je hebt om er in te steken (lees: om het uit te houden tot je populair genoeg bent), omdat de advertenties zo belachelijk weinig opbrengen (vooral met weinig views/subs, we hebben het hier over centen)
Aldy @Joshuffle26 september 2023 13:57
Een beetje kort door de bocht. Omdat iemand ergens veel vanaf weet, wil dat niet zeggen dat die persoon zelf ook filmpjes maakt. Soms is het ook een kwestie van logisch nadenken hoe iets in elkaar steekt.
Joshuffle @Aldy26 september 2023 14:00
Logisch nadenken brengt je maar zo ver, ik kan ook logisch nadenken over bepaalde aspecten van quantum mechanica maar dat betekent niet dat ik claims ga maken alsof ik een expert ben, voor youtube praat ik uit eigen ervaring en die van kenissen/"collega's" (dus andere youtubers) er is een reden waarom je vaker nieuwe mensen op twitch ziet tegen over youtube omdat je daar met streamen en donaties sneller wat van kan maken dan met youtube, wat wel handig is als je niet een beroemdheid of een paul brother bent met zo veel geld achter je dat je 10 youtube kan laten falen en het nog niet in je portemonee voelt.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 22 juli 2024 14:32]

Aldy @Joshuffle26 september 2023 14:08
Ik lees nergens dat iemand claimt dat hij een expert is, maar wel een logica. Wil je een sponsor (ook in bijvoorbeeld de sport) dan zul je eerst iets moeten presteren. maar als je begint dan zul je toch eerst moeten investeren, of het nu YT-filmpjes zijn of dat je een bedrijf begint. Dat is logisch nadenken en daar hoef je geen expert voor te zijn.
telenut @Joshuffle26 september 2023 15:27
als uw content goed genoeg is zal het wel opbrengen. Goed is relatief, lees: veel kijkers trekt.
Trek je niet veel kijkers, dan moet je er maar mee stoppen of het als hobby te houden
Joshuffle @telenut26 september 2023 15:54
Tot je video door een niet bestaand bedrijf geclaimed word en al je geld naar een ander persoon gaat voor de eerste 30 dagen tot het automatisch systeem hun ongelijk geeft omdat ze niet met bewijs komen, maarja dan is al je traction al weg. ik betaal pas voor premium of zit door ads heen als mijn favo kanalen niet constant genaaid word, tot die tijd doneer ik direct aan ze.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 22 juli 2024 14:32]

!mark @bzuidgeest26 september 2023 10:38
Content Creators welke je veel kijkt kun je ook veelal ook supporten via iets als Patreon, blijft er ook veel minder geld aan de strijkstok hangen. Nu kijk ik zelf nog nauwelijks YouTube o.a. vanwege dit alles maar richting Google zelf zou ik zelf 0 morele schuld voelen, ze kiezen er zelf voor om de laatste jaren letterlijk 10x zoveel reclame erdoor te duwen als ooit te voren en nu effectief de prijs te verdubbelen om ze af te kopen.
Buiten dat is Premium ook geen volledige oplossing gezien je daarmee alsnog alle in-video ads krijgt te zien. Er is steeds geen enkele volledig officiële manier om echt alle advertenties af te kunnen kopen op YouTube.

Overigens is ook lang niet alles wat op YouTube te vinden is van content-creators die hun er hun brood verdienen. Je ziet (helaas) steeds meer dat bedrijven als een MSI of ASUS bijv. installatiehandleidingen of instructies voor een UEFIupdate aanbieden d.m.v. een YouTube video. In deze categorie vallen de meeste video's welke ik tegenwoordig nog wel eens kijk uit noodzaak. In dat geval heb ik al betaald voor het product, en vind ik het niet nodig nog een keer te betalen (d.m.v. van ads) om de bijbehorende instructies te kunnen inzien. Een anders voorbeeld zijn trailers voor games, series of films, het hele idee van trailers is om je warm te maken zodat je een abonnement afneemt of aankoop doet, niet om ook nog eens geld te verdienen aan de trailer anisch.
bzuidgeest @!mark26 september 2023 11:18
Ik support ook via patreon. Maar de ad-revenue is gebonden aan de content-creator en YouTube. De een staat niet los van de ander.

Premium is een oplossing voor de youtube ad-s. De content-creator kan ook eigen deals hebben om te overleven. En aangezien te veel mensen alles gratis verwachten en geen patreon zijn of wat dan ook is dat de enige keuze die ze hebben. Eigenlijk veroorzaak je dat dus zelf.

Verder is het aan youtube om hun beleid te kiezen. Er zijn alternatieven.
!mark @bzuidgeest26 september 2023 11:43
De content-creator kan ook eigen deals hebben om te overleven. En aangezien te veel mensen alles gratis verwachten en geen patreon zijn of wat dan ook is dat de enige keuze die ze hebben. Eigenlijk veroorzaak je dat dus zelf.
Zo werkt onze kapitalistisch samenleving in 9 van de 10 gevallen dus helemaal niet.
Mensen maar bovenal bedrijven nemen niet genoegen met hun huidige verdiensten, maar zullen vrijwel elke kans om meer geld te verdienen met beide handen aannemen. M.a.w. stel dat Content-Creators makkelijker zouden kunnen overleven van alleen de Youtube revenue dan zullen ze die eigen sponsorcontracten/deals nog steeds maar al te graag aannemen omdat ze dan meer geld kunnen verdienen. Ben eerlijk voor jezelf, als jij er vanaf morgen 1000 euro per maand bij kan krijgen, zou je dan nee zeggen omdat je met je huidige salaris makkelijk rond kunt komen en het niet nodig vind :P ?
De enige uitzonderingen zijn bijv. reviewkanalen waarbij sponsering het imago van het kanaal (objectiviteit) meer schade dan de sponsering oplevert, maar voor pure entertainment kanalen gaat dat al een stuk minder op.
Verder is het aan Youtube om hun beleid te kiezen. Er zijn alternatieven.
Daarom kijk ik ook vrijwel niet meer en heb ik de Patreon's die ik steunde ook stopgezet: én Youtube premium moeten nemen én al die sponsering in de video's zelf bekijken is mij te storend geworden om nog langer Youtube te gebruiken. Alleen wanneer een bedrijf waarvan ik producten bezit bepaalde instructies alleen via Youtube aanbied dan heb je weinig keus, zie mezelf al iets proberen terug te brengen om die rede, gaat je niet lukken :+
bzuidgeest @!mark26 september 2023 11:51
maar zullen vrijwel elke kans om meer geld te verdienen met beide handen aannemen
Afgezien van het feit dat het niet altijd waar is, wat dan nog. Die mensen hebben ook families om te onderhouden.

Ik denk ook dat heel veel kanalen zouden stoppen met sponsors (in ieder geval onder wat ik kijk) als de ad-revenue beter zou zijn.
Daarom kijk ik ook vrijwel niet meer en heb ik de Patreon's die ik steunde ook stopgeze
Dat is je vrije keuze, niet meer kijken. Dan neem je ook niets weg van de content creator. Je instructie uitzondering kan ik prima mee leven, daar heb je een product gekocht van het bedrijf.
telenut @!mark26 september 2023 15:28
de uploader kiest er zelf voor om er advertenties bij te zetten of niet. Dus opnieuw: kwaad zijn op de uploader.
MattiVM @bzuidgeest26 september 2023 14:22
Ik ben ook absoluut geen fan van reclame, ik vind het zelfs een soort van marteling. Ik vraag me soms toch ook af wat de impact van (zowel digitale als papieren) reclame op het milieu is.

Ik gebruik ook uBlock Origin, maar dat wilt niet zeggen dat ik geen reclame zou willen toestaan om content creators te ondersteunen. Het probleem is echter de hoeveelheid reclame die we te zien krijgen. Op een video van 10 minuten kan het zijn dat je wel 6 advertenties te zien krijgt. Bij de start 2 en dan elke 2 à 3 minuten nog eens 1. Gaat het een beetje?! Binnenkort krijg ik meer reclame te zien dan video...
bzuidgeest @MattiVM26 september 2023 14:28
Je realiseert je dat in ieder geval tot nu content creators invloed hadden op de hoeveelheid reclame? Als je er zo veel van ziet, zoek dan een betere content creator. Ik heb er gezien die iedere 2 minuten een blok hadden. Vooral mensen die illegaal series uploaden. Content farms e.d. Ooit kon je dat zien aan de gele stipjes in de tijdbalk.
Als je het te veel vind. Zoek dan betere content-creators. En kijk niet zo naar die 13 in dozijn content farms. Dat vertekend het beeld enorm en schaad de kleine creator.
MattiVM @bzuidgeest26 september 2023 14:45
Ik heb vaste content creators die ik volg, maar soms bekijk ik ook wel eens wat anders. "Zoek dan betere content-creators." is niet altijd mogelijk.
Je realiseert je dat in ieder geval tot nu content creators invloed hadden op de hoeveelheid reclame?
Dit is niet 100% correct sinds de wijzigingen aan "YouTube Partners Program". (nieuws: YouTube scherpt voorwaarden aan voor verdienen van geld door uploaders)

En hier ben ik bijvoorbeeld helemaal voor: nieuws: YouTube experimenteert met langere maar minder frequente reclameblokk...
Liever 1 keer langere reclame dan meerdere keren kort onderbroken worden.
bzuidgeest @MattiVM26 september 2023 15:09
Ik vind het ook klantonvriendelijk dat lite weg is. En ja eens, beter langer in 1 keer.

Maar binnen de wet, mag Youtube doen waar ze zin in hebben.
Linxis @bzuidgeest26 september 2023 12:47
Niet iedereen verwacht altijd alles gratis, maar je moet wel goed lezen. Ze halen een afspraak instap abbo eruit en forceren je om een veel duurdere oplossing te nemen die niet aansluit bij de behoeften van sommige gebruikers. Dan gaan deze dus andere mogelijkheden onderzoeken om toch op de door hen gewenste manier te kijken. Dus gewoon een domme keuze van Google
bzuidgeest @Linxis26 september 2023 14:24
Als de bakker je brood niet bakt op de manier die jij lekker vind of het recept veranderd geeft jou dat geen recht om een brood van heb te pakken zonder te betalen. Je mag wel naar een andere bakker.

Youtube voldoet niet aan de behoefte wellicht van de doelgroep, maar het is volledig hun recht om hun eigen bedrijfsvoering te bepalen. Je hoeft hun product niet af te nemen.

Dus ja ik heb prima gelezen en dat veranderd helemaal niets aan het argument dat ik maak. Youtube hoef je niet "aardig" te vinden en youtube hoeft niet naar de klant te luisteren.

De andere keuze is naar een ander streaming platform gaan. Niet de content-creator benadelen.
Verwijderd @bzuidgeest26 september 2023 14:47
Het gaat om het specifiek blokkeren van advertenties in videos. Daar was de Lite voor bedoeld en was ook de reden van velen om dat abonnement te nemen.

Nu gaan ze dat stoppen en moet je verplicht een abonnement nemen met muziek erbij. Ik heb helemaal geen interesse in die muziek applicatie, het is een bar slecht product vergeleken met alternatieven. En buiten dat, wat gaan ze er straks nog meer verplicht instoppen? En jij maar betalen voor iets wat je niet eens wil.
bzuidgeest @Verwijderd26 september 2023 15:12
Je bent niet verplicht een abbo te nemen. Je mag ook niet kijken, naar een ander platform gaan of gewoon advertenties kijken. Het enige recht dat je niet hebt is onder jouw voorwaarden grijpen wat je wil.

Dat je het een slecht product zo vind geeft je geen rechten niet op Youtube en niet in de supermarkt.
Verwijderd @bzuidgeest26 september 2023 15:17
Mensen hadden al een abonnement!!! (Lite) dat is het probleem helemaal niet. Het gaat erom dat je nu alleen een veel duurder Premium hebt met onzin erbij.
bzuidgeest @Verwijderd26 september 2023 15:23
Mensen hadden al een abonnement!!! (Lite) dat is het probleem helemaal niet. Het gaat erom dat je nu alleen een veel duurder Premium hebt met onzin erbij.
En wat dan nog? Het is Youtube zijn bedrijf en dat mag doen wat het wil. Je hebt nergens recht op als gebruiker. Ze hadden een abbo en dat abbo stopt. Dat mag. Het is een abbo, bij definitie tijdelijk. Het enige wat niet mag is mensen ineens meer gaan afrekenen zonder de optie om weg te gaan.

Dat je iets niet leuk vind geeft je geen enkel recht.
Verwijderd @bzuidgeest26 september 2023 15:37
Ah oke..

Maargoed, er is nergens een wet om advertenties niet te mogen blokkeren of verplicht te bekijken. Als Youtube denkt mensen te kunnen afpersen (want dat is het, meer betalen of stoppen) dan kies ik voor adblock. En als ze gaan bannen, jammer dan.
bzuidgeest @Verwijderd26 september 2023 16:16
want dat is het, meer betalen of stoppen
Je hoeft niet te stoppen, er is een advertentie optie. Er is geen verplichting tot een prettige optie.

Vind jij dat de slager of bakker je ook afperst als ze iets aan de prijs doen? Of als je favo game publisher zijn prijzen hoger maakt?

Er is geen wet tegen advertenties blokken. Maar als Youtube iemand voor de rechter zou dagen wegens schenden van de gebruiksvoorwaarden (niet realistisch, maar stel). Dan denk ik dat ze in principe een zaak hebben. Het is niet illegaal om diensten uit te ruilen tegen reclame kijken. Dus als dat de voorwaarde voor gebruik is, dan denk ik dat ze een zaak hebben die ze kunnen winnen.

Als jij een auto huurt onder de voorwaarden dat je niet harder dan 100 gaat, dan maakt het niet uit als je 120 mag op een weg en het maakt niet uit dat hij harder kan. Je tekent voor die speciale voorwaarde. En ja dat komt voor. Speciale voorwaarden als je antieke auto's huurt, want die zijn duur, zeldzaam en soms fragiel. Dus extra regels. Youtube heeft gebruiksvoorwaarden, die zijn niet anders. Of je Youtube nou leuk vind of niet, de voorwaarden nou redelijk vind of niet.
Verwijderd @bzuidgeest26 september 2023 16:47
Het gaat om het stoppen van een abonnement die verplicht naar een hoger segment gaat met ongevraagde toevoegingen die er niet waren bij het oude abonnement. En over je bakker.. Als jij een 10 broden per maand abonnement hebt en nu verplicht gaat worden om er 30 krentenbollen bij te nemen omdat we die ook verkopen is normaal? Of als Ziggo besluit dat het TV abonnement stopt en je alleen nog maar TV en Internet mag hebben dan pik jij dat ook zomaar?
bzuidgeest @Verwijderd26 september 2023 17:07
abonnement die verplicht naar een hoger segment
Je gaat niet verplicht naar een hoger segment. Dat mag niet volgens de wet. Het huidige abbo vervalt en het artikel vermeld dat die mensen terug vallen naar GEEN abbo. Ze kunnen zelf kiezen of ze premium de moeite waard vinden of niet.
Of als Ziggo besluit dat het TV abonnement stopt en je alleen nog maar TV en Internet mag hebben dan pik jij dat ook zomaar?
Als ziggo dat doet, dan net als youtube hier doet, heb je onmiddelijk de keuze om weg te gaan. Youtube zet ze terug naar de gratis tier. En bij ziggo zou je gewoon weggaan. Er zijn andere opties.
Geen partij kan je verplicht duurder aansmeren.
Verwijderd @bzuidgeest26 september 2023 19:57
Blijf jij maar lekker de strategie van al die grote bedrijven verdedigen, je komt jezelf nog wel eens tegen met je "Je kan toch kiezen"..
Robin4 @Verwijderd27 september 2023 02:09
Je kan het ook omdraaien.. Er word voor je gekozen.. En daar moet je als consument maar blij mee zijn.
bzuidgeest @Verwijderd27 september 2023 16:38
Blijf jij maar lekker boos op alles en iedereen die niet je zin doet. Hoe zielig. Ik verdedig niet hun strategie. Ik denk zelfs dat dit van YouTube het een slechte strategie is. Echter denk ik ook dat jou argument kant nog wal raakt. Het bedrijf niet leuk vinden of het ergens niet mee eens zijn geeft je 0 rechten extra. En een bedrijf mag binnen de wet zijn eigen keuzes maken. Dat je dat niet eens kan erkennen is gewoon zielig.
bytemaster460 @bzuidgeest26 september 2023 23:05
De vergelijking gaat mank. Aan dat brood hangt een prijskaartje. Dat ben je verplicht te betalen als je het brood wil hebben. Bij reclame ben je helemaal niets verplicht. Het wordt naar je toe gestreamd en jij hebt alle recht om het te blokkeren.
bzuidgeest @bytemaster46027 september 2023 16:46
Dat is niet correct. Er word video naar jou gestreamd met als gebruiksvoorwaarde de reclame. Dat is de quid pro quo. Dus je hebt niet alle recht dat te blokkeren. Het prijskaartje voor youtube zonder abbo is reclame. Stuiver wisselen hoeft niet met geld te gaan.

Niet anders dan de gratis tier van Spotify ook met reclame komt. Als je dat zou blokkeren overtreed je de deal met de leverancier. Je kan betalen of luisteren met reclame. Je mag niet luisteren en de reclame er uit halen. Je mag wel dan even je koptelefoon af doen.

De kindle kan je met reclame extra goedkoop krijgen.

Ik kan nog meer voorbeelden noemen.

Zowel Youtube als Spotify als andere diensten worden betaald door reclame dat is de deal dus die moet je laten doorkomen. Dat je iets kan blokkeren wil niet zeggen dat je dan niet de voorwaarden van de deal schend.
En ja je neemt wat weg, data versturen en hosten is niet gratis.
bytemaster460 @bzuidgeest27 september 2023 17:03
Nee, er is geen gebruiksvoorwaarde die zegt dat je reclame moet kijken. Juridisch is het aanbieden van reclame i.c.m. content geen prijskaartje.
Reclame mag je gewoon blokkeren op je netwerk en een contentprovider mag er alles aan doen om het te voorkomen en zo ontstaat een kat en muisspel. Als het illegaal was om reclames te blokkeren en de content wel te bekijken waren er al lang proefprocessen hierover gevoerd. Men heeft geen poot om op te staan omdat het juist GEEN stuivertje wisselen is.
bzuidgeest @bytemaster46027 september 2023 17:13
Dus jij denkt dat youtube as-is door gaat als iedereen een ad-blokker gebruikt? Dan kunnen ze net zo goed meteen stoppen.

De realiteit is dat Youtube druk aan het experimenteren is met het detecteren en stoppen van mensen die kijken met een ad-blocker.

