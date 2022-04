De Raspberry Pi is een populair hardwareplatform om zelf een domoticacontroller te bouwen. Of je dat nu met een geïntegreerd domoticaplatform doet of door zelf domoticasoftware aan elkaar te koppelen , beveiliging is altijd belangrijk. Daarover gaat het in deze laatste aflevering van de reeks over de Raspberry Pi als brein van je smarthome.

Wat is je threatmodel?

Als je wil beginnen met het beveiligen van je smarthome moet je eerst bedenken wát je precies wil beveiligen. Daarom is het belangrijk te bedenken wat je threatmodel is. Die term uit de cybersecurity wordt gebruikt om te bepalen voor wie je iets veilig houdt en waarom. Iedereen heeft een ander threatmodel. Welke bedreigingen vind jij relevant in jouw situatie en wat mag zeker niet gebeuren? De ene persoon wil zich misschien alleen beschermen tegen automatische botnets, maar een ander zou ook graag de AIVD buiten de deur willen houden als puntje bij paaltje komt. Beide threatmodels hebben een andere aanpak nodig.