Xiaomi kondigt Pro-versie aan van Mi Smart Band 7 die lijkt op smartwatch

Xiaomi heeft een Pro-versie aangekondigd van zijn Mi Smart Band 7 voor de Chinese markt. De fitnesstracker heeft een breder scherm, waardoor hij meer lijkt op een smartwatch dan op een traditionelere fitnesstracker.

De behuizing is 44,7x28,8mm, zo blijkt op de productpagina. Dat is veel breder dan de 46,5x20,7mm van de Mi Smart Band 7. Het scherm heeft met 1,64" ongeveer dezelfde diagonaal als de niet-Pro-variant, maar is veel breder: 15:9 in plaats van 23:9 van de originele versie. Het gaat om een oledscherm met automatische helderheid door een lichtsensor. Ook is er aan always-on-schermfunctie in de software aanwezig.

De nieuwe tracker heeft net als de voorganger een hartslagmeter met mogelijkheid om zuurstof in het bloed te meten. Ook is er slaaptracking. De 235mAh-accu moet ongeveer twaalf dagen meegaan, terwijl laden ongeveer een uur moet duren.

De Smart Band 7 Pro komt in China uit voor 399 yuan, omgerekend ongeveer 57 euro. Bij release in Europa zijn Xiaomi-producten doorgaans duurder dan in het thuisland. Zo kost de reguliere versie in China 250 yuan, ongeveer 35 euro; in de Benelux is dat 60 euro.