Raspberry Pi als brein van je smarthome

De Raspberry Pi is een populair hardwareplatform om zelf een domoticacontroller te bouwen. Naast de hardware, die in de vorige aflevering van deze reeks aan bod kwam, heb je daarbij uiteraard ook software nodig. Gelukkig is er geen gebrek aan opensource-domoticasoftware voor de Raspberry Pi. In dit tweede deel bekijken we enkele populaire geïntegreerde systemen met de bijbehorende ecosystemen: Home Assistant, Domoticz en openHAB. In de volgende afleveringen gaan we dieper in op manieren om zelf domoticasoftware aan elkaar te koppelen, en tot slot geven we uitleg over de beveiliging.

We staan eerst even stil bij wat we bedoelen met geïntegreerde domoticasoftware. Er bestaan vele protocollen en api’s (application programming interfaces) voor domotica. Je kunt ze elk met afzonderlijke software ondersteunen en dan die software aan elkaar koppelen. Op deze aanpak gaan we in het volgende artikel in. Een geïntegreerd pakket doet dit alles voor jou en biedt een consistente programmeer- en gebruikersinterface voor al je domoticatoestellen. Van deze oplossingen bekijken we er in dit artikel drie.