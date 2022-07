Prijs van Home Assistant Cloud-abonnement stijgt voor Europeanen met 33 procent

Nabu Casa, de dienst achter smarthomeplatform Home Assistant, verhoogt de prijzen van het cloudabonnement naar 7,50 euro per maand voor Europese gebruikers. Wel komt er een jaarabonnement dat goedkoper is.

Nabu Casa schrijft in een e-mail aan gebruikers dat ook de Europese abonnementen op de schop gaan. Het wordt voor het eerst mogelijk een abonnement in euro's af te rekenen. Voorheen kostte een maandabonnement op Home Assistant Cloud 5 dollar per maand. Dat kwam omgerekend naar euro's en met btw uit op 5,61 euro. Voor Europese gebruikers worden abonnementen vanaf 1 augustus automatisch overgezet naar een Europees abonnement. Dat gaat 7,50 euro per maand kosten. Wel kunnen gebruikers nu voor het eerst een jaarabonnement afsluiten. Dat kost 75 euro per jaar.

De optie om met PayPal te betalen blijft bestaan. Nabu Casa schrijft niets over de mogelijkheid met iDeal te betalen.

Nabu Casa kondigde in februari al aan de prijzen te verhogen van 5 dollar naar 6,50 dollar per maand. Europese prijzen waren toen nog niet bekend. Het bedrijf zei toen PayPal niet meer aan te bieden als betaalmethode, maar het komt daar 'na feedback' op terug. Nabu Casa is het bedrijf dat Home Assistant maakt. Met het abonnement kunnen gebruikers hun Home Assistant-installatie via de cloud benaderen. Dat is niet verplicht: veel gebruikers gebruiken daar ook hun eigen dns-instellingen voor. Nabu Casa heeft ook veel abonnees die het project financieel willen steunen.