In het screenshot dat er bij staat geeft Youtube duidelijk aan dat een ad-blocker tegen de voorwaarden is.

https://techcrunch.com/20...cgCiwOxJHa1W2Ff6iD9pD5s19

proefrechtszaken doet men alleen als wat er te halen is de moeite is. Individuele gebruikers aanklagen is zinloos. De kans is groter dat ze gratis stopzetten en je alleen nog met een abbo kan kijken.
bytemaster460 @bzuidgeest27 september 2023 17:19
De realiteit is dat Youtube druk aan het experimenteren is met het detecteren en stoppen van mensen die kijken met een ad-blocker.
Dat moeten ze wel omdat dat het enige is dat ze kunnen doen. Juridisch hebben ze geen poot om op te staan. Dat het in de voorwaarden is opgenomen betekent nog niet dat het wettelijk stand houdt. En waar in de voorwaarden staat het precies? In dat screenshot staat enkel dat het de voorwaarden schendt. Ik kan het zo snel niet vinden inde voorwaarden.
bzuidgeest @bytemaster46027 september 2023 17:25
Prima. Maar als je eerlijk bent dan weet je verdomd goed dat het ad-supported services zijn en een gedeelte van dat geld gaat naar de content-creator die (vaak, maar niet altijd) er hard voor werkt.
Ik hoop dat YouTube er vol op inzet om mensen als jij weg te jagen. Wel de lusten niet de lasten. Ik vind het prima als jij die keuze maakt. Maar wees er tenminste eerlijk over wat het betekend. Het naaien van de content-creator (en YT natuurlijk)
bytemaster460 @bzuidgeest27 september 2023 22:19
Rustig maar. Ik legde alleen uit hoe het juridisch werkt en dat je als gebruiker gewoon gerechtigd bent om advertenties te blokkeren. Ik blokkeer de advertenties niet. Dat gaat ook niet op mijn tablet, iPhone en TV.
bzuidgeest @bytemaster46028 september 2023 10:18
Sorry, maar ik had al zoveel reacties gehad met allerlei rare stellingen als dat die content-creators het maar als hobby moeten zien of dat het allemaal geldwolven zijn of alleen maar domme content maken (ligt meer aan wat die mensen zelf opzoeken denk ik). Misschien ging ik dan een beetje vlug.
Het staat mij zeer tegen hoe negatief en "entitled" mensen zich gedragen tegenover een groep die voor een groot deel gewoon hartstikke zijn best doet om hun "verhaal" te vertellen. Vaak in allerlei niches die je nergens anders vind.
Er was er zelfs een die dacht dat ze betaald kregen per view i.p.v. via ad revenue (en patreon en youtube channel subs etc). Jeetje zeg. Gelukkig zocht die persoon het zelf na om daarna iets wijzer te reageren.

Ik twijfel overigens nog steeds of je advertenties mag blokkeren van de wet. Maar eerlijk gezegd vind ik dat onbelangrijk en ik kan het inderdaad niet direct in de terms-of-service vinden en geen email adres om het YT rechtstreeks te vragen om een statement.
Iedereen weet dat het platform ad-supported is. En als je die niet laat gaan, neem je weg van de content-creator zijn inkomen. Als iedereen ads blokkeert dan stopt youtube met de "gratis" kant. De enige reden dat ze er niet harder tegen inzetten is dat de groep met ad-blocker nog niet groot genoeg is denk ik.

Ik zou willen dat YT een ad beleid had als tweakers. Dat zou de zaak behoorlijk beter maken.
bytemaster460 @bzuidgeest28 september 2023 19:19
YT is het ook deels zelf schuld. Jarenlang draaiden ze zonder reclame zodat er heel veel mensen naar jhet platform toe getrokken werden, zoals creators als kijkers. Vervolgens krijg je af en toe een wegklikbare reclame, dan twee, dan niet-wegklikbare reclames, dan reclames tijdens de content en nu soms iedere twee minuten. Je trekt eerst heel veel mensen naar je platform toe en maakt ze er deels afhankelijk van en dan ga je ze enorm irriteren. Dan snap ik best dat mensen voor adblockers kiezen.
Het blokkeren van advertenties zal nooit illegaal worden. Men kan nooit uitmaken welke dataverkeer je wel en niet toelaat en daarnaast is advertenties voor content geen betaalmodel. De content wordt gratis aangeboden. Reclames worden niet gezien als betaling voor content. Daarom bewandelt YT ook geen juridische weg maar zet vol in op het detecteren en omzeilen van adblockers. Dat is het enige dat ze kunnen doen.
bzuidgeest @bytemaster46029 september 2023 10:14
YT is het ook deels zelf schuld.
Dat is maar deels waar. Het is logisch dat als je nieuw bent je betere voorwaarden stelt om mensen te trekken. Je ziet het overal. Gameconsoles zijn loss-leaders, winkels met nieuwe producten geven samples weg etc. Goedkoop binnentrekken met verlies en daarna opkrikken als je de klant gebonden hebt is heel normaal.
YT is wat reclame betreft ook duidelijk aan het proberen hoe ver ze kunnen gaan voor ze zichzelf schade doen. De vraag beantwoorden hoeveel is content waard. Het percentage gebruikers met een ad-blocker zal daar in meetellen. Want alhoewel veel tweakers er een hebben, doet de gemiddelde consument er niets mee. Is dat irritant zeker, maar we staan ook zelf toe dat die platforms zo dominant worden. Er zijn content-creators die op meerdere platforms publiceren. Zelfs al is YT hun grootste publiek, ze maken zichzelf onafhankelijk en hebben en zijn goed gepositioneerd op andere plekken als het publiek ineens over zou stappen. Helaas zijn veel content-creators zo slim niet. Dat is iets waar ze zelf bij zijn en ik vind niet dat YT daar schuld aan heeft. Hoeveel moeite is twee keer uploaden nou extra?
Het blokkeren van advertenties zal nooit illegaal worden. Men kan nooit uitmaken welke dataverkeer je wel en niet toelaat en daarnaast is advertenties voor content geen betaalmodel.
Ik blijf zware twijfels houden bij dat statement. Er zijn zoveel voorbeelden die anders zeggen. Waar bij verkoop expliciet word gemaakt dat je een lage prijs krijgt voor het accepteren van advertenties. Zoals de kindle en Spofity en vele anderen. Ad supported content is al jaren een vallide business model.
De reden dat YT geen juridische weg bewandelt is dat het duur is en dat ze iedere gebruiker individueel zouden moeten aanspreken. Dat is niet te doen. Een technologische oplossing is makkelijker.

Wat onderscheid in content betreft. Voor Youtube is er een hele "makkelijke" oplossing om ad-blockers te stoppen. Ze kunnen de advertentie in dezelfde stream als de video mixen. Dan verlies je skip mogelijkheden maar de blocker ziet niets aparts meer om te blokkeren. Vereist wel wat extra computing power bij YT e.d. maar ik denk dat google dat wel kan.

Het "juridische" deel van deze discussie gaan we het niet op eens worden. Daar hebben we een breed vertrouwde prof voor nodig. Iets voor engelfriet wellicht.

Ik denk wel dat we het eens kunnen worden dat de blocker ook snijd in het inkomen van de content creator en dat dit naar hen toe niet fair is. Ik weet niet of er blockers zijn die per kanaal werken, maar als dat zo is zou ik mensen pushen om op zijn minst de kanalen waar ze op subscriben en regelmatig kijken uit te zonderen van de blokker. De makkelijkste manier om een beetje je waardering te tonen.

Edit: Ik heb Arnould Engefriet de vraag gesteld over reclame als betaalmiddel. Geen idee of ik antwoord krijg natuurlijk. De man zal vast druk zijn.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 14:32]

bytemaster460 @bzuidgeest29 september 2023 19:38
Een lagere prijs maar wel met advertenties is nog steeds geen vorm van betalen in de vorm van advertenties. Die lagere prijs geldt gewoon als korting waarbij de leverancier een poging doet je aan reclames te binden. Dat het een business model is betekent niet dat het moeten toelaten van advertenties op je netwerk verplicht is. In geen enkele uitspraak of jurisprudentie is terug te vinden dat het blokkeren van advertenties illegaal zou zijn.
daffie82 @bzuidgeest27 september 2023 09:29
"YouTube hoeft niet naar de klant te luisteren."
Volgens mij heb je ergens les 1 gemist...
Als je een succesvol product op de markt wil brengen is het essentieel dat je naar je klanten luistert.
Klant betaalt en is dus koning.
bzuidgeest @daffie8227 september 2023 16:40
Dat was natuurlijk niet het punt. Ik zeg nergens dat het slim is om niet naar de klant te luisteren. Maar het hoeft niet. Als Youtube gebruikers wil wegjagen is het hun vrije keus om klant onvriendelijk te zijn. Les 1 is dat je met een eigen bedrijf het recht hebt om ook stomme beslissingen te maken

Wat youtube waarschijnlijk beseft is dat ze heel onvriendelijk kunnen zijn voor mensen echt weggaan. Dat gebruiken ze. Niet verstandig lijkt mij, maar hun recht om te doen.
GekkePrutser @bzuidgeest26 september 2023 10:14
Gewoon, als hobby?
bzuidgeest @GekkePrutser26 september 2023 10:16
Dus je mag het geen baan maken? Wie ben jij om te bepalen wat een ander als baan mag doen en wat je mag grijpen of niet. Zelfs hobby's kosten geld en de wereld word rijker als mensen de moeite nemen om hun kennis te delen.

Ik denk dat je geen enkel idee hebt van het werk dat achter een goede video zit.

En hoe zit het dan met schrijvers, acteurs, zangers andere kunstenaars. Moeten die al hun werk maar als hobby gaan doen? Want dat is wat je stelt. Er is geen verschil tussen schrijvers, acteurs, documentairemakers en content-creators op Youtube. Vele zijn zelf een of meer van die dingen.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 14:32]

GekkePrutser @bzuidgeest26 september 2023 10:26
Van mij mogen ze het best een baan maken. Maar ze kunnen niet verwachten dat iedereen betaalt. Net zoals met andere digitale content zijn er gewoon manieren om daar omheen te werken. Als het daardoor niet loont dan kunnen ze het ook gewoon niet doen.
pietjuhhh1990 @GekkePrutser26 september 2023 11:00
Waarom betaald u dan wel voor de volgende zaken:
- Televisie
- Internet
- Netflix
- HBO
- Prime
- Videoland
- Viaplay

Het is content welke gemaakt wordt, dat kost tijd en geld. Ja er zijn heel veel mensen welke simpele domme dingen uploaden, die hebben geen videosponsors en die hebben vaak ook geen reclame op hun kanaal.

"Net zoals met andere digitale content zijn er gewoon manieren om daar omheen te werken. "
In een winkel is er ook een manier om er omheen te komen, gewoon pakken en rennen. Waarom zouden er niet meer mensen zijn die dat doen? Dat iets kan, dat maakt het nog niet goed.

En daarbovenop nog, de dienst Youtube kost ook nog geld. De bandbreedte en opslag zijn ook niet gratis.

[Reactie gewijzigd door pietjuhhh1990 op 22 juli 2024 14:32]

GekkePrutser @pietjuhhh199026 september 2023 11:06
Ik betaal niet voor al die dingen, behalve mijn internet abonnement. TV (live) heb ik helemaal niet :)

Oh en prime heb ik voor de verzending.

In een winkel is toch anders, daar neem je iets weg. Met digitale content heb je dat niet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:32]

pietjuhhh1990 @GekkePrutser26 september 2023 11:11
Waarom zouden die mensen hun tijd besteden voor jou om content te hebben als ze er zelf niks aan hebben?
- Waarom zou iemand de moeite doen om echt kwaliteit te maken als er niks voor terug komt.
- Waarom zou Google een dienst hosten waar ze gigantisch veel geld op verliezen
- Waarom zou iemand investeren in goed materiaal voor betere kwaliteit als ze er niks voor terug krijgen?

Als je niet wilt betalen, dan zul je ooit echt geen toegang meer hebben. Het zal er ooit van komen. En het zal vast geen populaire mening zijn, maar naar mijn mening terecht ook.

Want mensen die betalen of reclame kijken, daar verdienen ze aan. U en anderen zoals u welke niet betalen en geen reclame kijken zeggen vaak dat als ze het niet meer gratis kunnen doen, dat ze weg gaan. Simpel gezegd, voor een bedrijf als Youtube bent u inderdaad niet waardeloos, het is namelijk sterker, u ben een netto negatief. Het streamen van het filmpje kost hun geld en ze krijgen er niks voor terug. U en andere als u zijn voor Youtube een kostenpost.
bzuidgeest @GekkePrutser26 september 2023 11:11
Je neemt wel degelijk iets weg. Inkomen. En de duplicatie en storage van digitale content neemt ook resources bij de leverancier en die zijn niet gratis. Je kan stellen dat de gerekende prijs niet in verhouding is met de kosten. Maar niet dat er geen kosten zijn omdat het "digitaal" is.

Als het puur YouTube was zou ik het nog kunnen zien als een stil protest tegen monopolie gedrag. Maar wegnemen van een content-creator beschouw ik als slecht.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 14:32]

DieAndereJurre @GekkePrutser26 september 2023 11:28
Maar ze kunnen niet verwachten dat iedereen betaalt
Laat ik het is omdraaien, je kan niet verwachten dat je alles gratis krijgt.

Je betaald voor de content doodmiddel van YouTube premium, of je betaald voor de content doodmiddel van het kijken van advertenties. Als je beide niet wil doen dan kan je toch ook gewoon niet de content kijken?
ELD @DieAndereJurre26 september 2023 11:51
[...]
Als je beide niet wil doen dan kan je toch ook gewoon niet de content kijken?
Hij neemt de makkelijke weg door wel te kijken en gewoon twee add-ons te installeren. Wellicht verwerpelijk maar niemand zal hem kunnen tegenhouden.
teesee64 @DieAndereJurre26 september 2023 12:34
Je mist het punt dat de meeste content makers op youtube er geen cent voor terug krijgen en dat yt dus gewoon mega winst maakt. Waarom zou je betalen voor iets wat de makers gratis ter beschikking stellen?
bytemaster460 @DieAndereJurre26 september 2023 23:11
Het kijken van advertenties is juridisch geen betalen. Als iemand een reclame op een zuil naast de autobaan plaatst, kan die ook niet eisen dat iedereen naar die reclame kijkt. Je kunt gewoon je hoofd afwenden van die zuil terwijl de adverteerder heeft betaald voor die zuil. Hetzelfde geldt voor online aangeboden reclames. Je hebt het recht om ze niet te zien.
pietjuhhh1990 @rejer26 september 2023 11:02
Echt goede content, dat kost veel research, talent, montage, scripts schrijven etc.
Als je alleen hobby content hebt, dan zal de kwaliteit gigantisch kelderen.

Er zijn veel hobby kanalen, die hebben veelal geen monetization, dus geen reclame. Dus die hobby kanalen, die kun je veelal reclamevrij kijken. Echter hebben de meeste mensen niet zoveel zin in de hobby kanalen en willen ze liever kwaliteit zien. Kwaliteit kost nou eenmaal geld.
Verwijderd @pietjuhhh199026 september 2023 13:05
Content creators zullen er altijd zijn, of ze er een baan van kunnen maken of niet. IMO waren de gloriedagen van het internet toen Jan een forum op zijn desktop thuis hoste "als hobby" (met een donatielinkje om uit de kosten te komen/beetje winst te maken). Dat in tegenstelling tot de paar mega corporaties die nu 90% vd content op het internet hosten en continue aan winstmaximalisatie doen.

Bij mij gaat alleszins de adblocker niet uit terwijl die corporaties triljarden waard zijn. Dat de content creators maar bij Google gaan klagen dat ze niet rondkomen.

En als video hosting niet winstgevend kan zijn voor een enkele partij met zo'n systeem? Cool, kunnen we eindelijk terug naar een gedecentraliseerd systeem voor content hosting.
pepsiblik @pietjuhhh199026 september 2023 11:12
Dat klopt niet (meer). Google gooit tegenwoordig overal reclame op. Google zelf wil ook nog wat verdienen namelijk. YouTube heeft volgens mij nog nooit winst gemaakt voor ze.
PomPomPom @pietjuhhh199026 september 2023 12:07
Dit is waar.
Als niemand voor een dienst wil betalen dan is er geen business-case. We moeten niet doen alsof niet willen betalen verwerpelijk is, het is gewoon een feit.

Een vriendin maakte hele mooie sieranden. Ze had ook een online winkeltje waar ze deze verkocht. Met wat ze daarmee verdiende kon ze net haar hobby, sieranden maken, bekostigen. Natuurlijk had ze liever haar ambtenaren-baan opgezegd om fulltime sieraden te maken maar dat ging dus niet.
pietjuhhh1990 @PomPomPom26 september 2023 12:31
Klopt, als er niet genoeg mensen zijn die willen betalen/reclame kijken om het te bekostigen, dan cancel de dienst maar. Het is geen liefdadigheidsinstelling.

Ik zeg ook niet dat mensen moeten betalen/reclame kijken, ik zeg alleen wel dat er een moment komt dat het of/of is en geen addblock o.i.d. meer. Want dat detecteren ze al lang en er komt een moment dat je dan geen toegang meer hebt.

Dan kun je naar een ander platform (gratis) gaan, echter zitten daar niet de goede creators, want je kunt daar niet of nauwelijks wat mee verdienen.

Het oude gezegde, you get what you pay for.
SSDtje @pietjuhhh199026 september 2023 15:02
Aanrader om eens bekeken te hebben hier op tweakers.net, door hier boven in de zoekbalk eens YouTube in te tikken, en vervolgens alleen de koppen al eens te lezen van alle artikelen welke er over gaan, geeft je een heel aardig beeld dit YouTube/Google heel behoorlijk aan de weg aan het spijkeren is, om het de gebruiker zo moeilijk mogelijk te maken om zonder te betalen nog enigszins wat te kunnen bekijken zonder reclame bij ze, en geef ze daarin eens ongelijk, niks is gratis op deze aardbol, anyhow, via deze link kom je er ook terecht, en krijg je de artikelen van de laatste tijd welke er over gaan, ook te zien/lezen: https://tweakers.net/zoeken/?keyword=YouTube :>
pepsiblik @bzuidgeest26 september 2023 11:14
Niet alleen de content creators moeten geld verdienen, Google zelf wil ook nog wat. Dat hele serverpark moet ook blijven draaien.
bzuidgeest @pepsiblik26 september 2023 11:14
Dus je punt is? Lijkt mij dat ik dat al stel.
pepsiblik @bzuidgeest26 september 2023 11:29
Dat zelfs wanneer de creator het als hobby ziet, Google toch reclames zal blijven tonen.
bzuidgeest @pepsiblik26 september 2023 11:34
In het verleden alleen als het kanaal monitized was. Maar dat is veranderd geloof ik. Maar goed dat is een keuze die Youtube mag maken en zelfs als hobbyist kun je dan kiezen om wat extra hobby fonds binnen te krijgen. Monitizing is nog steeds niet verplicht.
tja @bzuidgeest26 september 2023 11:32
ben ik met je eens maar je kunt youtube ook gebruiken als reclame kanaal voor je eigen producten en diensten. het kan ook enorm bijdragen aan je eigen groeie van skills om verder te komen in je beroepsleven, maar iemand anders laten verdienen aan mijn hobby waar ik alle kosten voor draag lijkt mij ook niet heel eerlijk.
bzuidgeest @tja26 september 2023 11:37
Wat jij zegt zijn ook opties voor sommige creators, maar niet alle. Als jij wil tonen hoe goed je bent en daardoor business te krijgen dan heb je er minder of geen inkomsten van YT nodig.
Maar als jij informatie wil geven en documentaires maken en je hebt een gezin te onderhouden, dan zal er toch iets van binnen moeten komen net als alle andere media banen. Je hoeft er niet rijk van te worden en succes niet gegarandeerd. Maar mensen horen ook je inkomsten niet weg te nemen als ze er wel van je werk gebruik maken. De deal op youtube is video voor geld of reclame.
tja @bzuidgeest26 september 2023 12:01
"if you good at something never do it for free" - Joker-

dat is niet de doel. je mag gratis je content uploaden en deze moet voldoen aan hun huisregels. als je boven de 1000subs en 4000 uur uitkomt mag je vragen om in aanmerking te komen voor hun advertentie/partner programma en daar inkomsten uit te krijgen. dit mogen ze weigeren. als alternatief mag je zelf links plaatsen, Merch aanbieden, je zelf promoten, sponsorship deals doen en er zijn vele mogelijkheden.

hosting etc is niet gratis, daar betaal je aan mee. als het gratis klinkt, ben jij immers het product.

ikzelf heb o.a een IT kanaal, brengt bijna niets op aan advertentie inkomsten maar hielp wel met het landen van 2 opdrachten en ik leerde mijn kennis beter te overdragen. advertentie komsten gelijk aan nul, opdracht omzet, ongeveer 4 ton, zit nog op opdracht 2.

