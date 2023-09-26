YouTube stopt met Premium Lite-abonnement in Nederland en België

YouTube stopt met zijn Premium Lite-abonnement in Nederland en België. Het abonnement is niet meer beschikbaar en bestaande klanten raken hun abonnement over een maand kwijt. Het 6,99 euro kostende abonnement heeft twee jaar bestaan.

Dank iedereen voor de tip!

(dit is slechts een deel van de lijst)

YouTube-moederbedrijf Google heeft de mail met de aankondiging maandagavond Nederlandse tijd gestuurd, zo blijkt uit de tientallen tips die Tweakers daarover heeft binnengekregen. Google zegt niet waarom het stopt met Premium Lite, alleen dat het bedrijf blijft werken aan Lite-versies van zijn Premium-abonnement. Wat dat betekent, is onduidelijk.

Klanten kunnen een maand gratis het volledige Premium-abonnement krijgen. Dat abonnement is met 11,99 euro per maand fors duurder. Bovendien kunnen ook niet-klanten altijd een gratis proefperiode krijgen. Daarna krijgen klanten die nu Premium Lite hebben weer advertenties te zien op de videosite. Behalve in de Benelux was Premium Lite beschikbaar in Scandinavische landen.