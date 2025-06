Maak van je huis een tweakershuis

Een smarthome is nooit af, enerzijds omdat er continu nieuwe en betere gadgets verschijnen om aan je set-up toe te voegen, anderzijds omdat je leefstijl nagenoeg nooit jarenlang hetzelfde blijft. Dat betekent dat je als smarthomebeheerder heel wat uren kwijt bent aan het finetunen en bijschaven van je automatiseringen totdat ze perfect aansluiten bij je eigen wensen en die van eventuele huisgenoten. Voor sommige mensen volstaan drie lampen op een Philips Hue Bridge, maar voor anderen is dit nog lang niet genoeg.

We hebben in de community gepeild hoe de verdeling is en iedereen gevraagd zijn of haar favoriete automatiseringen op te sommen in dit topic. Onze vraag om input was niet aan dovemansoren gericht en

het topic is een fikse verzameling geworden van handige automatiseringen en creatieve toepassingen van sensors. Zoals Tycoontje al opmerkt in het topic: “Meestal zie je ideetjes voorbijkomen waarvan je denkt: dat kan bij mij ook al zonder extra hardware, moet het alleen even toevoegen."

In dit artikel proberen we de ideeën kort en bondig te presenteren, maar veel gebruikers hebben de automatisering in veel meer detail gepresenteerd dan waar in het artikel plaats voor is. Klik daarom bij een interessante automatisering door op de gebruikersnaam en je komt direct uit bij de desbetreffende post in het topic.

Sommige gebruikers hebben ook YAML-code meegeleverd. Dit maakt het makkelijk om de automatisering te importeren en aan te passen als je Home Assistant gebruikt. Bij andere systemen - zoals Google Home, Homey, Fibaro, Apple Home enzovoort - moet de automatisering misschien worden aangepast aan de mogelijkheden die het systeem je biedt. Toch vind je zeker ook voor deze platforms in dit artikel meer dan voldoende inspiratie.

Bannerfoto: Jonathan Knowles / Getty Images