Reclame voor je product/dienst maken op TV wat is dat je waard ?
Reclame voor je product/dienst maken op youtube wat is dat je waard?

ben het met je eens dat youtube pinda's betaald voor wat ze op je verdienen maar het verhaal is niet zo zwart/wit als je denkt. kijk naar youtube als een gratis reclame platform waar je op kunt groeien en enorm veel centjes mee kunt verdienen.
bzuidgeest @tja26 september 2023 13:58
Ik weet niet of een quote van "joker" je argument kracht bij zet.....
tja @bzuidgeest26 september 2023 14:22
- Dat je doel wellicht niet zou moeten zijn om primair je inkomen van je werk te halen uit advertentie inkomsten.
- Dat voor veel youtubers advertentie inkomsten slechts een klein deel van de inkomsten zijn.
- Dat het niet vanzelfsprekend is dat youtube voor jouw content zou moeten betalen.

"De deal op youtube is video voor geld of reclame."
Youtube is jou niets verschuldigd en heeft je die deal nooit geboden. ze hebben slechts in het vooruitzicht gesteld dat als jouw content de moeite waard is je daar de vruchten van mag plukken. maar het is niet vanzelfsprekend dat je partner zult gaan worden. ze hebben daar vereisten voor. ze mogen het ook zo maar stop zetten.

Op verdienen van centjes heb je deels zelf in de hand. Maak reclame voor jouw merk, niet jouw product. plaats links, verkoop merch, verkoop je cursus, promoot je zelf, ontwikkel je skills als content creator en groei als persoon.

Maak een Docu. laat zien wat je kunt. zoek een sponsor voor je nieuwe docu.

Youtube is je niets verschuldigd en je hebt zelf invloed op je succes. Je weg vinden naar je succes vind je in je groei/start fase.

Facebook duwen we vol content en facebook verdient er miljarden mee, jij krijgt niets. doe jij waarschijnlijk ook vrolijk aan mee. idem voor whatsapp en andere gratis producten.

youtube, ik wil geen shorts, rommel content en de mogelijkheid om te blokken.
bzuidgeest @tja26 september 2023 14:26
Je redeneert vanuit de content-creator. "De deal op youtube is video voor geld of reclame." dat is vanuit de afnemer, de kijker. De voorwaarden zijn gratis met reclame of betaald. Niet anders dan bij spotify,
tja @bzuidgeest26 september 2023 14:55
ik reageer op jouw reactie, die zijn vanuit perspectief creator en dat het niet eerlijk is dat youtube de bulk van de centjes verdient. vanuit gebruiker is er een ander probleem. je koopt alleen volgens mij alleen de youtube reclames af, niet de sponsor segmenten van de video maker. aan reclame ontkom je dan niet. ik gebruik zelf adblock en sponsorblock. werkt goed.
bzuidgeest @tja26 september 2023 15:21
Youtube mag zijn voorwaarden zetten op zijn platform daar is niets oneerlijks aan. Als de content-creator dat niet bevalt moet hij elders heen gaan. Mijn punt is dat de creator de beloning groot of klein die advertentie opleveren mag verwachten voor zijn werk. (ik vind reclame niet leuk, maar dat is de deal die je maakt wanneer je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden als kijkers.
Mijn reacties gaan vooral over het gedrag van de kijker, de gebruiker.
whiner @bzuidgeest26 september 2023 15:36
Dat heb je mis. Het begon allemaal als een hobby. Later kwamen ze erachter dat je er geld mee kan verdienen en ging het als een vuurtje.

Minder geld betekend minder filmpjes gemaakt door mensen die het doen voor de poen.
Is dat zo erg?
bzuidgeest @whiner26 september 2023 16:10
Zelfs iemand die het niet doet voor de poen heeft kosten. Als je meer mensen kan trekken die kennis delen omdat ze de kosten daarvan kunnen dekken is dat goed.

Ik merk heel erg dat iedereen denkt dat iedere content-creator een geldwolf is. LTT is dat, maar niet iedereen is LTT. En de andere content-farms daar heb ik weinig medelijden mee (maar mijn argument is ook voor hen geldig).

En hoe is het relevant dat iets begint als een hobby? Bijna elk bedrijf is een uit de krachten gegroeide hobby.
En heb je enig idee wat Youtube aan storage en energie gebruik aftikt? Mogen ze er aan verdienen. Ja absoluut. Het is geen "goed doel"
Zyzzjan @bzuidgeest26 september 2023 16:13
Raar maar waar, tijdens de dag en in de zetel bekijk ik alles via IPhone, Tv of IPad en dan bekijk ik wel reclames omdat ik geen keuze heb, als ik game op de pc of gewoon op men pc zit na men uren dan block ik alles, er is gewoon veel meer reclame bij gekomen het laatste jaar, zo kunnen ze continu meer en meer reclame momenten voor en tijdens een video toevoegen en dat begint mij teveel te worden.
bzuidgeest @Zyzzjan26 september 2023 16:19
Ik vind het ook veel, maar ik vind ook dat Youtube baas is op zijn platform. Ik weet de deal waaronder ik kijk. Ik kan naar andere platforms. Ik kan betalen, of ik kan advertenties accepteren.
MattiVM @Zyzzjan26 september 2023 16:25
Voor mij exact hetzelfde. Reclame laat ik toe op smartphone en TV, deels omdat ik niet anders kan, maar vaak omdat ik dan tijd heb en het me toch minder stoort. Als ik op mijn (werk)laptop of op mijn gaming desktop bezig ben, heb ik vaak niet de tijd of het geduld om al die reclame te slikken.
Vroeger had ik geen ad-blocker en was het voor mij ook niet nodig, maar het is zo snel tot op een punt gekomen dat het mij echt gewoon véél te véél werd.
NorMath @bzuidgeest26 september 2023 17:24
Die hoeven niets, ze moeten een job zoeken, de reden waarom ze 15+ jaar naar school gegaan zijn, internet, pc, youtube, memes, troll blabla dat is allemaal een hobby, behalve als je werkt voor een televisiemaatschappij. Jij bent echt jong hoor om met zo'n reactie af te komen, ik gaf mijn kind vroeger een veeg als hij het internet serieus nam en zoals iedereen toen, bedreigen dat je ze naar het legerkamp stuurt in plaats van een entitled internetsnob te worden
bzuidgeest @NorMath27 september 2023 17:03
ik ben 43 jaar oud (staat gewoon in mijn profiel) en ik heb zelden iets dommers gehoord over het internet.

Jij moet stokoud zijn als je denkt dat alleen een televisiemaatschappij serieus is. De tijd van televisiemaatschappijen is voorbij. Nu kan je zelf een station beginnen en zelf programma's maken en die zelf publiceren.

Als jij denkt dat het alleen memes en trolls blabla is dan ben je zielig achterhaald in wat je zelf opzoekt en ziet.

Jou kind mocht het internet niet serieus nemen? Elon musk met paypal. jeff bezos amazon. Gates, microsoft, jack ma ali etc etc etc... Allemaal kleine jongens die het internet serieus namen. En kijk wat ze gemaakt hebben. Ik heb nog nooit van een idioot gehoord die kinderen met het leger dreigde als ze het internet serieus namen. Het leger heeft nota-bene een cyber divisie. Multimedia is gewoon een vak en als documentaire maker, of contentmaker voor niche doelgroepen is het internet gewoon een prachtig platform en een prima business.

Snobs had je op tv net zo goed als overal. Zo te horen ben jij er ook een.
Lilaque @bzuidgeest30 oktober 2023 11:59
Volgens mij lukt het lezen niet helemaal! We willen wél betalen maar niet het dubbele.
bzuidgeest @Lilaque30 oktober 2023 15:46
Wil je ook nog op reacties van vorig jaar reageren? Jeetje zeg :+
Verwijderd @Zyzzjan26 september 2023 09:45
Ik zit op Privacy Badger, Ublock en Decentraleyes, welke 6 gebruik je als ik vragen mag?
GekkePrutser @Verwijderd26 september 2023 09:49
Die met dat groene balkje waar @Zyzzjan het over heeft is sponsorblock, die gebruik ik zelf ook.
Enterprise1701 @GekkePrutser26 september 2023 10:42
Tegenwoordig ook wel nodig, man man, als het geen advertenties zijn zijn is het wel sponsors, heerlijk die sponsorblock extensie.
PomPomPom @Verwijderd26 september 2023 12:10
Serieuze vraag: als ik deze tools gebruik, weten ze dat aan de 'andere kant' en gaat dat ten koste van het inkomen van de content creator?
Of is het net als koffie zetten tijdens de reclame: ik heb er weinig last van en de adverteerder betaalt.
Verwijderd @PomPomPom26 september 2023 12:36
Ze krijgen inderdaad niet betaald voor adblocked users.
bzuidgeest @GekkePrutser26 september 2023 10:01
Het is geen populaire mening, maar ik beschouw ad-blockers op youtube als diefstal van de content-creator. Deze persoon doet moeite om goede videos te maken en dat is niet gratis. Ja er is een hoop zooi, maar ook veel uitstekend werk over niche onderwerpen die nooit op TV of streamer zounden komen.
Dat je het te veel reclame vind maakt niets uit. Het is niet anders dan de winkel ingaan en het product pakken zonder te betalen omdat je de prijs te hoog vind. De prijs is 13 euro of reclame. Gebruik dat laatste maar als een plas, koffie of ademhaal pauze.

Dat je een VPN gebruikt zit ik niet mee. Dan betaal je ook iets.
locke960 @bzuidgeest26 september 2023 12:46
Het is geen populaire mening, maar ik beschouw ad-blockers op youtube als diefstal van de content-creator.
Grappig hoe opvattingen kunnen verschillen. Ik beschouw het gebruik van ad-blockers juist als een morele plicht.
Adverteren is compleet doorgeslagen en maatschappelijk schadelijk geworden. Door ad-blockers te gebruiken motiveer je iedereen die hier geld aan verdient andere opties te zoeken en zo zijn bijdrage aan dit schadelijke fenomeen te verminderen.
bzuidgeest @locke96026 september 2023 14:21
En als je alleen YouTube benadeelde dan zou ik meegaan in die redenering als een acceptabele vorm van protest.
Maar ik moet erbij aantekenen dat als je de prijzen van de jumbo te hoog vind dat je dan niet het recht krijgt te protesteren door producten te halen en niet te betalen. Maar in de "digitale" wereld...tja Je kan naar een ander platform, maar dat is een moeilijke keuze als daar je content-creator niet zit en je content-creator zit daar niet omdat jij er niet zit.. kip ei.

Het probleem dat ik heb is dat je content-creators benadeeld. Men neemt hun waren af door te kijken, maar is niet bereid de kleine moeite te doen om een advertentie te laten spelen. Zie het als een adempauze. Hij moet spelen, maar je hoeft er niet naar te kijken. Ik mute ze allemaal. Maar dat kost de content-creator niets. Ad-revenue mag dan niet (altijd) veel zijn, alle beetjes helpen.
locke960 @bzuidgeest26 september 2023 14:49
Je trekt meerdere malen de vergelijking met diefstal van fysieke goederen. Die vergelijking is voor mij geen geldig argument. De historische basis van het internet is dat alles voor iedereen toegankelijk is en, als je dat niet wilt, je zelf maatregelen moet nemen. Bijvoorbeeld door content met een wachtwoord te beschermen, of een pay-wall te gebruiken.

Wat je niet kunt doen is je content onbeschermd op het internet gooien en dan eisen stellen aan de manier waarop de content aan de client kant wordt weergegeven. Dat is aan de gebruiker en zijn browser. Dat is hoe het www bedoeld is. Verwachten dat de gebruiker zich daarbij beperkingen oplegt is onredelijk. Als je dat wilt gebruik je de verkeerde technologie.
bzuidgeest @locke96026 september 2023 15:19
diefstal van fysieke goederen
Vooral met inkomsten derving. Maar fysieke goederen als vergelijking is makkelijk voor het conceptuele stuk.
. De historische basis van het internet is dat alles voor iedereen toegankelijk is en, als je dat niet wilt, je zelf maatregelen moet nemen. Bijvoorbeeld door content met een wachtwoord te beschermen, of een pay-wall te gebruiken.
Dat doen je ook, de paywall is reclame. de ad-blocker de omzeiling daarvan. Dat een slot makkelijk te omzeilen is geeft je geen recht het te omzeilen. (tenzij het slot illegaal is, maar dat is hier niet het geval)
Verwachten dat de gebruiker zich daarbij beperkingen oplegt is onredelijk.
Nee dat is redelijk, je hebt de gebruiksvoorwaarden in acht te nemen. Daar "teken je voor"

En wat historisch zo evt zo zou zijn geweest geeft je geen rechten in de toekomst. Things change.Er zijn zo veel dingen die anders bedoeld werden en niet zo zijn gebleven.
whiner @locke96026 september 2023 16:55
Het ene is kopiëren, het andere is stelen.
Dat ze dit op 1 hoop hebben gegooid is binnenkort niet meer houdbaar dankzij A.I.

Als we een fysieke auto of brood kunnen kopiëren, dan zou de hele wereld dat doen. (behalve tweakers natuurlijk).
whiner @locke96026 september 2023 15:39
Oplossing, adnauseam installeren. Dan klik je op alles. hebben ze clicks (geld) en je verpest googles algoritme.
Als ze nu ook nog een versie bedenken voor youtube adds, dan is het helemaal perfect.
GekkePrutser @bzuidgeest26 september 2023 10:13
De content creators krijgen gewoon betaald of je de reclame gekeken hebt of niet. YouTube toont ook niet voor elke video reclame immers.

Maar sowieso deel ik deze mening inderdaad niet dus dat weerhoudt me er ook niet van om ze te blokkeren.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:32]

bzuidgeest @GekkePrutser26 september 2023 10:14
Via wat exact denk je dat ze betaald krijgen? YouTube keert alleen een stuk van reclame inkomsten uit. De sponsors komen alleen als dat stuk van de video gekeken word.

Dus hoe krijgen ze volgens jou betaald?
GekkePrutser @bzuidgeest26 september 2023 10:24
Oh ja je hebt gelijk, ik dacht altijd dat ze gewoon betaald kregen per view. Ik heb het net opgezocht. Ik vraag me dan alleen af wat er gebeurt als je een ad skipt als je die optie krijgt, immers zie ik dat best vaak (op mijn werk PC kan ik geen adblocker installeren)

Maar ik ga het niet veranderen, ik blijf gewoon ads blocken (en sponsors). Als ik al youtube kijk (extreem zelden), is het sowieso niet de ultracommerciele troep zoals linus tech tips enzo.

Buiten straatreclame is mijn leven vrijwel ad-vrij tegenwoordig en dat wil ik graag zo houden.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:32]

bzuidgeest @GekkePrutser26 september 2023 11:09
De ad-skip is een mogelijkheid die door het kanaal kon worden beheerd (aan/uit) per video. Ik verwacht dat ze dan iets minder krijgen. Maar ik begrijp dat die mogelijkheid gaat verdwijnen en Youtube die keuze wegneemt.

Je moet verder zelf weten wat je doet. Ik wil ook minder reclame en dat YouYube iets inbind. Maar ik ga de content creators die ik waardeer en moeite voor mij doen niet naaien. Voor de allerbesten (voor mij) ben ik patreon of zo. Een dollar of wat per maand voor een kanaal dat ik veel van leer is peanuts.
rodgerz @GekkePrutser26 september 2023 11:24
kan je op je werk pc naar het register? en mag je bewerken?

ga dan naar Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies
gooi daar de submap Google weg. Dan is Chrome weer helemaal open.

Desgewenst maak je er een regfile van die deze submap telkens weggooit, en geladen wordt bij de opstart van Windows zodat deze de Policy dan telkens weggooit tijdens het opstarten.

Zo blijf je in een Open Chrome werken :)
GekkePrutser @rodgerz26 september 2023 11:48
Bedankt! Ga ik proberen! Volgens mij is regedit inderdaad open hier.
rodgerz @GekkePrutser26 september 2023 15:54
Bedankt! Ga ik proberen! Volgens mij is regedit inderdaad open hier.
maak een xxx.reg file aan met deze inhoud:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\]

(let op de -teken vooraan de regel)


maak een snelkoppeling naar deze reg file en zet deze in je windows opstart :)
Voila :)
ThE_En4CeR @rodgerz26 september 2023 14:17
Je kunt hiermee ook andere zaken om zeep helpen die door systeembeheerders zijn ingesteld. Denk hierbij aan de register flag die Chrome instellingen opneemt in het roaming profiel (als je een remote desktop server gebruikt met roaming profiles, ben je dan elke dag je settings kwijt).
rodgerz @ThE_En4CeR26 september 2023 15:57
daar moet je even creatief mee omgaan. ik gebruik dit zelf al jaren in een uiterst zeer beveiligde omgeving.
IK noem het dan ook een " Anti Policy" Policy Script tegen de Policies die het bedrijf uitrolt bij elke opstart.
Hierin is niks standaard en zal je iets moeten bedenken wat past in die werksituatie.

in die zin dus niks gevaarlijks aan.
rodgerz @bzuidgeest26 september 2023 11:16
dan blijf ik plassen :)
bzuidgeest @rodgerz26 september 2023 11:19
Je kan inderdaad niet zeggen dat het weinig reclame is.
D3F @GekkePrutser26 september 2023 09:09
Dit klopt. Heb het zelf via India gedaan, daar was het (destijds) de meest voordelig optie. Voor 1.60 per maand heb ik vijf of zes accounts aangesloten. Je kunt namelijk vrienden en familitie toevoegen aan je eigen Premium account. Gebruik wel een burn-emailadres of migreer eerst weg van Gmail. Je schendt natuurlijk wel de Terms of Service door het niet in je eigen land af te nemen :)

[Reactie gewijzigd door D3F op 22 juli 2024 14:32]

Gubbel @GekkePrutser26 september 2023 09:18
En je schijnt het ook heel goedkoop via argentinie of turkije te kunnen afnemen, al heb ik dat zelf nooit geprobeerd
Dat kan inderdaad, heb het zelf via India gedaan, maar je krijgt dan wel gedurende die periode alles in YouTube music aanbevolen vanuit de Indiase hitlijsten.. Niet heel ideaal.
MiteZZ @GekkePrutser26 september 2023 10:58
Inderdaad, ik heb met een VPN vanuit Argentinië YouTube Premium afgesloten. Kost mij 2,99 per maand i.p.v. de €13.
nietmachine48 @GekkePrutser27 september 2023 07:23
Dat ja, heb een gezinsabbo lopen via Argentinie, 600 pesos ( €1,62)
weans @GekkePrutser28 september 2023 21:54
Dat deed ik ook maar dat lukt niet meer. Althans niet meer via VPN, google kan je land dan niet verifieeren en je krijgt een melding. Overigens was de betaling ook een probleem, die moest in het geval Argentinie ook daar geregistreerd staan. Uiteindelijk heb ik toch wel een half jaartje voor zo'n € 2,50 per maand van Youtube zonder schreeuwerige reclame kunnen genieten.
Kruimeltjes @GekkePrutser28 november 2023 15:46
Op een SmartTV (nieuwste) kan je geen adblocker instaleren😉🫢
Anders @holoduke5126 september 2023 13:57
Ik heb al heel wat jaar YouTube Premium. De belofte was "geen advertenties". Tegenwoordig zitten veel video's bomvol sponsorblokken, waardoor je alsnog tegen advertenties aan zit te kijken maar dan op een hele andere manier. Terwijl de waarde van Premium dus daalt, gaan de kosten hard omhoog. Dat is niet bepaald fris en fruitig van Google.
telenut @Anders26 september 2023 15:25
het is niet Google die de reclame in die filmpjes stopt dan toch... volg die mensen dan niet meer zou ik zeggen.
Ayporos @telenut26 september 2023 17:09
Niet mee eens.

