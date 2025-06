Athom Homey Bridge

Wie serieus aan de slag wil met smarthome, moet flinke eisen stellen aan het platform waar dit op draait. Dat geldt niet alleen op het gebied van automatiseringen, ook de compatibiliteit met verschillende ecosystemen van fabrikanten wordt belangrijker naarmate je smarthome-installatie groeit. Dat wordt onder meer duidelijk in het artikel over smarthome-automatiseringen uit de community.

Als je op zoek gaat naar een (nieuw) smarthomeplatform, ondervind je vaak dat je een positie moet kiezen in de driehoek van eenvoudige opzet en bediening, uitgebreide automatiseringsmogelijkheden en een lage aanschafprijs. Platforms als Home Assistant, Domoticz en OpenHAB bieden voornamelijk voordelen op de laatste twee gebieden. De aanschafprijs is laag als je niet al te dure hardware inzet, en de mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. Dat heeft een keerzijde; de opzet van die platforms is niet zo gemakkelijk als bij producten die je kant-en-klaar in de winkel kunt aanschaffen.

Als je kiest voor een kant-en-klaarplatform, zoals Google Home, ben je redelijk goedkoop uit. De speakers en hubs met een spraakassistent zijn niet duur en de opzet is eenvoudig; de apparatuur en software begeleiden je bij elke stap. In dit geval betreft de keerzijde de automatiseringsmogelijkheden. Er zijn maar een paar ‘triggers’, zoals zonsopgang en zonsondergang. Je kunt eventueel een eigen spraakcommando instellen als trigger voor je automatisering, maar het houdt niet over.

Een fabrikant die tot nu toe in de driehoek uitsloeg naar de kant van de hoge kosten, is Athom. Dit Nederlandse bedrijf kennen we van de Homey Pro. Athom slaagt er al jaren in om de bediening van het Homey-platform eenvoudig te houden zonder beperkt te blijven in automatiseringsmogelijkheden. Daarbij biedt het platform ondersteuning voor veel apparatuur, via de cloud, maar ook met verschillende radiotechnieken als Z-Wave, Zigbee, 433MHz en infrarood.

Die Homey Pro, waarvan een nieuwe versie op komst is, heeft een forse instapprijs van 399 euro. Daarvoor krijg je de hiervoor genoemde mogelijkheden, maar ook cloudfunctionaliteit om de Homey buitenshuis te kunnen bereiken. Toch is die instapprijs pittig, vooral omdat je eigenlijk pas weet of het apparaat iets voor je is als het helemaal is geïmplementeerd in je smarthome.

We hopen de nieuwe Homey Pro snel te ontvangen voor een review, maar in de tussentijd had Athom een ander product voor ons om te testen: zijn nieuwe Homey Bridge. De prijs van deze Bridge is 69 euro, een heel stuk vriendelijker dan de Pro. Dat kan doordat de Bridge stevig leunt op Homey Cloud, het cloudplatform van Athom. Is de Bridge in combinatie met de Cloud een volwaardige vervanger van de Homey Pro en kun je een serieus smarthome bouwen op basis van de Bridge? In dit artikel kijken we naar de Homey Bridge en Homey Cloud, en hopen we een antwoord te krijgen op die vragen.