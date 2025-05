AdBlock en Adblock Plus brengen update uit om bug YouTube

De ontwikkelaars van respectievelijk AdBlock en Adblock Plus hebben deze week updates uitgebracht om een bug te verhelpen waardoor onder meer YouTube niet goed werkte. De updates voor de browserextensies zijn nu te installeren.

De bedrijven achter Adblock Plus en AdBlock melden in bijna exact dezelfde blogposts dat de vertraging bij het gebruik van YouTube verholpen moet zijn. De versies 3.22.1 en 5.17.1 voor respectievelijk Adblock Plus en AdBlock moeten het probleem verhelpen. De twee advertentieblockers zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld maar zijn sinds 2021 van hetzelfde moederbedrijf, Eyeo. De adblockers werken op een vergelijkbare manier, namelijk door elementen te verbergen en verbindingen met advertentieservers te blokkeren.

Maandag werd in eerste instantie aangenomen dat Google de vertraging in YouTube toepaste om gebruikers vermoedelijk over te halen om een YouTube-abonnement af te sluiten. Dit deed het videoplatform naar verluidt al eerder. Het bedrijf sprak dit daarentegen tegen en stelde dat de vertragingen niets met de toegepaste adblockdetectie te maken had. Een ontwikkelaar van AdBlock erkende dit en intussen moet het probleem verholpen zijn.