Het is wel degelijk Youtube die hun creators aansporen om inkomsten bij sponsors te zoeken omdat:
- youtube super onduidelijk doet over advertenties, en het beleid erg dicht op de borst houd
- zomaar heel je kanaal kan demonetizen, zonder te communiceren wat je moet doen om het te fixen
- eens in de 1 of 2 jaar eenzijdig de voorwaarden aanpast (ad-pocalypse anyone?)
- niet als betrouwbaar en stabiel genoeg inkomstenplatform beschouwd wordt door de creators

Als het zo'n feest was voor creators dan zouden ze hun soelaas niet bij sponsors hoeven te zoeken...

Ikzelf vind het érg spijtig dat Premium lite verdwijnt.
Zoals menig anderen heb ik al Spotify en geef ik geen drol om YT music en ik hoef ook zeer zeker niet offline filmpjes te kijken. Als ik een YT film wil bewaren dan gebruik ik wel een YT download/rip website.
Dat 'afspelen op de achtergrond' dat kan ik ook al prima met premium lite.. op mijn computer, waar ik 99,99% van mijn YT consumeer. :+

Ik denk niet dat ik volwaardige YT premium ga gebruiken. Heb immers een hekel aan betalen voor meuk die ik niet gebruik. Dan maar weer, net zoals voorheen (voor ik leerde over Premium Lite), de Adblock weer aan en gewoon Youtube kijken zónder dat ze daar iets aan verdienen. |:(
HarmFull @Anders26 september 2023 16:10
Opzich snap ik de content creators wel dat dat ze zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van YouTube. YouTube bepaalt voor jou welke advertenties er op je videos komen en betaalt je. Daarnaast moet jezelf volledig houden aan hun policies. Daarnaast kun je sommige zaken (lees politiek) niet zomaar op YouTube posten zonder dat je videos offline gehaald worden. Met name in de COVID periode speelde YouTube hier vaak voor eigen rechter.
Je ziet onder andere daarom dat sommige creators 'premium content' achter een paywall zetten op hun eigen platform. Om ongecensureerd te kunnen spreken, maar ook om juist als bedrijf onafhankelijk te zijn van YouTube.

Linus Tech Tips is hier bijvoorbeeld al jaren geleden mee begonnen door Floatplane te starten. Die zag de afhankelijkheid van YouTube als een bedrijfsrisico. Andere voorbeelden hiervan zijn Daily Wire, Tim Pool en Louder with Crowder.
Jay47 @Anders26 september 2023 16:11
Helemaal gelijk, had 3 jaar lang premium, nu 2 maanden zonder. Ik skip reclames wel handmatig.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @Anders26 september 2023 18:07
Dat is ook irritant inderdaad. Zal wel deels zijn omdat ze ook door niet betalende leden geskipt worden door blockers en deels doordat ze dan minder afhankelijk van YouTube zelf zijn. Ik vind Premium het nog steeds waard. Er wordt hier heel veel YouTube gekeken/geluisterd thuis.
af_bert @holoduke5126 september 2023 09:51
Op den duur moet je een diehard alcoholverslaafde zijn om al die diensten te kunnen blijven betalen.
Youtube, Spotify, Netflix, Disney, Amazone, ....
Terwijl het aanbod steeds minder interessant wordt.
Uhuruburu @af_bert26 september 2023 10:04
Je kan natuurlijk de lineaire TV abonnement stoppen. Scheelt zo 4 a 5 tientjes per maand. Ga je over op glasvezel, dan kunnen de Ziggo's van Nederland helemaal de deur uit.
fameus @Uhuruburu26 september 2023 10:27
Ook bij Ziggo kun je TV uitzetten.
Glasvezel is beter, maar het wordt niet overal aangeboden :(
af_bert @fameus26 september 2023 11:39
Bij ons ligt nog de klassieke koperen telefoonlijn (Proximus). Net als de kabel (Telenet).
Maar een onafhankelijk bedrijf legt nu glasvezel aan in de straat. Tegen de gevels. Wil je glasvezel, boren ze door je voorgevel. En dat wil ik niet. Plus de extra prijsverhoging.
Ik wacht wel tot Proximus via de reeds gelegde buizen, de koper vervangt door glasvezel. Scheelt een hoop geboor met alle risico's van dien.
OruBLMsFrl @af_bert26 september 2023 12:11
Prijsverhoging voor lokale glasvezel vergeleken met traditioneel telecom? Dat is wel gek, in Nederland is dat vaak zoiets 20 euro per maand voordeliger voor lokale partij of T-mobile thuis dan van de oude duopolisten KPN/Ziggo voor het stuk internet toegang.
MattiVM @af_bert26 september 2023 14:31
Leuk dat...
Zo is Proximus ook kabels komen hangen aan de gevels hier in Leuven. Een bakje van Proximus hangt dan ook net mooi in het midden van onze gevel ... fijn, vooral wanneer je zelf niet eens klant bent bij Proximus.
GekkePrutser @af_bert29 september 2023 03:16
Ik snap dat er in het nette NL/BE wat aversie is tegen kabels aan de gevel. Maar in Ierland en nu Spanje is dat altijd al zo gegaan. En qua prijs heb je er wel enorm veel baat bij, je hebt hier 1Gbit symmetrisch voor 30 per maand :)
rodgerz @fameus26 september 2023 15:59
beter?
Klaus_1250 @holoduke5126 september 2023 09:19
Dat zeg je wel heel makkelijk. Mijn grootste probleem is niet de reclame an sich maar:
- de extreme hoeveelheid reclame. Soms elke 3 - 4 minuten!
- soort reclame, vooral die gericht is op mijn jonge kinderen.

Ik heb de '80 jaren opgegroeid en reclame was toen prima. Niet te veel, soms leuk en alleen wasmiddel reclames waren irritant.

Wat een schril contrast na 40 jaar vooruitgang. Je word doodgegooid met reclame, de ene nog vervelender en irritanter als de andere

En op het moment dat je kinderen kijken ... nou, dan is het echt feest. Snoep en allerlei rommel word ze aangesmeerd en daar zit ik als ouder niet op te wachten.
Ik heb nu al een paar keer gehad dat ik zelf niet eens snap dat een bepaalde reclame mag of dat er geen overheidregulering voor is.
haam @Klaus_125026 september 2023 09:33
Probleem is natuurlijk dat het werkt. We zorgen ervoor dat

1. Big tech miljarden winst kan maken
2. Bedrijven meer verdienen dan wanneer ze niet adverteren

Ik noem dat dubbel betalen.

Zolang de mens zich laat verleiden tot aankopen doen, zal reclame er zijn (en in ieder geval niet minder worden)
telenut @Klaus_125026 september 2023 15:36
er is helemaal geen reclame op youtube for kids...
JAHRASTAFARI @telenut27 september 2023 08:36
Het stikt er helaas wel van domme filmpjes ontworpen om kinderen verslaafd te maken aan braindead inhoud.
telenut @JAHRASTAFARI27 september 2023 09:26
tja, als ik naar tiktak of bumba kijk heb ik dezelfde indruk...
Finraziel
@holoduke5126 september 2023 09:06
Dat is uiteraard een subjectief oordeel, maar ik doel vooral ook op dat ze ongeveer evenveel vragen als andere streaming diensten die technisch betere kwaliteit leveren en die veel duurdere content bieden (een serie of film maken kost iets meer dan de gemiddelde YouTube video).

YouTube hosten is vreselijk duur en er voor betalen is helemaal niet raar (ik betaal ook voor floatplane), maar de prijs klopt gewoon niet als je het vergelijkt met andere streaming diensten die vergelijkbare kosten hebben. En dan vergelijk ik al vooral met Netflix en niet met goedkopere diensten die nog in de fase zitten waar ze verlies draaien om marktaandeel te pakken.
cotix @Finraziel26 september 2023 14:31
Ik vind dat toch wel makkelijk gezegd. Het goedkoopste Netflix abbonement is inderdaad goedkoper met 8 euro per maand, maar dit is niet te vergelijken met YouTube Premium.

YouTube heeft 4k60fps, basic Netflix heeft 720p. YouTube kun je op meerdere apparaten gebruiken, Netflix maar 1 scherm tegelijk. YouTube kun je overal je videos downloaden, Netflix maar op 1 apparaat. Met Netflix zit je vast aan hun debiele thuis locatie detectie systeem. Met Netflix heb je geen muziek dienst, en persoonlijk prefereer ik de youtube content over die van Netflix.

Ik kijk veel meer youtube dan Netflix, terwijl ik bij beide een abbonement heb. Ik denk dat ik meer uren kijkplezier per euro heb bij youtube dan bij netflix. En dan komt er nog een berg features bij die Netflix niet heeft. Waarom zou die 13 euro zon hele gekke prijs zijn?

Overigens denk ik niet dat youtube en Netflix vergelijkbare server kosten hebben. YouTube heeft echt duizend keer zoveel content, als niet meer, en dat streamen ze allemaal op 4k voor je, niet die 720p om maar elke byte bandbreedte te besparen.

[Reactie gewijzigd door cotix op 22 juli 2024 14:32]

Finraziel
@cotix26 september 2023 15:20
Ik vergelijk ook niet met het 720p abonnement? Ik weet niet waar je dat vandaan haalt... Op zijn minst moet je dan vergelijken met het FHD abonnement. Maar ik dacht eigenlijk gewoon al aan het 4k abonnement. Ok, die is nog 3 euro duurder, maar de content die Netflix biedt is ook veel duurder, daar gaat het grootste deel van het geld naar toe terwijl Youtube maar een zeer klein deel werkelijk uitkeert naar de creators.

Dat je veel kijkplezier van Youtube hebt doet niet zo terzake in de discussie over of het een eerlijke prijs is puur kijkend naar de kosten. Natuurlijk is een prijs bijna nooit alleen gebaseerd op de kostprijs en is het kort door de bocht 'wat de gek er voor geeft'. Wat dat betreft zal het voor Youtube inderdaad wel het beste uitkomen om deze prijs te vragen ja. En uiteraard mag jij het dat zeker waard vinden. Maar ik mag ook vinden dat het het niet waard is. Juist om los te komen van dat subjectieve waardeoordeel had ik het echter over de kosten vs prijs.

Daarbij gaat het ook om dat een muziekdienst aanbieden ook alles behalve goedkoop is. Het is Spotify al die jaren niet tot nauwelijks gelukt om winstgevend te worden met €10 per maand. En dan kan Youtube wel zo'n dienst aanbieden samen met Youtube zelf voor €3 meer (of ondertussen maar €2 meer) terwijl het niet uitkan om voor €7 Youtube zonder music te bieden? Dat is gewoon raar.
cotix @Finraziel26 september 2023 15:54
Ik ging er van uit dat je het met het goedkopere abbonement vergeleek, aangezien de andere abbonementen juist duurder zijn dan youtube, en dan valt je argument toch een beetje in het water. Het is een stuk sterker om te zeggen voor minder krijg ik meer dan ergens anders kan ik voor meer geld meer kijkplezier krijgen.

Netflix heeft duurdere series, dat klopt, maar met alle regionale beperkingen en series die weer verdwijnen vraag ik me af hoeveel Netflix daar nou echt voor betaald. Ik denk dat je dat nog wel eens flink kan overschatten. Bovendien heeft youtube veel meer server en netwerk kosten. Om hier echt uit te komen zou je in de financiële stukken moeten duiken, maar ik weet niet of die zo gedetailleerd bestaan. Hoe dan ook, voelt het voor mij niet als zon heel sterk argument. De licentiekosten zijn hoog, maar youtube is een paar euro goedkoper, en heeft ook nog een hele muziek dienst, en maakt veel meer server kosten door de gigantische hoeveelheid content die zij hebben.

Ik kan me wel goed voorstellen dat jij persoonlijk er de waarde niet van inziet. Er zijn denk ik veel mensen die lekker series kijken maar eigenlijk nooit 'zomaar' op youtube zitten. Dan is 12 euro best een smak geld natuurlijk

Edit:
Dat laatste weet ik ook niet zo goed. Misschien betaalt youtube zich ook al scheel aan muzieklicenties, dat is immers ook best een populair platform om muziek te luisteren. Misschien dat daarom vanuit Google gezien ze toch al opdraaien voor een groot deel van de muzieklicentie kosten, ze net zo goed er een fatsoenlijke interface bij kunnen doen.

[Reactie gewijzigd door cotix op 22 juli 2024 14:32]

HollowGamer @holoduke5126 september 2023 10:35
Omdat YT geen content zelf maakt, dat wordt gedaan door mensen zelf.
Voor de muziekindustrie heeft Google al concessies gedaan, die krijgen goed betaald en je hoeft maar 3 sec. per ongelijk op de achtergrond iets van muziek te draaien, en je video wordt offline gehaald of gemute.

Verder hebben we het niet zozeer over reclame van YT zelf. Zonder SponsorBlock is het gewoonweg niet te doen. Zoveel (zelf) reclame, en vaak kun je deze steamless skippen, aangezien ze achteraf worden toegevoegd.

Nee, 7 euro p.m. is echt een max. dat ik zou betalen voor YT. Kijk naar iets als Spotify, daar ontdek ik vrijwel dagelijks nieuwe muziek (hun algoritme is zo goed), maar bij YT blijf ik in dezelfde circle/bubble. Gisteren maar weer eens naar het tabje subscribers gegaan, en dan schrik je hoeveel je gewoonweg niet ziet op je feed.

Google zou bijvoorbeeld sport kunnen aanbieden, de middelen hebben ze, en hun YT Music is vrij beperkt.. dus ja, veel te duur.
XGmode @holoduke5126 september 2023 11:05
Het is een optelsom, tegenwoordig moet je bijna overal een abonnement afsluiten. Daarnaast lees ik hier wel eens dat zelfs met premium abonnement reclame mogelijk is door de content creator.
rodgerz @XGmode26 september 2023 16:05
de wereld wordt gewoon gek gemaakt, iedereen denkt dat filmpjes kijken nog het enige nuttige op aarde is....
we kunnen niet meer zonder YouTube, netflix, en vele andere streamingdiensten.
Het lijkt er erg op dat we zo dom of lui zijn geworden dat we onze eigen content niet meer kunnen bedenken, maar dat alles je voorgeschoteld moet worden in filmpjes (te lui om te lezen, te lui om te praten)

blijkbaar werkt deze indoctrinatie methode prima, want de hele wereld vaart er op (en de bedrijven die het mogelijk maken verdienen zich er helemaal scheel aan)

maar schakel vandaag de dag, tv en streaming, YouTube achtige kanalen maar helemaal af. Dan zit morgen 80% bij een psychiater, want niemand weet meer hoe nog om te gaan met de dag... best triest.
Gulpen @holoduke5126 september 2023 12:07
YouTube is geen 13/mnd waard omdat alle content door GEBRUIKERS wordt gemaakt en geplaatst. Dat wil zeggen, alle waarde die YouTube heeft, heeft het te danken aan de arbeid/tijd van gebruikers. Zouden de gebruikers hun content elders plaatsen, dan is YouTube van de ene op de andere dag volledig waardeloos. Het is een op monopolie gebaseerd luchtkasteel (hoe meer content mensen er op plaatsen, hoe meer je dáár moet zoeken naar content). Daarom hebben ze natuurlijk de eerste jaren zo weinig reclame geplaatst, en gaan ze - nu ze een quasi-monopolie hebben - dat tot treurenstoe uitmelken.

Helaas is dit 'techno-feodalisme' het nieuwe normaal in onze digitale economie. Zelfde is van toepassing op algoritme van Google (getraind met kliks van gebruikers), Autopilot/FSD van Tesla (getraind met rijgedrag gebruikers), etc. etc. zónder dat de gebruiker daar een vergoeding voor krijgt. De beurswaarde gaat uitsluitend naar de aandeelhouders van het bedrijf.

Lees b.v.: Capitalism is dead. Now we have something much worse, over het boek Technofeudalism

Ps. De manier om dit op te lossen is bv. met een UBI: Universal Basic Dividend. Lijkt om een universeel basisinkomen, maar dan gefinancierd met winstuitkeringen van grote techbedrijven. Dit zal langzaamaan noodzakelijk worden, als robotisering en AI (trouwens ook getraind met door mensen gegenereerde data) exponentieel meer werk uit handen van mensen kan en zal nemen.

[Reactie gewijzigd door Gulpen op 22 juli 2024 14:32]

holoduke51 @Gulpen26 september 2023 12:49
Wat enorm kortzichtig antwoord. Wat denk je dat de hosting en ontwikkeling van youtube kost?
Ik denk juist dat youtube een ijzersterk product/medium is. Veel content creators die geld kunnen verdienen en consumenten die er direct of indirect voor willen betalen. Moet ergens geld verdiend worden niet waar? En waarom word je niet zelf een aandeelhouder?
Verwijderd @holoduke5126 september 2023 14:59
Welke ontwikkeling? Wat videos laten zien en iets nadoen wat een ander ook doet? (Shorts meh)
Youtube op mobiel (tablet) is een grote ellende met subscribe/unsubscribe precies onder de kanaal naam. Klein voortgang streepje waar het lastig is die te pakken en te slepen naar een plek in de tijdlijn. Reacties die verplaatst zijn.
Gulpen @Verwijderd26 september 2023 17:17
Inderdaad. Sterker nog: voor mij als consument is YouTube steeds meer achteruit gegaan! De zoekfunctie heeft steeds minder opties - je wordt almaar verleid met ongerelateerde ‘recommendations’. Of zien hoeveel up- en down-votes een video heeft: de verhouding daartussen! Nu zie je alleen upvotes. Of de plaatsingsdatum.

Al met al is de basisfunctionaliteit onveranderd, maar wel steeds verder gefinetuned voor een verslavende werking en maximaliseren reclame-inkomsten. Ik walg er tegenwoordig van en kijk uit naar een alternatief.
Gulpen @holoduke5126 september 2023 17:19
Lol - weet je niet hoeveel winst ze maken?

Begrijp je niet dat in kapitalisme, mits er een vrije markt is met goed werkende concurrentie, bedrijven zo goed als nul winst maken?

En snap je het verschil niet tussen zelf werken en meeprofiteren van het werk van een ander? Dat eerste is kapitalisme, dat tweede feodalisme (en excessen van kapitalisme).
marco96317 @holoduke5126 september 2023 12:42
Ik heb sinds de start van YouTube premium-lite een abonnement hierop gehad. Voor mij een goede uitkomst om geen advertenties te hebben en toch de content creators te steunen op een legale manier.

€7,99 vindt ik een prima bedrag om advertentieloos YouTube te kijken en wil ik prima blijven betalen. €13,99 gaan betalen voor extra diensten die ik toch niet ga gebruiken is naar mijn idee een domme stap.

Ik kijk veel Youtube, maar niet elke productie heeft daadwerkelijk de hoge productiewaarde om hetzelfde als een streamingdienst te gaan vragen naar mijn mening.

Ik vond dit juist de mooie middenstap die aansluit bij mijn wensen. Helaas denkt Google hier anders over.
HuubvandeSande @holoduke5126 september 2023 14:52
Ik drink geen bier en zeker geen andere verfrissing in een "kroeg". Veel te duur.
Yzord @holoduke5126 september 2023 09:02
3 biertjes in de kroeg is het ook niet meer waard. Zo gezellig vind ik het niet meer in de kroeg wanneer men al ingedronken binnen komt.
PurifieR1980 @holoduke5126 september 2023 09:14
"13 euro .. 3 biertjes in de kroeg kost hetzelfde."

