'Xiaomi werkt aan smartwatch met schone Wear OS-omgeving'

Xiaomi werkt aan een Android-smartwatch die op een meer standaard uitvoering van Wear OS gaat draaien, vertellen bronnen van 9to5Google. Dat kan betekenen dat de horloges sneller features krijgen die andere vanilla modellen ook hebben.

9to5Google schrijft dat het gesproken heeft met 'een bron die bekend is met de ontwikkeling'. Die vertelt dat Xiaomi het 'Wear OS-merk' volledig wil omarmen met dit model. Daardoor zou er minder tijd moeten zitten tussen de release van een feature op bijvoorbeeld de Pixel Watch, die vanzelfsprekend op de nieuwste versie van Wear OS draait, en een release op deze Xiaomi-smartwatch.

De site schrijft dat een dergelijk horloge nog ergens in 2023 op de markt zou kunnen komen. Eventuele specificaties zijn nog niet bekend, maar de Xiaomi Watch S1 Pro, die vorig jaar uitkwam, heeft een 1,47" amoledscherm met een resolutie van 480 bij 480 pixels en een maximale helderheid van 600 nits. De prijs van dat toestel is 300 euro. Wellicht dat deze meer 'neutrale' smartwatch afwijkende software heeft, maar verder soortgelijk is aan de Watch S1 Pro.