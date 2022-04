Home Assistant komt met eigen hardwarekit op basis van Odroid N2+

De makers van het opensource-smarthomeplatform Home Assistant brengen samen met fabrikant Hardkernel een speciale editie van de Odroid N2+-singleboardcomputer uit. Deze moet de drempel verlagen om met de software aan de slag te gaan.

De kit, genaamd de Blue Bundle, kost 140 dollar en bevat de Odroid N2+ met 128GB eMMC-geheugen en een behuizing, en heeft Home Assistant voorgeïnstalleerd. Volgens Paulus Schoutsen, oprichter van Home Assistant, wordt er geen winst gemaakt op de kit, maar is deze bedoeld om het gebruikers eenvoudiger te maken om met het softwareplatform aan de slag te gaan. Doordat de software voorgeïnstalleerd is, hoeven gebruikers het kastje enkel van stroom te voorzien en op een lokaal netwerk aan te sluiten. Vervolgens kan de software via een app of de webinterface geconfigureerd worden.

De singleboardcomputer zit verpakt in een door Home Assistant ontworpen aluminium behuizing met daarop het logo van de software. Het 3d-model van de behuizing is gratis online te downloaden zodat gebruikers hem zelf kunnen fabriceren. Volgens de makers is ook een zelf geprinte plastic variant voldoende in staat om de door de Odroid N2+ geproduceerde warmte af te voeren.

Home Assistant wordt veelal gebruikt in combinatie met een Raspberry Pi. De Odroid N2+ uit de kit is flink krachtiger dan bijvoorbeeld de Raspberry Pi 4: in plaats van een quadcore-soc heeft de N2+ een hexacore-soc in big.Little-opstelling en de op 2,4GHz geklokte Cortex A73-kernen zijn een stuk sneller dan de Cortex A72-kernen uit de Pi 4, die op 1,5GHz draaien. Daarnaast beschikt de Odroid over 128GB eMMC-flashgeheugen waar de Pi met microSD-kaartjes werkt, wat voor fors hogere prestaties moet zorgen bij het uitvoeren van random lees- en schrijfoperaties. Het bord van Odroid beschikt in tegenstelling tot de Pi-serie niet over ingebouwde wifi en bluetooth.

Blueprints

Naast de hardwarekit hebben de ontwikkelaars ook de eerste stable release aangekondigd sinds de ontwikkeling zeven jaar geleden begon. Die valt samen met een wijziging van de versienaamgeving in namen die op jaar en maand zijn gebaseerd. De eerste stable release komt op 13 december uit en krijgt versienummer 2020.12 mee. Daarna zal maandelijks een nieuwe versie verschijnen, waar op dit moment nog een driewekelijks schema aangehouden wordt.

Versie 2020.12 markeert de officiële introductie van een nieuwe functie genaamd blueprints. Dit zijn templates voor automatiseringen, waarbij gebruikers enkel hun apparaten of variabelen instellen. De ontwikkelaars geven het voorbeeld van een blueprint voor een licht dat aangaat wanneer een bewegingssensor beweging detecteert. Gebruikers zouden daarbij alleen hun bewegingssensor en lamp hoeven opgeven zonder zich zorgen te hoeven maken over de onderliggende logica. Blueprints worden net als de automations binnen Home Assistant geschreven in yaml en kunnen door gebruikers uitgewisseld worden.