Offtopic, maar ook dat is belachelijk en daarom kom ik ook niet meer in de kroeg.
TheVivaldi @holoduke5126 september 2023 11:11
En als je niet naar de kroeg gaat, is het dat nog steeds een eerlijke vergelijking?
Gh0s7y @holoduke5126 september 2023 11:18
18 piek delen met 4 mensen in je familie of vrienden is prima te doen en je krijgt alle voordelen. Anders had ik het denk ik niet het geld waard gevonden. Adblocker was dan voldoende geweest.
Aalard99 @holoduke5126 september 2023 11:36
Dat is voor iedereen natuurlijk anders, als je 3 biertjes in de kroeg wilt en je wilt Youtube ben je al 26 euro verder.

Het probleem is dat voor mensen die af en toe iets op Youtube kijken en geen reclame willen best bereid zijn om daar iets voor te betalen. Persoonlijk maak ik relatief weinig gebruik van Youtube en vind dan 13 euro erg veel voor wat ik er voor terug krijg.
Annihilism @holoduke5126 september 2023 12:43
We hebben het hier niet over een inflatiecorrectie of prijsverhoging van 10 ~ 15% maar het verdwijnen van een abonnement waarbij het alternatief bijna 100% duurder is. Dus mijn inziens is de kritiek volledig terecht.

Iedereen mag natuurlijk voor zichzelf bepalen wat diegene een abonnement op youtube waard vind.
Tintel @holoduke5126 september 2023 13:21
Hij zegt ook dat de content dus niet eens 'gegarandeerd' is want die komt van onafhankelijke content creators. Je bent dus klant van een platform dat zelfstandig weinig te bieden heeft behalve de faciliteit. Jij betaalt dus ook geen 13 euro voor 3 glazen waar misschien bier in komt?
donaldk @holoduke5126 september 2023 13:38
Is dan ook een hele krat! Uhm ik heb nog geen weg met adblockpro meldingen gehad op YT #effeafkloppen.
redniels @holoduke5126 september 2023 13:58
Iemand anders maar Youtube is niet eens meer 7 euro waard. Ieder zijn meug en youtube is niet meer de mijne.

Alleen maar hijgerige overspannen youtubers tegenwoordig die 6x gesponsord zijn en eigenlijk alleen maar reclame staan te maken voor producten van hen zelf en van anderen.

Op het moment dat zelfs tech channels een "beef" met elkaar krijgen is de bodem toch wel bereikt. Ja, ik heb het over tech jesus en linus.

Goede content verdwijnt langzaam maar zeker van het platform. Geen enkele review is betrouwbaar.

En de huidige overvloed aan reclame op de onbetaalde variant duwt mij nog verder weg.
ags7 @holoduke5126 september 2023 16:14
Ik vind dit een slecht argument: "Drie biertjes in de kroeg". Erg veel producten en diensten zijn in prijs gestegen, zo kan je over alles zeggen: "ach ja het is maar 1 cappuchino bij Starbucks" en voor je het weet ben je zo €100 euro verder voor diensten die meer vragen maar niet dezelfde kwaliteit leveren. Zeer slecht om daar als consument in mee te gaan.
Ozymandias @holoduke5126 september 2023 18:17
De meeste creators die ik volg zijn demonetized wegens "niet adverteerdersvriendelijk". Dus waarom zou ik dan moeten betalen voor andere creators die alleen poeslieve, gekuisde video's maken.
AD31 @holoduke5127 september 2023 00:07
en vergeet niet, youtube music heeft dezelfde functie of 'waarde' als Spotify, dat alleen al zou dus 10 euro waard zijn.
BruT@LysT @holoduke5127 september 2023 16:20
Vind ik ook, ik kijk/luister uitsluitend Youtube/Youtube Music en F1TV, daarbij is Youtube erg goedkoop in verhouding met hoeveel content ik daar consumeer. Daarnaast heb ik geen enkel abbonnement zoals Netflix oid, ook geen TV kanalen. Daarbij is Youtube geweldig voor tutorials en andere nuttige informatie waarbij je absoluut niet telkens gestoord wil worden door reclame. Blockers doe ik niet aan. Ik heb er erg veel plezier van en zie niet in waarom die content niet iets waard zou zijn.

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 22 juli 2024 14:32]

sebrassino @holoduke5127 september 2023 18:07
Mee eens, ik spendeer heel wat uurtjes op YouTube, veel meer dan tv. Daarnaast ook met betrekking tot muziek. Youtube is mijn Netflix en die 13 euro is de beste 13 euro per maand die er voor mij is. Nergens reclames. Op de achtergrond verder spelen van muziek enz. Enz. En daarnaast krijgen creators veel meer voor mijn view dan voor die met reclames.
demisleiding @holoduke5126 oktober 2023 05:14
Tssss
demisleiding @holoduke5126 oktober 2023 05:17
|:(
Amdk6II @holoduke5127 november 2023 17:56
Omdat Youtube tot voor kort EUR 6.99 kostte. Ik heb ooit Premium geprobeerd en zelfs een paar maanden gehad. Maar Youtube music viel tegen en aangezien mijn vrouw al Spotify had hebben wij een duo abbonnement genomen en ben ik naar lite gegaan.

Er word best veel youtube bekeken door mij en mijn kinderen via de native tv app op onze Samsung tv. Aangezien ik vind dat er best betaald mag worden voor diensten heb ik dat ook gedaan.
Dit is voor mij een prijsverhoging van 100%. Ik ben nog aan het nadenken hoe ik google ga "afstraffen".
adje123 @Finraziel26 september 2023 09:02
Nou, voor youtube zou ik zelfs 50 per maand betalen.
Ik kijk zoveeeel tutorials op youtube, leer er enorm veel van. De inspiratie die ik oo YT opdoe is priceless. Daarnaast is het fijn dat er geen reclames zijn als je een abbo hebt.
Daarnaast, muziek aanbod op YTMusic is groter dan die van Spotify.

Ik ben zeer content met mijn abbo.
Jim80 @adje12326 september 2023 09:39
voor youtube zou ik zelfs 50 per maand betalen.
Daar zou ik het enkel mee eens zijn als het grootste deel effectief ook naar de content creators gaat. Ik vrees dat van deze verhoging enkel Alphabet zal profiteren.
gedonie @Jim8026 september 2023 12:46
Er zijn niet zo lang geleden al een paar kanalen geweest die melde dat ze liever hebben dat je geen premium hebt dan wel. Ze verdienen meer aan mensen zonder premium abonnement dan met. Dus blijkbaar is of het abonnement veel te goedkoop of werken de advertenties beter.
BruT@LysT @gedonie27 september 2023 16:27
Dat is wel wat erg vreemd. Ik kan me voorstellen dat het aantal non-premium gebruikers zoveel groter is dat het grootste inkomen uiteraard uit de reclame zal komen. Maar dat wil niet zeggen dat een premium gebruiker 1 op 1 minder oplevert dan een non-premium user.
gedonie @BruT@LysT27 september 2023 20:05
Het klinkt inderdaad vreemd maar dit is in ieder geval door LMG berekend per gekeken minuut. En daar verdienen ze meer aan advertenties dan aan premium leden.
Finraziel
@adje12326 september 2023 09:09
Spotify gebruik ik al een tijdje niet meer (vind hun interface niet fijn), ik zit nu bij Deezer... Maar mijn ervaring is anders. Bij YouTube had ik om de haverklap dat er bepaalde tracks niet beschikbaar waren in albums (vaak zelfs terwijl exact dezelfde track wel beschikbaar was op een ander album 8)7) of dat tracks verdwenen die er eerst wel waren. Bij Deezer tot nu toe weinig problemen.
curkey @Finraziel26 september 2023 11:44
Deezer werkt best goed met suggesties. Je moet in het begin goed artiesten en nummers aan je favorieten toevoegen, dan wordt Flow steeds beter.

Zeker als je (zoals ik) liefhebber bent van niche genres zoals prog en metal, want anders blijft er steeds Top 40 rommel voorbijkomen. Nu ontdek ik steeds meer artiesten die door Flow geselcteerd worden.

De YT algoritmes daarentegen zijn de afgelopen jaren vooral heel erg brak geworden en blijven je in je bubbel duwen. Vroeger (en dat is niet eens heel lang geleden) kreeg ik suggesties waar ik echt wat mee kon, en onderwerpen of artiesten die ik niet kende, maar die wel mijn interesse wekten.

De huidige algoritmes drukken je alleen nog maar verder in je bubbel, met alleen maar clickbait rommel erin. Zogenaamde reviews waar zo'n twee minuten echte content in zit. Aan de thumbnail zie je al dat het zooi is. Klik je eens op zo'n ding, uit nieuwsgierigheid, dan blijft je dat zeker twee weken achtervolgen.

Als YT denkt dat ik ga betalen om clickbait te kijken, dan hebben ze het mis. Echt heel jammer dat het zo ver is afgegleden, maar ik ben nu voorbij het punt gekomen dat ik het accepteer.
Tintel @adje12326 september 2023 13:23
Geen dan je geld aan de Patreon van die creators....

En overigens is geen/weinig reclame prima mogelijk met YT zonder abbonement. En zelfs dan betaal je met je 'kijkgedrag'.
tweaker29789 @adje12326 september 2023 17:05
Meeste content creators hebben liever dat je ze direct ondersteunt. Paypal, merchandise etc. Dat is altijd een mogelijkheid mocht je Premium niet meer boeien maar je wilt je favoriete kanalen wel blijven ondersteunen. Premium gaat vooral naar Google.
Johannezzzz @Finraziel26 september 2023 09:33
Ieder recht op zijn mening maar ik deel die van jou niet.
YouTube en YouTube Music voor 11.99 euro (geen 13 euro zoals jij vermeldt) is het meer dan waard.

Je stuk over de winstgevendheid en Spotify snap ik niet helemaal, je krijgt nu meer, twijfelt of dit wel rendabel voor YouTube is en vermoed dat ze dit express door je strot duwen?
YouTube Music vind ik fantastisch en ik gebruik het elke dag, ik wil geen Spotify.

Voor 11.99 en de mogelijkheid om als gezin (6 leden totaal) hier gebruik van te maken voor 17.99 euro is prachtig. Dit is dan 3 euro per persoon voor het premium abonnement.

Mocht je wel deze dienst fijn vinden en er ook nog eens als heel gezin gebruik van maken dan is het dus een koopje.
Finraziel
@Johannezzzz26 september 2023 09:46
Ik heb het over wanneer je YouTube music niet wil gebruiken, dus de oude doelgroep van premium lite. Ik moet nu 6 euro meer gaan betalen en krijg een muziekdienst door mijn strot geduwd die ik niet wil. En ik woon alleen dus dat Gezinsabonnement doet weinig voor mij, tenzij ik wil gaan zoeken naar mensen buiten mijn "gezin" die ook premium willen en dat is weer twijfelachtig of het wel toegestaan is, dan zit je weer in dezelfde situatie als via vpn goedkoper je abonnement afnemen en afhankelijk van hoe goed je die mensen kent is dat ook weer lastig.
Lekker Ventje @Finraziel26 september 2023 10:47
YouTube is wél 13 p/m waard gezien de enorme hoeveelheid content die aanwezig.
biteMark @Finraziel26 september 2023 10:57
Ik weet niet of het bij Google ook kan, maar bij Spotify was altijd een loophole dat je met een VPN in bijv. India een goedkoper abonnement kon afsluiten.
eurob @Finraziel26 september 2023 18:05
Ik vind het het nog wel waard. Ik heb geen tv, kijk vrij regelmatig youtube, vooral voor nieuwe dingen leren. Ik gebruik de YT music app iedere dag in de auto en als ik sport. $13 peanuts..
Finraziel
@eurob26 september 2023 18:15
Ja als je wel YouTube music wil gebruiken dan is het een hele goede deal, heb ik ook een tijd gedaan. Maar ik heb het expliciet over YouTube alleen omdat ik YouTube music geen goede dienst vindt. Het probleem is dus net dat je het niet meer afzonderlijk kunt kopen.
BruT@LysT @Finraziel27 september 2023 16:34
Ik wist niet eens dat youtube Premium ook muziek had, ik betaalde gewoon voor Youtube en vond 12 euro prima. Later heb ik mijn spotify opgezegd omdat ik YT Music had ontdekt en dat ook prima voldoet aan mijn verwachtingen. Nooit geweten dat er een lite versie bestond. Ik snap wel dat het wat zuur is om nu die mogelijkheid nu ineens niet meer te hebben. Ik zou me er echter voor dit lage bedrag niet al te druk om maken. Er zijn zat andere services die veel minder te bieden hebben en meer kosten. Het hangt natuurlijk ook helemaal vanaf hoe je de service zelf gebruikt, voor puur entertainment is het voor sommigen misschien wat duur, maar als je er dingen mee leert waar je geld mee verdient dan is het een zeer goedkoop educatie-progamma.
eurob @Finraziel12 oktober 2023 16:49
Mee eens, zal waarschijnlijk niet gebeuren, tiz een leuke inkomsten bron voor google.
Gutanoth @Finraziel26 september 2023 11:15
Ik vind YouTube music inderdaad ook nog totaal niet op het niveau dat Google play music was, maar ik hoop dat we er ooit komen.
hrigteri @Finraziel26 september 2023 11:31
Ik heb mijn Spotify opgezegd en ben heel tevreden met Youtube Music. Voor mijn gevoel is het beter dan Spotify zelfs.
Dus zelfde kosten als voor Spotify heb ik nu YT Music en reclame vrij Youtube op mn smart tv. Voor mij helemaal prima.
Homeland @Finraziel26 september 2023 12:03
Gewoon op vakantie naar India of Turkije gaan en tijdens je vakantie daar YouTube Premium afsluiten. Daardoor betaal ik nu maar iets van €2 per maand, ook omdat de Turkse Lira redelijk is ingestort, wat dan overigens ook je verblijf in Turkije goedkoper maakt.
Silence @Homeland 26 september 2023 13:04
Ik heb hem via Argentinië en daar is het nu al 1 euro door wisselkoersen.
zapshit @Finraziel26 september 2023 12:21
1. Activeer een VPN.
2. Stel je locatie in op India.
3. Abonneer je op YouTube Premium voor slechts €1,60 per maand.
4. Schakel je VPN uit.
5. Geniet van je voordelige abonnement.
6. Profit! 😄
Silence @Finraziel26 september 2023 13:03
13 euro vind ik het ook niet waard maar heb nu al 2 jaar Youtube Premium (incl youtube music) via een omweggetje, en betaal hier 1 euro per maand voor en dan is het opeens wel leuk :).
Cyclonic @Finraziel26 september 2023 14:14
VPN aanslingeren, premium afsluiten over Turkije , VPN uit en maar 2 euro per maand betalen :+
Echnon @Finraziel26 september 2023 14:20
Ja maar bij youtube premium zit youtube music. Heb je geen spotify meer nodig. dus je gaat van 10 + 6,99 naar 11,99.
Finraziel
@Echnon26 september 2023 15:11
Zoals ik zeg vind ik dat dus een vreselijk slechte dienst :+
Ik accepteer geen slechte ervaring om een paar euro uit te sparen... En ja ik weet dat ytm voor genoeg andere mensen wel voldoet, maar ik stoor me vreselijk aan die interface en aan het missen van muziek waar ik vaak tegenaan liep toen ik het nog wel gebruikte. Overigens is Spotify tegenwoordig volgens mij zelfs 11 euro, net als Deezer waar ik de voorkeur aan geef.

En ja ik realiseer me dat mijn woorden ook weer tegen me gekeerd kunnen worden, als ik wel een paar euro over heb voor een betere ervaring, waarom dan moeilijk doen over meer betalen voor YouTube premium? Omdat YouTube me het gevoel geeft dat ze me een poot uit proberen te draaien en ik gun het ze gewoon niet.
BruT@LysT @Finraziel27 september 2023 16:42
Ik zou me nooit richten op hoe je 'voelt' over een bepaalde partij, dat is zweverig geouwehoer. Maar wat is de meerwaarde van een service in jouw leven. Vind je het niet relevant, dan is het ook niet relevant, klaar. Ik vind Youtube music prima, omdat het precies die muziek heeft die ik zoek en ik verder geen hoge eisen stel. Het werkt prima voor wat ik ervan verwacht. Youtube zelf bied mij zoveel nuttige shit dat is gewoon een goudmijn, dus ik ben tevreden. Als je niet tevreden bent neem je een andere dienst of geen. Maar het 'gevoel van door de strot drukken' kan ik van elke random partij wel vinden, want dat ik IS ook zo. Daar basseer ik mijn keuzes niet op want dat zou ik helemaal niets meer in huis hebben.

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 22 juli 2024 14:32]

MazDaMan1970 @Finraziel26 september 2023 18:57
Wat jij verkondigd over YouTube Music is niet waar; de muziek loopt gewoon door, terwijl ik andere apps gebruik. Bovendien is het aanbod voor mij beter, dan bij andere streamingdiensten, aangezien ze volledige mixen en concerten hebben. Het is inderdaad wel storend dat men nu dus alleen maar aan koppelverkoop doet.
Finraziel
@MazDaMan197026 september 2023 19:20
Je hebt me verkeerd begrepen, ik had het over background play van YouTube zelf met premium lite, die functionaliteit zit alleen in YouTube premium (niet lite). Over music had ik het op dat punt niet.
MazDaMan1970 @Finraziel28 september 2023 15:17
Oh, dat was ik mij niet bewust, dat is idd wel heel karig.
GWydouw @Finraziel1 oktober 2023 08:47
Volledig mee eens. Ik heb Apple Music en ben totaal niet geïnteresseerd in het muziek gedeelte van YouTube maar heb wel een bloedhekel aan de reclame. De prijs van YouTube light had ik hier wel voor over, maar de de full price nee dank u!
michelono @Finraziel26 oktober 2023 09:46
🙏🏼
Volledig mee eens. Ik ben ook zwaar afgeknapt op Google in de loop der jaren en ook nu voel ik m’n ster pijn doen met deze YouTube Lite cancel. Disney+ inruilen voor YouTube Lite leek mij een prima idee, maar om nu 11,99 te betalen ipv 6,99 vind ik echt belachelijk. Zelf maak ik gebruik van Apple Music en kan dat YouTube Music of het downloaden van YouTube me gestolen worden. Wat een pikpartijtje!
nestview 26 september 2023 06:36
Volgens mij kun je YouTube premium nog steeds voor een fractie van die prijs krijgen als je een vpn vanuit een derde wereld land gebruikt dus voor een beetje tweaker is dit geen issue.
Finraziel
@nestview26 september 2023 07:25
Als je dit doet dan gebruik niet je standaard Google account (tenzij je daar nooit iets mee doet maar vooral als je Gmail of de Android play store gebruikt zou ik uitkijken). Google bant er accounts namelijk gewoon voor.
eLScha @Finraziel26 september 2023 08:15
Heb je daar een bron voor? Gebruik het hier al jaren. Toevallig afgelopen maand moeten wisselen van land omdat de creditcard niet meer aan de voorwaarden van dat land voldeed (lees: de voorwaarden waren aangepast). Zelfs dat wisselen van land had geen enkel probleem.
Verwijderd @eLScha26 september 2023 08:20
Naar welk land?

