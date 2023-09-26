YouTube stopt met Premium Lite-abonnement in Nederland en België

Ik ben het helemaal eens met je statement.
Eerlijk is eerlijk. Google/Alphabet maakt gewoon fantastisch goede producten. Technisch gezien is er niets mis mee. Google Search is objectief gezien heer en meester. YouTube is de de facto standaard voor videostreaming, Google Cloud is gewoon goed, AOSP/Android is gewoon goed product, enz, enz, enz.
Dat weerspreekt volgens mij niemand. Het probleem is alleen de verwerpelijke moraliteit van de toko die er achter zit. Google (en anderen, maar we hebben het hier nu over Google) heeft een compleet verwerpelijke houding als het gaat om hoe het met gegevens van mensen om gaat. Ze hebben jaren en jaren ongevraagd/ongemerkt
alles en iedereen tot het ziekelijke aan toe gevolgd en geprofileerd, met als primaire doel advertenties verkopen.
Advertenties verkopen is in de basis natuurlijk niet 'slecht'. Dat is gewoon een legitieme markt. Maar hun profileringsgedrag is natuurlijk gewoon verwerpelijk. Je moet je uiterste best doen om niet geprofileerd te worden en dat is natuurlijk gewoon fout. Het komt er op neer, dat wanneer jij de straat op loopt (het internet op gaat) door een poppetje wordt gevolgd die opschrijft wat jij allemaal doet. Dat doet hij puur en alleen om een zo compleet mogelijk beeld van jou te maken, zodat hij jou voor jou 'relevante' advertenties kan laten zien. (je hebt net een paar schoenen gekocht, hier is een advertentie voor schoenen!)
Als YouTube mij niet profileert, heb ik geen problemen met wat advertenties. (al is het wel irritant hoeveel het er zijn, maar dat is een andere discussie.) Je hebt bij Googlediensten geen optie, om niet geprofileerd te worden. Ook niet bij YouTube. Als je een abonnement hebt, krijg je geen advertenties, maar ze profileren nog steeds.
Er zijn wel wat opties dat een deel van je gedrag niet aan jouw account gekoppeld wordt, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Er wordt nog steeds een profiel van je gemaakt. (lees de betreffende pagina's waar je die instellingen kan maken. Er staat nergens dat ze niets van je opslaan. Er staat alleen dat het niet aan je account gekoppeld wordt, of dat je niet-relevante advertenties krijgt)
Advertenties kunt je prima aanbieden zonder te profileren. Dat gebeurt al sinds de Romeinse tijd. Die hadden ook overal en nergens advertenties aan gevels hangen. Ook in televisieland/radioland heb je niet-persoonlijke advertenties. Men kan prima advertenties laten zien alleen op basis van content. (Een website over Chateau Meijland: Een reclame voor een emmer of zo
)
N.B. Bovenstaande geldt voor meer bedrijven natuurlijk. Niet alleen Google/Alphabet, maar we hebben het hier over Google.
Ik ben het overigens met je eens dat het superhypocriet is om te klagen over het gedrag van Meta/Facebook, maar het platform wel gebruiken. (Dat is echt iets waar je 100% zonder kan. YouTube is al lastiger om helemaal links te laten liggen). Maar ook Meta/Facebook profileert mensen zonder dat ze ook maar gebruiker zijn. En dat is gewoon fout.