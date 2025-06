SkyShowtime neemt verbod op adblockers op in vernieuwde voorwaarden

SkyShowtime neemt in zijn nieuwe voorwaarden op dat gebruikers geen adblocker mogen gebruiken tijdens het streamen. De streamingdienst kondigde recent een goedkoper abonnement met reclames aan. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn als er wel een adblocker gebruikt wordt.

In de vernieuwde gebruikersvoorwaarden schrijft SkyShowtime dat gebruikers niet mogen 'proberen om de weergave van advertenties op SkyShowtime te verhinderen, ook niet met adblocktechnologie'. De aangepaste voorwaarden hebben ogenschijnlijk betrekking op het nieuwe goedkopere abonnement met reclame. Het is niet duidelijk welke maatregelen SkyShowtime neemt indien er wel een adblocker wordt gebruikt.

De gezamenlijke streamingdienst van Comcast en Paramount Global maakte vorige maand bekend dat de prijs van SkyShowtime per 23 april zal stijgen van 6,99 naar 8,99 euro per maand. De vernieuwde gebruikersvoorwaarden treden op dat moment ook in werking. De naam van het huidige abonnement zonder reclames wordt gewijzigd naar Standaard Plus. Het abonnement met reclames gaat 5,99 euro per maand kosten.