Voor India, Turkije en Argentinië wordt mij Mastercard geweigerd, met de reden dat de card daar niet is uitgegeven.
.oisyn Moderator Devschuur® @Verwijderd26 september 2023 08:30
Volgens mij "woon" ik tegenwoordig in de Filippijnen.
johnbetonschaar @Verwijderd26 september 2023 09:46
Tip: maak een Revolut account aan met een prepaid wegwerp CC, daarmee ontloop je alle adres controles. Sowieso best handig om te hebben voor CC betalingen aan partijen die je niet 100% vertrouwt.
Rynelan @Verwijderd26 september 2023 10:24
Ik zit met een ING Mastercard via Argentinië. Misschien omdat het al werkt dat het blijft werken maar nieuwe aanvragen niet meer mogelijk zijn.
Finraziel
@eLScha26 september 2023 08:45
Buiten mensen die op Reddit zeggen dat het gebeurt, nee. Maar ook voor de mensen die zeggen dat zij niet geband zijn... Als maar 1% geband wordt dan is de kans erg groot dat er niks met jouw account gebeurt. Maar als je account belangrijk voor je is dan zou ik het risico toch niet nemen.
Alekz87 @Finraziel26 september 2023 07:43
Misschien is m’n vrouw wel half Turks;)
Oon @Alekz8726 september 2023 08:20
Over het algemeen wordt in dergelijke voorwaarden gesproken over woon/thuisadres, en dus niet 'ik heb ook een paspoort'. Dat is dus (helaas) geen geldig excuus :+
sOid @Finraziel26 september 2023 08:05
Gaat bij mij al sinds februari goed. Maar dat is natuurlijk geen indicatie dat het goed zal blijven gaan.
Verwijderd @Finraziel26 september 2023 08:18
Recent geprobeerd maar voor India, Turkije en Argentinië is een creditcard uit dat land vereist, de Nederlandse wordt geweigerd.
Yellax @Finraziel26 september 2023 08:43
Nee hoor, heb Permium een tijdje via Rusland gehad en heb het nu via Argentinië en betaal maar €1,05 per maand.
Frame164 @nestview26 september 2023 07:16
Wees dan eerlijk en ga dan ook voor het salaris van zo'n land werken.
Cid Highwind @Frame16426 september 2023 08:33
Zodra deze bedrijven eerlijk worden en het werk niet verleggen naar lage lonen landen terwijl ze de winst zo goed als onbelast laten middels complexe constructies in belastingparadijzen.

Of anders gezegd: waarom zouden wij als consument én slachtoffer van de belastingontwijking van bedrijven, ons roomser dan de paus opstellen?
Johannezzzz @Cid Highwind26 september 2023 09:41
Ah ja, laten we omdat een bedrijf belasting ontwijkt, wat niet strafbaar is en zelfs gefaciliteerd wordt door landen waaronder Nederland, dan maar besluiten om wel diensten af te nemen van dit bedrijf maar niet volgens de regels waar je akkoord voor geeft.
Wees dan zo rechtschapen en gebruik die dienst niet.
WhatsappHack @Johannezzzz26 september 2023 10:55
Google heeft, of had in ieder geval - laatste tijd niet meer gekeken, hier geen regels tegen. Er stond enkel dat je je locatie niet mocht manipuleren om geo-blokkades op content te omzeilen, niet dat je geen abonnement mocht afsluiten van een locatie anders dan het land waar je in woont.
PomPomPom @Johannezzzz26 september 2023 12:19
dan maar besluiten om wel diensten af te nemen van dit bedrijf maar niet volgens de regels waar je akkoord voor geeft.
Wat niet strafbaar is en zelfs gefaciliteerd wordt :D
Cid Highwind @Johannezzzz26 september 2023 09:50
offtopic:
Regels ingegeven door het bedrijfsleven, bekrachtigd door hun toekomstig personeel, gesterkt door bevolking die een angst voor baanverlies wordt aangepraat.


Wees vrij roomser dan de paus te zijn. Laat een ander ook gewoon vrij zijn in zijn of haar keuze. Zeker als je toch graag wilt schermen met de wetmatigheid van acties. Een verbod op adblockers is bij mijn weten namelijk nog niet officieel vastgelegd, maar wees vrij me te corrigeren in hoeverre dit onwetmatig is.
Tintel @Johannezzzz26 september 2023 13:28
Wees dan zo rechtschapen en gebruik die dienst niet.
Welke wetten worden dan gebroken? 'De regels' van de aanbieder zijn duidelijk geen wetten.

Ik vind het wel een geldige stelling: want dat 'legaal' belastingontduiken kan alleen worden gedaan door dergelijke grote bedrijven en dat betekent dus een onterecht voordeel voor het belastingparadijs (waaronder NL ook wel valt...) en een enorm nadeel voor de landen waar het geld vandaan komt.

En zeg dan niet: dan moet je zelf ook maar zo'n constructie opzetten. Het is niet meer in de geest van de wet - namelijk dat iedereen en ieder bedrijf een gelijk deel van z'n inkomen zou moeten afstaan (ook die verschillende schalen zijn eigenlijk al oneerlijk).
Triblade_8472 @Frame16426 september 2023 07:35
Maar blijkbaar kan youtube dus prima gehost worden voor dat geld. Dat of wij betalen voor hen.
Primuszoon @Triblade_847226 september 2023 08:27
Ik denk dat YouTube/Google eerder kijkt vanuit het perspectief hoeveel advertentie inkomsten een abonnement vervangt. Ik kan me goed voorstellen dat een advertentie gericht op een derde wereldland goedkoper is.
Aerophobia1 @Triblade_847226 september 2023 08:49
De winsten bij Google gaan door het plafond. Niet een partij om medelijden mee te hebben.
Regelmatige boetes voor het niet netjes doen van je zaken zijn daar het bewijs van.
MartijnHavinga @Triblade_847226 september 2023 08:58
Ja en nee. Hosting zijn niet alle kosten die komen kijken bij het in de lucht houden van een platform als YouTube. Ontwikkeling en het betalen van de makers van de gehoste video's kost ook geld. Het uitbereiden van het platform zodat het ook aangeboden kan worden in lage lonen landen kost waarschijnlijk wel minder dan hoeveel inkomen er vervolgens in die landen gegenereerd wordt. Ook als dat (nog) niet zo is dan kun je het zien als een investering met de hoop dat het in de toekomst wel lonend wordt.
Peenutzz @MartijnHavinga26 september 2023 10:19
Ze maken miljarden winst, ze komen niks tekort daar.
MartijnHavinga @Peenutzz26 september 2023 10:33
Dat ze miljarden winst maken hoeft niet te betekenen dat ze dan verplicht zijn om verliesgevende projecten draaiend te houden tegen beter weten in. Het betekend wel dat je in staat bent om wat risicovollere projecten te draaien waarvan de terugverdientijd wellicht wat langer is dan gebruikelijk.
bie100 @Frame16426 september 2023 07:22
Ow dat wil ik wel als de prijzen van alles hier ook hetzelfde is als daar
Jboy1991 @bie10026 september 2023 08:02
Daar (turkije) is het nog erger dan hier…. Ben vorige week teruggekomen van mijn vakantie daar en schrok ervan wat de inflatie daar doet. Ze verdienen omgerekend in euro 400,- euro per maand. Benzine kost daar 1,10/1,20€ per liter. Voor ons goedkoop maar met zn salaris belachelijk duur.

Daarnaast kopen de russen veel complexen op om vervolgens het alleen te verhuren aan Russische mensen.

Ook daar speelt een enorm te kort aan woningen. Dit door de aardbevingen en immigratie. Dit drijft de prijs enorm op voor de lokale bevolking.

De munt daar kan in waarde elke dag veranderen. Ene moment is 30 lyra 1 euro. Ander moment is 28 lyra, 1 euro.

Dus nee. We hebben niet veel te klagen als je naar dit soort landen kijkt.

[Reactie gewijzigd door Jboy1991 op 22 juli 2024 14:32]

Berlinetta @Jboy199126 september 2023 08:08
Dan is de benzine prijs niet zo duur hier in NL
chrisboers @Berlinetta26 september 2023 08:33
Daarom is de Big Mac index altijd zo handig om erbij te halen. Dat is een goede indicatie van wat iets daadwerkelijk waard is in een land.
Big Mac in Turkije is blijkbaar $2,68, bij ons $4.77.
Elke prijs in Nederland moet je 'dus' ongeveer 60% van nemen om bij vergelijkbare Turkse prijzen uit te komen. Daarmee kan je dus ook uitkeringen en salarissen vergelijken, als je die weet.
JaPPa03 @chrisboers26 september 2023 08:51
Dat zegt toch niks. In het ene land is McDonalds een fastfoodketen voor iedereen en in een ander land is het onder de bevolking juist een luxer restaurant. Dat bepaalt ook weer de prijs. Het simpelweg zien is een inflatie-index zoals je aangeeft is nogal krom.
chrisboers @JaPPa0326 september 2023 10:56
Toch is dat precies hoe het product al jaren gebruikt wordt (uiteraard met de nodige nuance en geen wetmatigheid). Het is een van de weinige producten die in alle landen op dezelfde manier klaar gemaakt wordt.
JaPPa03 @chrisboers26 september 2023 14:39
Dat kun je toch zeggen over broodje hamburger over de hele wereld? Broodje snijden, burger grillen, beleggen en klaar. Zonder de marges te weten voor een BigMac per land zegt het nog niks.
GekkePrutser @JaPPa0326 september 2023 09:08
Dat is waar. In Thailand bijvoorbeeld is McDonald's een luxe, een gewoon restaurant is veel goedkoper. Lokale mensen gaan er echt heen als een 'speciaal uitje' :')
KroontjesPen @chrisboers26 september 2023 09:00
Hier in Nederland zijn er zelfs verschillen in de Big Mac prijs.
Skipsel @KroontjesPen26 september 2023 09:40
Dat is in de hele EU zo. Fastfood restaurants zijn over het algemeen in handen van Franchisers en verticale prijsbinding is verboden. Daarom wordt ook de gemiddelde prijs van een Big Mac in een land genomen. Verder is de Big Mac Index geen exacte wetenschap maar wel een indicator van de koopkracht in een land.
Te big mac index was invented by The Economist in 1986 as a lighthearted guide to whether currencies are at their “correct” level. It is based on the theory of purchasing-power parity (PPP), the notion that in the long run exchange rates should move towards the rate that would equalise the prices of an identical basket of goods and services (in this case, a burger) in any two countries.

Burgernomics was never intended as a precise gauge of currency misalignment, merely a tool to make exchange-rate theory more digestible. Yet the Big Mac index has become a global standard, included in several economic textbooks and the subject of dozens of academic studies. For those who take their fast food more seriously, we also calculate a gourmet version of the index.
https://www.economist.com/big-mac-index
Exitium @Berlinetta26 september 2023 08:27
De gemiddelde Nederlander verdient wel meer dan ± € 800 per maand hoor
Despen @Frame16426 september 2023 07:49
Als een multinational 3e wereld landen gebruikt om hun lonen zo laag mogelijk te houden, dan is dat prima volgens u?

Als een bedrijf technologie mag gebruiken om de kosten zo laag mogelijk te houden, waarom mogen wij dat dan niet?
Heroic_Nonsense @Frame16426 september 2023 08:47
Zo werkt het niet.

Globalisering werkt twee kanten op. Als bedrijven over de wereld mogen shoppen om de goedkoopste arbeidskrachten, de laagste belastingen en de soepelste wetgeving van kracht te laten zijn, dan mogen wij de producten van overal over de wereld halen.
com2,1ghz @Frame16426 september 2023 08:59
Gaat beide kanten op. Laat ze maar eens belasting betalen in het land waar ze geld verdienen.
GekkePrutser @Frame16426 september 2023 09:06
Het kan voor die prijs kennelijk ook gewoon uit. Prijzen zijn tegenwoordig gewoon 'wat de gek ervoor geeft', niet wat de werkelijke kosten zijn.

En inderdaad, wat @com2,1ghz zegt, alle big tech ontwijken belastingen op miljardenschaal.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:32]

neonite @Frame16426 september 2023 07:47
Doe jij dat ook als je daar op vakantie bent?
thomas81 @nestview26 september 2023 07:17
Dat gaat tegenwoordig ook niet meer zo makkelijk. Had volgens mij een reactie op reddit gelezen waar ze zijn account hebben geblokkeerd
Alekz87 @thomas8126 september 2023 07:44
Waarschijnlijk 5 waarschuwingen gemist. Nergens staat met koeien letters dat t niet mag.
inversions @Alekz8726 september 2023 07:55
hoeft ook niet met koeien letters, algemene voorwaarde zegt genoeg. maar dat leest 99% van de mensen niet.
watercoolertje
@thomas8126 september 2023 09:00
Zou ook niet weten waarom ze dat niet aanpakken. Zou ik wel doen, en die gierige mensen die je dan kwijt raakt als klant, lekker boeiend, waren toch al gierig.
warddekinderen @nestview26 september 2023 07:15
Sssst, dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen! Maar via Turkije inderdaad voor zo’n €1,06 per maand }>
Dark Angel 58 @warddekinderen26 september 2023 09:07
Turkse adres ook nodig?
mongkut @warddekinderen26 september 2023 10:18
€1.06?
Ik betaal €2.19 p/m (59.99 TRY) = die €1.06 een lite abbo dan?
WhatsappHack @mongkut26 september 2023 10:35
Misschien voor één user. Als je meerdere mensen toevoegt betaal je via de India route X cent meer per maand. Met 3 users kwam het hier ook op zo’n €2,08/maand; met 1 user was het ook maar een euro ofzo. Wellicht zit daar het verschil?
Rambolinie @WhatsappHack26 september 2023 10:42
werkt dat nog steeds.. ik kreeg het namelijk niet meer voor elkaar...
Kun je een PB sturen met info...

vpn heb ik wel... maar nl credit card word niet meer geaccepteerd
DonJunior @Rambolinie26 september 2023 14:54
Dit. Ik had een India account. Afgelopen jaar verliep die en kon ik met geen mogelijkheid verlengen. Daarom Premium Lite genomen ..
Ik wil al de andere opties van Premium niet, alleen reclames weg.
. en nee, adblock werkt niet op mijn TV (voordat mensen dat gaan voorstellen)
mongkut @WhatsappHack26 september 2023 10:45
Idd, vergeten, ik heb toen een familie account genomen voor 6 personen, en heb de rest gratis weg gegeven aan vrienden, voor die €1 extra maak ik 3 vrienden blij ;)
Donkervoort_ @nestview26 september 2023 07:16
Ja dit ga ik dan ook maar doen.
Jittikmieger @nestview26 september 2023 08:02
Ik heb een tijdje in India gewoond. Ik betaalde daar omgerekend ongeveer €16,50 voor EEN HEEL JAAR(!!!) YouTube Premium met YouTube Music.
SuperSonicFreak @nestview26 september 2023 08:28
Mits je ook beschikt van een creditcard
HollowGamer @nestview26 september 2023 10:36
Alleen met credicard (die heb ik niet), hier in NL kan ik het met PayPal wel betalen.
JKremer88 26 september 2023 06:37
Dat wordt weer werken met een ad blocker. Dit was een ideaal abonnement, geen reclames en toch de creators steunen.
Ricko1 @JKremer8826 september 2023 06:47
Je weet dat er momenteel een oorlog is tussen adblockers en Youtube? Youtube blokkeert jou nu als je een adblocker gebruikt.

Zelf ben ik ook teleurgesteld in het stoppen van lite. Voor premium moet je bijna 2x zoveel betalen terwijl ik de extra functies niet gebruik. De advertenties zijn verschrikkelijk geworden tijdens mijn lite abo. Ik zal een serieuze overweging moeten maken of minder Youtube.
The Zep Man
@Ricko126 september 2023 07:22
Je weet dat er momenteel een oorlog is tussen adblockers en Youtube? Youtube blokkeert jou nu als je een adblocker gebruikt.
Geen last van. Wat ik gebruik:

uBlock Origin en SponsorBlock in de browser.
SmartTube op Android TV.
ReVanced op Android (kan casten naar SmartTube). Komt met optioneel YouTube Premium-logo. :+
YouTube- en SponsorBlock-addons met Kodi.

Ik gebruik niet eens een YouTube-account. Om bij te houden of nieuwe videos uitkomen gebruik ik ouderwetse feeds voor kanalen/afspeellijsten die ik kies.

Geen 'engagement' suggesties, geen Shorts, geen afleiding. Alleen content. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:32]

jusch @The Zep Man26 september 2023 07:30
Ik wil daar Newpipe nog aan toevoegen, werkt ook prima op Android TV (sideloaden of via F-droid) geen ads, PIP, downloaden als video of mp3, enz.
Fairy @jusch26 september 2023 08:03
Newpipe kan je volgens mij alleen niet mee inloggen op Youtube, dus geen favorieten en historie, of heb ik wat gemist?
burniej @Fairy26 september 2023 09:09
Ik ben niet ingelogd in newpipe (weer niet eens of dit wel kan) maar heb wel gewoon favorieten en historie binnen de app. Dit kun je exporteren en importeren als je van telefoon wisselt, dus tenzij je wilt synchroniseren tussen devices werkt dit erg goed.
Erg gebruiksvriendelijke app zonder reclame. Soms heeft Newpipe een foutmelding en moet je ofwel cache legen ofwel updaten ofwel simpelweg een uur/dag wachten tot ze de backend heben gefixt.
ReVision. @The Zep Man26 september 2023 07:32
Precies hetzelfde lijstje als wat ik gebruik, al vind ik wel dat sponsorblock standaard te veel van de video blokkeert dus daar zet ik wel altijd een paar onderdelen van uit.:)
thomas81 @The Zep Man26 september 2023 07:32
Dat is exact wat ik ook allemaal gebruikt
mydoom @The Zep Man26 september 2023 09:43
Ik zou graag Smarttube op mijn Android TV willen gebruiken, Alleen hoe reageerd Google/Youtube hierop ? want ik gebruik mijn google account voor heel veel dingen inclusief youtube.

Ben erg voorzichtig en bedachtzaam bij het gebruik van dit soort 3th party apps. Want een ban van mijn Google Account zou voor heel heel veel hoofdpijn veroorzaken.
HollowGamer @The Zep Man26 september 2023 10:39
Stomme vraag, maar wat heb ik nodig voor Android TV? :)

Ik heb nu nog een dummy Chromecast, dus enkel voor streamen.
mydoom @HollowGamer26 september 2023 12:35
Je hebt setup boxes zoals de Nvidea shield.
Maar je kan je Chromecast ook upgraden met een chromecast met google TV
keejoz @HollowGamer26 september 2023 15:42
Het schijnt dat Pi-Holes wel ads kan blokkeren als men "targeted ads" uitschakelt. Dan zou de content gewoon weer vanaf een algemeen subdomein komen dat dus te blokkeren valt.
pmeter @The Zep Man26 september 2023 10:49
Hoe werken zulke feeds van kanalen en afspeellijsten? Is dat bijvoorbeeld in een RSS reader? Of heeft ReVanced die functie?
ziny @The Zep Man8 oktober 2023 09:13
Heeft iemand een oplossing voor iPad?
Bolle117 @Ricko126 september 2023 07:05
Ik heb een paar maanden geleden mijn keuze gemaakt. Ik gebruik geen YouTube meer, alleen nog in noodgevallen als ik iets moet fiksen met mn 2 linker handen :).
Verwijderd @Bolle11726 september 2023 08:23
Ja daar neig ik ook naar, als alternatief Curiositystream and het door creators opgezette Nebula.
dannx1986 @Verwijderd26 september 2023 12:08
Ik heb Curiosity in 2022 geprobeerd en toen was het waardeloos.
Zeer weinig content en er kwam gedurende maanden ook weinig nieuwe content bij.
Verwijderd @dannx198626 september 2023 18:18
Ik vind Nebula beter…
thomas81 @Ricko126 september 2023 07:12
uBlock Origin omzeilt die blokkade altijd heel snel
Vexxon @Ricko126 september 2023 08:09
Ik bekijk de YT videos altijd via DuckDuckGo, geen reclame en geen tracking.
Sba1995 @Ricko126 september 2023 09:08
Ik zou de prijs alweer minder erg vinden als je er nog iets voor terug kreeg als een gratis abonnement op een kanaal, net als een Twitch Prime Sub bij Amazon Prime. Zo vind ik een abonnement alleen echt veel te duur.
Blokker_1999
@JKremer8826 september 2023 06:48
YouTube begint meer en meer mensen lasting te vallen die ad lockers gebruiken. Nu ze die techniek onder de knie krijgen schrappen ze ook ineens het lite abonnement. Toeval?
Qws @Blokker_199926 september 2023 06:56
Hoe stom het ook klinkt, mensen die adblockers gebruiken vallen Youtube ook lastig.

