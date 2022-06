Raspberry Pi als brein van je smarthome

De Raspberry Pi is een populair hardwareplatform om zelf een domoticacontroller te bouwen. Naast de hardware, die in de eerste aflevering van deze reeks aan bod kwam, heb je uiteraard ook software nodig. In de tweede aflevering bespraken we een manier met geïntegreerde domoticaplatforms, zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. In dit artikel tonen we een andere manier: zelf domoticasoftware aan elkaar koppelen via gestandaardiseerde protocollen, zoals MQTT en/of een low-codeprogrammeeromgeving als Node-RED. Als je veel van deze domoticaprogramma’s draait, komen Docker-containers ook van pas. In de volgende (en laatste) aflevering gaan we dieper in op de beveiliging van je smarthome.

Docker-containers

Als je geen geïntegreerd domoticaplatform draait, moet je zelf allerlei diensten op je Raspberry Pi installeren. In principe kun je ze gewoon als deb-pakketten in Raspberry Pi OS installeren, maar vaak gaat de ontwikkeling zo snel dat je eerdere releases rechtstreeks van de homepage van het project moet downloaden en installeren.