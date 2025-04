YouTube treedt op tegen thirdpartyapps die advertenties blokkeren

YouTube wil het gebruik van thirdpartyapps die advertenties blokkeren, strenger tegengaan. Dat doet het bedrijf om meer mensen ertoe over te halen een abonnement op YouTube Premium te nemen.

YouTube zegt in een blogpost specifiek dat het gaat optreden tegen adblockapplicaties. Vermoedelijk doelt het bedrijf daarmee op apps als AdGuard, die advertenties blokkeren op smartphones. Gebruikers krijgen vanaf nu foutmeldingen of problemen met bufferen als ze op dergelijke apps content proberen af te spelen. Dat zegt YouTube in een blogpost.

Mensen die geen advertenties willen zien, moeten volgens het bedrijf een abonnement op YouTube Premium nemen. "We staan apps van derden alleen toe om onze api te gebruiken als ze zich houden aan onze servicevoorwaarden", zegt het platform. "Als we een app vinden die deze voorwaarden schendt, nemen we passende maatregelen om ons platform, de [video]makers en de kijkers te beschermen."

YouTube probeert kijkers er al langer toe over te halen een abonnement op YouTube Premium te nemen. Vorig jaar trachtte het bedrijf wereldwijd adblockers te blokkeren. Kijkers konden toen geen video’s bekijken op het platform totdat ze hun adblocker hadden uitgezet of YouTube gewhitelist hadden.