Blijkbaar heeft Youtube liever je niet op de website als je een adblocker gebruikt.
Blokker_1999
@Qws26 september 2023 07:28
Dat begrijp ik volledig. Ik heb heel lang overal reclame toegestaan, en ook vandaag blokkeer ik zo goed als nergens reclame in mijn browser, op voorwaarde dat privacybadger het niet gaat tegenhouden. Maar de laatste jaren heeft Youtube de hoeveelheid reclame zo hard verhoogd dat je soms meer reclame dan inhoud ziet of dat je elke 3 a 4 minuten weer naar een reclameblok zit te kijken. En op hetzelfde moment hoor ik kanalen waarop ik geabboneerd ben klagen dat hun reclame inkomsten in elkaar zijn gestort.

Als Google en steeds meer en meer reclame erdoor duwt en contentmakers steeds minder en minder gaat betalen, dan word ik het op een gegeven moment ook gewoon moe. Als ik de content wil consumeren die ik wil, ben ik gedwongen van Youtube te gebruiken, maar het speelveld moet wel eerlijk blijven voor iedereen. En neen, ik heb er iets minder moeite mee om regelmatig reclame te blokkeren van 1 van 's wereld grootste en rijkste bedrijven dan van een kleine website die moeite heeft om het hoofd boven water te houden.
Robinblitz @Blokker_199926 september 2023 08:03
Het beste om content creators te supporten is en blijft dingen als Patreon. Ook al is het maar met $1/maand. Daarmee steun je ze al meer dan met ads kijken want CPM is echt belabberd.
ATS @Robinblitz26 september 2023 08:20
Nebula helpt ook, als je creator daar te vinden is.
Luapper @Blokker_199926 september 2023 09:05
Creators kunnen bij een video van >8m zelf bepalen of ze wel of niet mid-roll ads in hun videos stoppen. Als ze hun kijkers een beste kijkervaring gunnen zetten ze die uit. Dus als jij elke 3 a 4 minuten adds ziet komt niet perse door YouTube, maar door de creators zelf. Sterker nog, je kunt als content creator advertenties volledig uitzetten op elke willekeurige video, en het algoritme zou daar (volgens Google) niet door worden beïnvloedt.
Maar goed, je ziet dan ook dat videos met met mid-rolls ads wel meer opleveren (ondanks dat de watch-time omlaag gaat).
Blokker_1999
@Luapper26 september 2023 11:48
En dan besliste Google een jaar of twee terug om reclame te gaan tonen op alle historische videos waarop nooit een actieve keuze gemaakt is voor wel of geen reclame, ook op kanalen die te klein zijn voor monnetization. Op grote kanalen hadden de content creators ineens honderden videos die ze 1 voor 1 moesten gaan bewerken om die reclame weer uit te schakelen en er zijn er velen die dat mede daarom nooit gedaan hebben.

Allemaal leuk en wel die controle, maar Google doet er alles aan om toch maar overal zoveel mogelijk reclame in te steken.
MrMonkE @Blokker_199926 september 2023 08:02
Mijn motto: Als je nooit een reclame op je browser laat renderen erger je je er nooit aan.
divvid @Qws26 september 2023 07:01
Dieven vinden het ook lastig als ik een slot op de deur zet. Met adds stelen ze jouw bandbreedte en tijd.
Bovendien is het jouw computer en maak je zelf wel uit wat er op draait.

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 14:32]

Sander @divvid26 september 2023 07:06
En betaal je voor hun bandbreedte en tijd om het platform te ontwikkelen en beheren
Caayn @Sander26 september 2023 07:44
Betalen ze mij voor de tijd die ik kwijt ben om Google actief er van te weerhouden om mijn data (in)direct te verzamelen?

Ik heb geen enkele moeite om te betalen voor de diensten die ik gebruik. Zie Tweakers bijvoorbeeld, maar ook Nebula (Youtube tegenhanger). Maar betalen voor een Google dienst? Nee, dat heeft Google voor zichzelf verpest.

offtopic:
Ik gebruik Youtube enkel omdat er doorgaans geen andere keuze is voor veel videos. Zodra videos van een producent elders te vinden zijn bekijk ik ze daar. Email, search, etc. gebruik ik allemaal niet van Google.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 14:32]

cricque @Caayn26 september 2023 08:01
Dus jij gebruikt dan ook een Apple phone ? Want anders gebruik je toch android en dat is ook van Google. Op een tv tegenwoordig zijn de meesten ook al Android, buiten LG en Samsung

Ik zie hier dikwijls mensen posten, Google dit en dat en dan gaan ze rustig hun Android devices gebruiken en gebruiken ze google.com en gmail ... Zelfde voor smoelboek, maar wel whatsaap gebruiken.
Maar owee een ad op youtube ! Gratis bestaat niet, tenzij er mensen grote bakken met geld sponsoren. Als iets gratis is, ben jij het product, dat snappen mensen nog altijd niet blijkbaar.

Ik zeg niet dat alles wat ze doen koosjer is. Ik geloof ook niet als je je profiel opvraagt dat dit alles is wat ze van jou hebben. Bij mij was dat bitter weinig eigenlijk. Maar Google Cloud is wel een top product en als ik ex collega's vrienden hoor die altijd liggen te sakkeren op Azure & AWS, dan ben ik toch blij met Google Cloud, want ik heb letterlijk in 10 jaar tijd slechts 1x een issue gehad en hebben ze netjes opgelost en heb ik nog een extra vergoeding voor gehad, en 1x downtime van zo een 10-15 minuten. Golang is een leuk ander product, Flutter heb ik nog niet gebruikt, maar staat in de pipeline voor iets nieuws. Het is niet "all evil".

Maar een bedrijf moet nu eenmaal winst maken. Anders moeten de boeken toe. Velen hier mogen gerust eens zelf een bedrijf opstarten en dan zien dat het niet allemaal zo gemakkelijk is om een product uit de grond te stampen en dan succesvol te maken. En ook zo te houden. Wie zou er betalen voor Google.com moest je een abonnement nemen van 5 euro per maand ? Gmail betalen ? Ho maar zeg, dus het moet van ergens komen. Advertenties is waar zij gekozen voor hebben

Tevens wist je dat de meeste programmeurs van Google 5 dagen werken ... 4 dagen aan een Google project, en 1 dag moeten ze contributen aan een opensource project. Althans dat was vroeger toch zo, of dat nu nog zo is weet ik niet. Dus all evil is het nu ook weer niet. Maar het is "hip" om Google/Smoelboek af te schieten en "ja maar privacy" etc te roepen
lenwar
@cricque26 september 2023 12:13
Ik ben het helemaal eens met je statement.
Eerlijk is eerlijk. Google/Alphabet maakt gewoon fantastisch goede producten. Technisch gezien is er niets mis mee. Google Search is objectief gezien heer en meester. YouTube is de de facto standaard voor videostreaming, Google Cloud is gewoon goed, AOSP/Android is gewoon goed product, enz, enz, enz.

Dat weerspreekt volgens mij niemand. Het probleem is alleen de verwerpelijke moraliteit van de toko die er achter zit. Google (en anderen, maar we hebben het hier nu over Google) heeft een compleet verwerpelijke houding als het gaat om hoe het met gegevens van mensen om gaat. Ze hebben jaren en jaren ongevraagd/ongemerkt alles en iedereen tot het ziekelijke aan toe gevolgd en geprofileerd, met als primaire doel advertenties verkopen.

Advertenties verkopen is in de basis natuurlijk niet 'slecht'. Dat is gewoon een legitieme markt. Maar hun profileringsgedrag is natuurlijk gewoon verwerpelijk. Je moet je uiterste best doen om niet geprofileerd te worden en dat is natuurlijk gewoon fout. Het komt er op neer, dat wanneer jij de straat op loopt (het internet op gaat) door een poppetje wordt gevolgd die opschrijft wat jij allemaal doet. Dat doet hij puur en alleen om een zo compleet mogelijk beeld van jou te maken, zodat hij jou voor jou 'relevante' advertenties kan laten zien. (je hebt net een paar schoenen gekocht, hier is een advertentie voor schoenen!)

Als YouTube mij niet profileert, heb ik geen problemen met wat advertenties. (al is het wel irritant hoeveel het er zijn, maar dat is een andere discussie.) Je hebt bij Googlediensten geen optie, om niet geprofileerd te worden. Ook niet bij YouTube. Als je een abonnement hebt, krijg je geen advertenties, maar ze profileren nog steeds.
Er zijn wel wat opties dat een deel van je gedrag niet aan jouw account gekoppeld wordt, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Er wordt nog steeds een profiel van je gemaakt. (lees de betreffende pagina's waar je die instellingen kan maken. Er staat nergens dat ze niets van je opslaan. Er staat alleen dat het niet aan je account gekoppeld wordt, of dat je niet-relevante advertenties krijgt)

Advertenties kunt je prima aanbieden zonder te profileren. Dat gebeurt al sinds de Romeinse tijd. Die hadden ook overal en nergens advertenties aan gevels hangen. Ook in televisieland/radioland heb je niet-persoonlijke advertenties. Men kan prima advertenties laten zien alleen op basis van content. (Een website over Chateau Meijland: Een reclame voor een emmer of zo ;) )


N.B. Bovenstaande geldt voor meer bedrijven natuurlijk. Niet alleen Google/Alphabet, maar we hebben het hier over Google.
Ik ben het overigens met je eens dat het superhypocriet is om te klagen over het gedrag van Meta/Facebook, maar het platform wel gebruiken. (Dat is echt iets waar je 100% zonder kan. YouTube is al lastiger om helemaal links te laten liggen). Maar ook Meta/Facebook profileert mensen zonder dat ze ook maar gebruiker zijn. En dat is gewoon fout.
rodgerz @Caayn26 september 2023 16:37
ze betalen je niet, dat klopt.
Maar wel zou je moeten weten dat in dit hele geheel JIJ het product bent, je bent onderdeel van hun business.

dat jij jezelf hier anders in ziet is ook compleet normaal, dat is het werk van indoctrinatie.

Het is dus aan jou om hier aan mee te doen of niet.
divvid @Sander26 september 2023 07:12
Nee, want ik heb niet om YouTube gevraagd. Ondernemers risico. Als YT wil dat ik kijk zonder adblocker, dan maar niet dus.

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 14:32]

ShadLink @divvid26 september 2023 07:29
Het moment dat je "youtube.com" in je browser opent vraag je direct om Youtube. Wil je geen ads? Dan gebruik je het niet. Of betaal je voor premium.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 14:32]

MrMonkE @ShadLink26 september 2023 07:33
Nee, dan gebruik je adblockers.
lenwar
@Sander26 september 2023 07:16
Nee. Ik weiger geld te geven aan een verwerpelijke organisatie. Ik gebruik hun producten dan ook niet. Met uitzondering van YouTube. Dit voelt ergens hypocriet, maar de crux is, dat veel content makers alleen op YouTube posten.

Als ik een review van Tweakers of een verslag van het Britse Lagerhuis wil zien, dan zetten zij die alleen op YouTube. Nou kan ik er voor kiezen om die review of dat verslag niet te bekijken.
Ik kies ervoor het wel te bekijken.

Als YouTube mij een optie biedt om ongeprofileerd te kijken, vind ik het prima om wat advertenties te zien.
Tot die tijd ‘steel’ ik hun bandbreedte en computercapaciteit. Ik praat het niet goed. Maar dat is mijn keuze.
skatebiker @lenwar26 september 2023 08:27
Inderdaad, zelfs grote bedrijven die makkelijk zelf kunnen hosten (en dat ook doen anders hadden ze geen website) zetten meestal hun video's op Youtube.
Wat daar achter zit weet ik niet, maar ik vind die (bijna) monopolie van Google op video's ronduit verwerpelijk in een vrije wereld.
lenwar
@skatebiker26 september 2023 11:52
Wat daar achter zit is makkelijk.
Het is een (financieel) gratis host-platform waar je zelfs nog geld krijgt van de advertenties als je dat aan zet.

Ik weet overigens niet hoeveel servercapaciteit het kost om videos te streamen. (CPU/memory/enz) en het kan ook heel hard gaan met je bandbreedte als teveel mensen tegelijk willen kijken.
rodgerz @lenwar26 september 2023 16:38
nog hypocrieter is dat jij de hypocrisie nog als excuus gebruikt ook. Das pas slecht :)
lenwar
@rodgerz26 september 2023 18:40
Klopt. Ik erken zeker op dit vlak! 😂
Jan-Will3m @Sander26 september 2023 08:06
Jazeker, je betaalt met je privacy bij Google.
Frame164 @divvid26 september 2023 07:15
Jij hoeft dus ook niet betaald te wordej voor jouw werk. Goed om te weten.
PCG2020 @Frame16426 september 2023 07:40
YouTube betaalt 'content creators' al nauwelijks meer, dus daarom hebben ze vrijwel allemaal Patreon of een 'sponsored segment' in hun video's (of de hele video is natuurlijk een reclamespot voor Product X, Y of Z). Die ads zijn er tegenwoordig alleen nog maar voor YouTube zelf.
divvid @Frame16426 september 2023 07:34
Hoe zou je het vinden als ik werk voor je doe en je moet verplicht een jaar lang reclames kijken (grofweg mijn jaarsalaris aan advertenties) en je hebt geen keus om het af te kopen?
loki504 @divvid26 september 2023 07:41
Je hebt een keuze alleen is die keuze duurder geworden.
divvid @loki50426 september 2023 07:47
Dus einde van mijn klandizie
vjweirnogeenn @divvid26 september 2023 07:43
Dit artikel gaat juist over het feit dat je het maandelijks kan afkopen 8)7
MrMonkE @Frame16426 september 2023 07:36
Oh dat proberen partijen wel eens.
Gelijk met gestrekt been erin. Snoeihard.
divvid @Frame16426 september 2023 09:13
Verbazingwekkend overigens hoe makkelijk je je privacy/veiligheid wilt opgeven voor een paar video’s.
helm71 @divvid26 september 2023 07:06
Hoe irritant ik het zelf ook vindt… het is precies andersom.

Youtube is een bedrijf en dat mag zelf beslissen wat haar voorwaarden zijn, als je daar niet in mee wilt heb je absoluut geen verplichting om toch youtube te gebruiken…

Youtube gebruikt ads, als jij die blocked ben -jij- de dief..

(Ff voor de helderheid: ook ik gebruik alle mogelijkheden die ik heb om die ads weg te krijgen… ik heb er ook een hekel aan… maar de zaak omdraaien en zeggen dat youtube het juist fout doet is onzin)
divvid @helm7126 september 2023 07:18
Youtube gebruikt ads, als jij die blocked ben -jij- de dief..
YouTube mag van mij doen wat ze willen,?dat maakt mij nog geen dief als ik het daar niet mee eens ben en de dienst daarom niet wil gebruiken
Caelorum @divvid26 september 2023 07:25
Als je het niet gebruikt hoef je ook geen ads the blokkeren op hun platform.
vjweirnogeenn @divvid26 september 2023 07:37
Maar het maakt je dus wel de dief als je de dienst wel gebruikt en niet aan hun vorm van betaling doet.
In je eigen verhaal zet juist Youtube een slot op de deur en ben jij degene die dit slot vervolgens lockpickt.

Betalen kan dus met een abbo of met ads.
Met de ads hebben youtube, Google en de creators bestaansrecht.

Wil je youtube niet gebruiken vanwege de ads?
Dan is dat uiteraard je goed recht.
Maar om te zeggen dat het allemaal de schuld is van youtube, dat je niet bereid bent om te betalen, is een beetje raar...
ATS @vjweirnogeenn26 september 2023 08:22
Onzin. YouTube zet content online, het is aan mij om die te bekijken zoals ik dat wil. Als ik daarbij stukken oversla, of bepaalde delen van hun streams niet wil bekijken, is dat mijn keuze. Het is mijn browser, mijn computer, mijn scherm. Ik bepaal wat daarop wel en niet getoond wordt.

[Reactie gewijzigd door ATS op 22 juli 2024 14:32]

haam @vjweirnogeenn26 september 2023 09:45
Dan impliceer je dat advertenties kijken verplicht is?

Ben ik ook een dief als ik het geluid uitzet tijdens reclame? Of als ik een ander scherm voorzet tijdens reclame?

Er zijn verschillende manieren om de advertenties niet te consumeren. Als ik niet consumeer ben ik niet meteen een dief
vjweirnogeenn @haam26 september 2023 15:25
Klopt, dan ben je zeker geen dief.
Het gaat ook meer om het niet mogelijk maken van het tonen van ads door middel van een blocker, waardoor YouTube geen ad inkomsten kan ontvangen (dit wordt alleen betaald als ze het daadwerkelijk ook vertonen).
Je kan niet met vol bewustzijn zeggen dat dit geen negatieve uitwerking heeft voor YouTube als kapitalistisch bedrijf.

Wat je mening ook over YouTube en Google ook is, het is niet dat, omdat zij discutabel zijn, je eigen discutabele gedrag dan ineens oké is.

Als je op "jouw computer" het internet op gaat om via torrents en wat dan al niet, content binnen te halen zonder iets te betalen, dan is het volgens mij ook gewoon duidelijk dat dat diefstal is.

Ik snap niet dat dat dan ineens wel ter discussie staat als je moedwillig de inkomstenbron van een bedrijf blokkeert, maar wel het product wat daardoor mogelijk gemaakt wordt consumeert.
Zeker omdat er een alternatief is om geen ads te ontvangen, die door het bedrijf zelf aangeboden wordt.

Uiteindelijk stelt het bedrijf de regels op en ben je vrij om wel of niet gebruik te maken van hun diensten. Doe je dit toch maar niet volgens hun regels? Dan is het meer dan normaal dat hier gevolgen aan zitten.
In het geval van YouTube dan bijvoorbeeld door geen toegang te hebben als je hun advertenties (inkomstenbron) blokkeert.

[Reactie gewijzigd door vjweirnogeenn op 22 juli 2024 14:32]

haam @vjweirnogeenn26 september 2023 15:59
Ik denk dat we fundamenteel van mening blijven verschillen.

In het verlengde van jouw verhaal moet ik ook de spullen kopen waarvoor geadverteerd wordt. Anders heeft de advertentie geen waarde. En als de advertentie geen waarde heeft, dan heeft youtube ook geen inkomsten.
En moet je ook alle cookies van iedereen toestaan om je volledig te tracken, want dat heeft ook te maken met inkomsten.

Ik zal nooit vrijwillig meewerken aan pogingen om geld uit mijn zak te kloppen. Of ze dat nou in hun voorwaarden hebben staan of niet.
vjweirnogeenn @haam26 september 2023 16:23
Dat is een doorgeslagen scheve vergelijking.
Natuurlijk zijn de advertentiemakers super blij als de turnover 100% is. Echter is dat onrelevant voor jou als persoon.
Wat het platform van je vraagt is: of betalen, of er worden advertenties getoond. Als je geen van beide wilt, kan je dat natuurlijk anders doen. Maar dat maakt het niet ineens volgens de regels.

Ja ik zie liever ook geen advertenties en mijn cookies worden ook geblokkeerd. Het mijn goed recht om dit niet te willen.
Maakt het alleen niet dat ik de waarde van YouTube niet zie en zal ik dan ook niet de bron van inkomsten blokkeren die misschien wel irritant is, maar niet handeld met mijn persoonsgegevens (het echte kwaad).
Ik heb dan een abonnement, maar snap dat niet iedereen daar interesse in heeft.
Zo kan iedereen voor zichzelf kiezen wat voor hem/haar de juiste weg is.
sys64738 Moderator F&V @divvid26 september 2023 08:03
De dienst helemaal niet gebruiken, is natuurlijk prima. Dat zal YouTube geen problemen mee hebben.

Maar de dienst wel gebruiken en je vervolgens niet aan de voorwaarden houden, daar heeft YouTube wel een probleem mee. En terecht

Het is hetzelfde als zwart rijden in de trein. Als je het niet eens bent met de prijs van een kaartje, ga je gewoon lekker op de fiets.
helm71 @divvid26 september 2023 08:20
Helemaal correct ! Maar de op gaf aan de advertenties te ontduiken, dat is niet “niet gebruiken” (en again: doe ik zelf ook)
loki504 @divvid26 september 2023 07:40
En het zijn hun servers dus bepalen zij wat ze je serveren(binnen juridisch goedgekeurde content). Dus ja als jij geen ads wilt prima dan hoeft YT je niet als klant/gast.
divvid @loki50426 september 2023 07:46
Prima toch
loki504 @divvid26 september 2023 07:50
Ja YT vind het prima jij blijkbaar toch niet.
ELD @loki50426 september 2023 12:12
Youtube gebruikt ads, als jij die blocked ben -jij- de dief..
Het is mijn computer, scherm en bandbreedte die ik heb ingekocht. Het is mijn browser en mijn gekozen render engine. Youtube heeft het recht om te proberen om geen content te serveren aan personen die een adblock hebben, maar er is geen regelgeving of wet die stelt dat je als individu verplicht bent om naar de reclame van Youtube te kijken bij het gebruik van youtube.
vjweirnogeenn @ELD26 september 2023 15:43
Staat er niet in de gebruikersvoorwaarden dat je geen ad blocker mag gebruiken?
Je niet houden aan gebruikersvoorwaarden is toch wel degelijk een regelgeving die je breekt, waardoor je dus ook wel degelijk aansprakelijk gesteld kan worden door het bedrijf voor een schadevergoeding.
Het feit dat het niet gehandhaafd wordt, betekent niet automatisch dat het dan meteen ook mag
memphis @Qws26 september 2023 08:17
Op een gegeven moment hield ik het ook niet meer. Ik snap dat reclame moet hoewel ik op de achtergrond ook al betaal met mijn privacy. Reclame voor en na een video of als een banner in beeld mag van mij best maar een simpele video een paar keer onderbreken en mij dan soms lastig vallen met reclames die enkele minuten kunnen duren gaat echt nergens meer over, het is alsof je een video tussen de reclames door zit te kijken. En goh, heel toevallig kwamen ze bij meer reclame met een goedkope abbo, alsof je geforceerd wordt om dat te nemen. En nu met deze stap voelt het mij dat het gepland is om mensen die nu goedkoop gewend zijn aan reclameloos kijken wel een beetje geforceerd worden om over te stappen naar dat duurdere abbo.
vjweirnogeenn @memphis26 september 2023 15:47
Ja ik vind het ook erg storend hoe die reclame blokken door je strot worden geduwd, tijdens een video.
Ik denk dat het is omdat Amerikanen op tv gewend zijn om elke 5 a 10min een reclame te hebben. Wij zijn 15 - 30 minuten gewend en dat is toch wel heel veel relaxter
d3x @JKremer8826 september 2023 07:31
klopt, alleen belachelijk dat afspelen op achtergrond geen basis ding was, hoe kan je vandaag de dag (ecologisch) nog verwachten dat je scherm actief moet zijn om naar muziek te luisteren.....
thunder8 @d3x26 september 2023 08:41
Dan neem je een muziekdienst af, waarbij dat wel een optie is. Genoeg keuze lijkt mij.
Pogostokje @d3x26 september 2023 08:44
Dat weet Google ook wel. Youtube is een videoplatform, geen muziekplatform, en video impliceert beeld. Daarbij introduceren ze op deze manier een extra motivatie om een betaald abonnement te nemen. Of je neemt Spotify of Deezer of zoiets. Is de kwaliteit vaak beter ook.
d3x @Pogostokje26 september 2023 09:16
al die streaming diensten zijn belachelijk duur voor die paar uurtjes dat je muziek wil beluisteren per week/maand, smijt het er maar bij elke maand subscriptie per persoon.
mo3lla 26 september 2023 06:48
Het Premium abbo wat YouTube nu voorstelt is bij mij €15,99, geen €11,99
Jacques-Oh @mo3lla26 september 2023 06:54
Dat is als je dit via een iPhone/iPad afsluit ivm commissie die Apple vraagt. Via je pc zou het 11.99 moeten zijn.
LOTG @mo3lla26 september 2023 07:01
Waarschijnlijk zit je op een Apple apparaat en word je via de appstore het abonnement aangeboden.

Google rekent de appstore commissie aan jou door.

Als je het rechtstreeks via YouTube (browser op een pc) doet is het 11.99.
Nostalgmus @LOTG26 september 2023 08:34
Begrijp ik dat goed.. dus die commissie van apple is dan ook maandelijks ?
LOTG @Nostalgmus26 september 2023 08:37
Ja, elke transactie die via Apple verloopt.
ArcticWolf @Nostalgmus26 september 2023 08:45
Ik betaal via CC en zie gewoon 11,99 staan als ik wil upgraden.
d3x @LOTG26 september 2023 09:17
rare zins constructie..... apple neemt er commisie op, niet google, het gaat via je apple store....
foobar79 26 september 2023 06:51
Dus ze verplichten je vanaf nu YouTube music af te nemen.
Dit lijkt me een vorm van koppelverkoop?
Ik vraag me af in hoeverre de ACM hier wat van moet vinden…
Jacques-Oh @foobar7926 september 2023 07:41
Koppelverkoop is niet direct verboden. Alles. Als er daarmee marktverstorende zaken gebeuren vanuit een monopoliepositie. Zoals Microsoft doet met Teams bijv. en daarmee slack en andere bedrijven teveel wegdrukt.

Het feit dat YouTube bepaalde diensten in één licentie bundelt staat daar los van. YouTube music heeft niet dusdanig veel marktaandeel dat je van een monopolie kan spreken wat het anderen (spotify bijv.) onmogelijk maakt.
Finraziel
@Jacques-Oh26 september 2023 07:53
Nee, YouTube music is niet het dominante product, dat is het inferieure product dat met YouTube zelf wat wel effectief een monopolist is gebundeld wordt.
Internet Explorer had ook niet dusdanig veel marktaandeel, dat kreeg het alleen omdat het met een ander product (Windows) gebundeld werd wat dat wel had.

Het verschil is alleen in dit geval wel dat het alleen gebundeld wordt met de betaalde variant van YouTube en verreweg de meeste mensen nog steeds de gratis variant zullen gebruiken. Daardoor denk ik toch dat een aanklacht niet veel kans van slagen zou hebben... Helaas.
kw_nl @foobar7926 september 2023 07:51
Vraag ik me ook af. Ik heb nu Premium Familly maar betaal dus ook voor Music. Maar heb daar al Spotify Family voor… zonder Music is niet meer mogelijk. Voelt nu alsof het gepusht wordt.
Frame164 @foobar7926 september 2023 07:17
Klaag je ook over Spotify dat je podcast moet afnemen. Of bij tweakers dat de advertentieinkomsten ook gebruikt worden voor fora die niets met tech te maken hebben.
Deveon @foobar7926 september 2023 07:51
De muziek van YouTube Music staat allemaal op YouTube. Het is geen aparte dienst maar alleen een aparte interface. Dezelfde functionaliteit zit ook in YouTube zelf maar dan krijg je de muziekvideo’s.
JeroenV_ 26 september 2023 07:02
Heb hier de mail ook gehad (en getipt als nieuws ;) )
Erg jammer deze stap van Google, want het duurdere abo ga ik niet nemen. Heb niets aan YT Music aangezien ik al Spotify heb en daar tevreden over ben. De andere zaken in Premium boeien mij ook niet, heb destijds bewust Lite genomen om van de ads af te zijn op oa mijn Shield en Ipad.

Ik ga nu maar eens zoeken naar een goeie adsfree speler op Shield en Ipad, ze bekijken het maar.
StGermain @JeroenV_26 september 2023 08:16
Adguard op de ipad, je moet wel elke keer je youtube.com opent ff black youtube ads (by adguard) aantikken.
JeroenV_ @StGermain26 september 2023 09:28
Thanks, ga ik proberen
warp @JeroenV_26 september 2023 10:46
Vinegar werkt perfect op iOS en macOS.
thunder8 @JeroenV_26 september 2023 08:46
Voor de iPad heb je goede plugins voor de browser. Je verliest dan wel de 4k optie, maar dat heb ik er wel voor over, want de hoeveelheid reclame slaat gewoon nergens op. Ik gebruik Baking Soda en Vinegar, die zijn in 1 betaalde bundel te vinden. Enige wat er dan nog overblijft zijn de sponsorblocks in de video's zelf.
JeroenV_ @thunder826 september 2023 09:32
4k boeit me weinig, bijna alles wat ik volg/kijk is toch niet in 4k.
Ik zie idd die bundle voor 3 euro, daar kun je je geen buil aan vallen
thunder8 @JeroenV_26 september 2023 09:48
Werkt hier prima, al meer dan een jaar. Wel de app van je iPad gooien, anders gaat ie standaard naar de app. Ik mis de 4k optie wel, want ik speel content bijna altijd af via airplay naar mijn 65" LG 4K OLED. Als ik de app rechtstreeks op de TV gebruik, zit je wel weer met die kloterige reclames.
Nostalgmus @JeroenV_26 september 2023 08:38
Voor je ipad is https://yewtu.be/ ook wel geschikt, de resolutie is wel niet aan te passen,maar 720p lijkt mij voor je telefoon of pad wel voldoende.
JeroenV_ @Nostalgmus26 september 2023 09:30
Heb deze wel eens gebruikt voordat ik Lite had. Op de telefoon is het inderdaad wel te doen, maar op de Ipad zie je toch duidelijk verschil vond ik. Maar kan altijd nog een poging doen.
Palomar 26 september 2023 07:27
Jammer, ik had dit abo specifiek omdat ik de reclames wel heel vervelend begon te vinden. Reclames blocken was het enige dat ik wilde. Hoef geen muziek en ook geen nieuwe features.
Ga mijn abo nu wel heroverwegen, echter ga ik denk ik wel over naar die duurdere. Heb geen zin om met adblockers te werken (werken ook soms tegen je, dat ze onbedoeld iets blokkeren), maar YouTube met advertenties is echt de h*l...
Van der Berg @Palomar26 september 2023 07:28
Ik heb de gratis YouTube en de reclames klik ik binnen enkele seconden weg (Om hiervoor nou per maand €11,90 te betalen vind ik onzin of de lite versie). Muziek video heb ik geen reclame tussendoor

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 22 juli 2024 14:32]

Jacques-Oh @Van der Berg26 september 2023 07:45
Ik ben met YouTube premium lite begonnen omdat ik veel concerten gelijk/beluister via YT op de tv.
Een reclame vooraf kan ik mee dealen, maar als je midden in een nummer ineens reclame onzin krijgt, en dat elke 10 minuten… ja dat is funest voor de ervaring. Ik was heel tevreden over ‘lite’ en snap niet dat ze na 2 jaar hier alweer mee stoppen.

Het is óf m’n lifestyle aanpassen en iets anders te doen dan YT, óf iets met vpn doen, óf tegen m’n principes toch de hoofdprijs gaan betalen.
Ik ben er nog niet uit.
Van der Berg @Jacques-Oh26 september 2023 13:20
Ze willen natuurlijk dat je de duurdere abonnement kiest, daarom stoppen ze
Palomar @Van der Berg26 september 2023 09:41
Ik kijk meestal op de tv en het begint dan vaak met 2 advertenties die je niet direct kunt skippen. En dan ook vaak tussendoor nog. Ik ervaar dat als zeer vervelend.
Van der Berg @Palomar26 september 2023 13:19
Ik ben daar inmiddels al gewend aan. Ik vind dit ook vervelend maar niet bereid om ervoor te betalen
Palomar @Van der Berg26 september 2023 17:36
Het is voor mij denk ik een goed moment om mijn abonnementen op streamingdiensten te herzien. Ik heb een best wel wat, terwijl ik er practisch niet naar kijk (je weet wel, een keer genomen voor een bepaalde serie en daarna niet meer opzeggen). YouTube gebruik ik wel veel en zonder advertenties biedt mij dat echt meerwaarde. Daar mogen best een paar andere diensten voor wijken die ik nooit kijk (prime, hbo max, discovery+)
JDx @Palomar26 september 2023 07:55
Twitch is tegenwoordig nog erger, heb je soms om het kwartier 6 advertenties van 30 seconden, net een spannend moment in een game BOOM TUDUDU KOM NU BIJ MCDONALDS WERKEN! :')
d3x @JDx26 september 2023 09:35
twitch heb je met een amazon prime, voor 3-4eur ben je er vanaf en heb je nog een resem andere voordelen als je wil
JDx @d3x26 september 2023 11:34
Ja voor 1 stream, ze willen graag dat je aan Twitch Turbo gaat.
€11.99/Month
Go Ad-Free on Every Stream
Maar daar steun je geen enkele streamer mee, alleen Twitch zelf.
XFlame @d3x26 september 2023 15:10
Per kanaal. Om van alle ads op Twitch af te zijn heb je Twitch Turbo nodig, ben je ook $11,99 per maand kwijt.
haam @Palomar26 september 2023 16:33
Ben benieuwd naar een voorbeeld waarbij een adblocker tegen je werkt. Wat wordt er onbedoeld geblokkeerd?
Linksquest Moderator Spielerij 26 september 2023 06:43
Erg jammer, want voor €6,99 vond ik het wel leuk om een abonnement op Youtube te hebben, aangezien ik alleen geen reclame wou. Het duurde abonnement loont zich voor mij niet, niet alleen vind ik het te duur, maar er zitten ook functies bij die ik niet gebruik of nodig heb.

Hoe zeiden ze dat ooit in een bekende T-Mobile reclame, ik wil geen Ansjovis op mijn Pizza,of te wel, ik wil gewoon Youtube zonder reclame en geen andere toeters en bellen die ik toch nooit gebruik.
Verwijderd @Linksquest26 september 2023 07:00
Wat offtopic, maar idem met Amazon Prime. Nu nog tegen een schappelijke prijs maar ik kijk toch geen Prime Video. Als ze denken dat daar de meerwaarde in zit en de prijs erdoor verhogen zal dat ook de deur uit gaan. Maar het probleem zoals met alle dit soort abonnementen is toch dat de prijs zodanig omhoog gaat tot het punt dat het niet meer gedragen kan worden of gewoon geen realistische prijs meer is. Maar zelden dat de prijs weer terug naar beneden gaat, hooguit met een of andere combi deal bij T-Mobile enz.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:32]

410Gone @Linksquest26 september 2023 06:45
zijden?

draadje?
Linksquest Moderator Spielerij @410Gone26 september 2023 06:47
Aangepast, nog niet wakker 8)7
CAP-Team @Linksquest26 september 2023 09:37
Hier baal ik wel van, ik heb nou een paar maand Premium Lite en dat bevalt mij uitstekend, maar ik vind 12 euro te duur.. :(
qlum 26 september 2023 09:37
Erg jammer, ik vond primium lite een prima compromie om te compenseren voor het blokkeren van ads en sponsors. De premium features gebruik toch niet Downloads gaan via youtubedl of newpipe mocht dat wenselijk zijn, de officiele app gebruik ik toch niet.

Ik weet nog niet wat ik nu ga doen premium is weer een stuk prijziger voor hoe zuinig ik ben betekend dit dat het mijn duurste abonement is met 144 euro per jaar. vs 84 voor lite.

via een vpn aanschaffen zou kunnen maar gaat mijn punt een beetje voorbij.
TheDeeGee @qlum26 september 2023 10:00
Waarom betalen om ads te blokkeren?

PC - uBlock Origin
Android - ReVanced Extended
TV - Smart YouTube TV
qlum @TheDeeGee26 september 2023 10:52
Youtube en Youtubers moeten hun inkomsten vooral van ads en sponsors hebben.
Als je alleen maar ads blokkeert, ben je feitelijk een parasiet op het platform.
Als iedereen dit doet heeft het platform geen bestaansrecht.
De ads die ik anders te zien krijg vindt ik verder geen optie.

Het effect is niet heel anders dan illegaal downloaden.

Dit is ook waarom ik voor Tweakers betaal.
TheDeeGee @qlum26 september 2023 12:07
Zolang ads de hele video benutten blijf ik ze blokkeren. Is helemaal vervelend tijdens live streams.

Speel ze af in een banner en ik wil mijn adblocker wel uitzetten.
Jacques-Oh @TheDeeGee26 september 2023 23:18
Ik vind de ads op YouTube prima toen het af en toe was en alleen voor de video en wegklikbaar. Daar kon ik mee leven.
Toen gingen ze naar de bizarre frequentie wat het nu is. Ja dan ga je eens kijken wat je er aan kan doen…
haam @qlum26 september 2023 16:34
Ads zijn alleen maar geld waard omdat mensen daarvan spullen gaan kopen. Voelt indirect een beetje als verplichts de geadverteerde spullen kopen, anders zijn de ads niks waard en verdienen ze niks
qlum @haam27 september 2023 13:43
Het heeft niets met een verplichting te maken, maar met accepteren wat de consequenties van dit soort gedrag in een bredere zin is. Je kan het door proberen te trekken, maar einde dag moet er voor een platform als youtube en voor youtubers toch geld in het laatje komen.

Overigens is het bij veel ads niet eens nodig dat daar direct verkopen aan gelinkt worden, het gaat vooral om zichtbaarheid die zich uiteindelijk wel in meer verkopen vertaald maar niet direct.
haam @qlum27 september 2023 17:49
Als ads niet leiden tot meer omzet (en met meer winst dan de advertenties hebben gekost) is het een kansloos model. Zelfs als je niet direct verkopen verwacht (bv bij het creeeren van naamsbekendheid) is het vooruit investeren met het doel om dat terug te verdienen.

Het feit dat er youtubers zijn die er geld mee verdienen, is voor mij geen justificatie. Dat is een gecreeerde business waar ik niet aan mee hoef te werken. En ik snap dat youtube er geld mee wil verdienen, maar zolang ik er omheen kan werken en ze me niet kunnen verplichten de ads te kijken, ga ik dat niet doen.

Ik ben natuurlijk geen fervent youtube kijker, er is niet veel content wat ik te pruimen vind.
marcjo @TheDeeGee26 september 2023 11:32
En iOS?
Hydranet 26 september 2023 07:07
Dat is zuur, ik zat er gisteren net aan te denken om toch maar weer Youtube Premium Lite te nemen omdat ik die reclames wanneer ik Youtube op mijn telefoon kijk toch wel irritant vind . Youtube Premium vind ik veel te duur om alleen van reclames af te komen en om via een vpn in een andere land maar YouTube Premium Lite aan te schaffen vind ik ook niet ideaal omdat het wel grijs gebied is en mischien gaan ze dat dan ook een keer onmogelijk maken. Om mijn Shield gebruik ik nu wel SmartTube en op mijn pc Ublock Origin en die werken gelukkig nog wel voor het blokkeren van ads.

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 22 juli 2024 14:32]


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