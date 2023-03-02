'Xiaomi werkt aan smartwatch met schone Wear OS-omgeving'

Xiaomi werkt aan een Android-smartwatch die op een meer standaard uitvoering van Wear OS gaat draaien, vertellen bronnen van 9to5Google. Dat kan betekenen dat de horloges sneller features krijgen die andere vanilla modellen ook hebben.

9to5Google schrijft dat het gesproken heeft met 'een bron die bekend is met de ontwikkeling'. Die vertelt dat Xiaomi het 'Wear OS-merk' volledig wil omarmen met dit model. Daardoor zou er minder tijd moeten zitten tussen de release van een feature op bijvoorbeeld de Pixel Watch, die vanzelfsprekend op de nieuwste versie van Wear OS draait, en een release op deze Xiaomi-smartwatch.

De site schrijft dat een dergelijk horloge nog ergens in 2023 op de markt zou kunnen komen. Eventuele specificaties zijn nog niet bekend, maar de Xiaomi Watch S1 Pro, die vorig jaar uitkwam, heeft een 1,47" amoledscherm met een resolutie van 480 bij 480 pixels en een maximale helderheid van 600 nits. De prijs van dat toestel is 300 euro. Wellicht dat deze meer 'neutrale' smartwatch afwijkende software heeft, maar verder soortgelijk is aan de Watch S1 Pro.

Xiaomi Watch S1 Pro
Xiaomi Watch S1 Pro (niet de smartwatch waar dit gerucht over gaat)

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 02-03-2023 19:17 32

02-03-2023 • 19:17

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Reacties (32)

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yoranpower 2 maart 2023 19:46
Gaan fabrikanten eindelijk het licht zien en minder zware modificaties op hun modellen zetten zodat we sneller software updates krijgen? We gaan het zien of dit ook naar meerdere merken komt.
Psycho_Mantis @yoranpower2 maart 2023 20:13
Ik vindt One UI juist een pluspunt om voor samsung te kiezen.
Overal hetzelfde is saai.
sfranken @Psycho_Mantis2 maart 2023 21:59
Saai mischien, maar wel duidelijk en helder. Ook is het voor overstappers handig als dingen op globaal dezelfde plek zitten en hetzelfde werken.
unreal0 @sfranken3 maart 2023 11:05
Fabrikanten proberen zich juist te onderscheiden zodat mensen overstappen.. op hardware kun je al helemaal amper verschil maken

[Reactie gewijzigd door unreal0 op 22 juli 2024 19:11]

Marzman @unreal05 maart 2023 13:21
Bij Xiaomi is prijs ook een belangrijke factor, ze kopiëren veel design volgens mij en concurreren met met goede hardware voor een goede prijs (niet als rant bedoeld, ik heb zelf diverse dingen van Xiaomi waar ik tevreden over ben).
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Psycho_Mantis2 maart 2023 22:30
Zou het niet mooi zijn als de basis min of meer vanilla is maar je zelf een schil kan kiezen, los van de leverancier van de smartwatch?
Pasteis @Bor3 maart 2023 06:53
Zou het niet mooi zijn als de basis min of meer vanilla is maar je zelf een schil kan kiezen, los van de leverancier van de smartwatch?
Dan is er toch juist een USP verdwenen voor fabrikanten? Dan kies je een smartphone voor de vorm en specificaties terwijl daar niet zo bijster veel verschil in zit.

Software kan juist Android fabrikanten laten differentiëren.
Z100 @Pasteis3 maart 2023 08:27
Ongeacht dat zouden fabrikanten nog steeds verplicht moeten worden om alle modellen te kunnen unkocken, en dat de camera app e.d. niet meer gekoppeld zijn aan de stock ROM.

Ik vind klantvriendelijkheid belangrijker dan de belangen van fabrikanten.
doltishDuke @Pasteis3 maart 2023 08:48
Dat kan ja. Ik zie het echter vooral als kiezen tussen kwaden. Vind de One UI te rommelig, OxygenOS tegenwoordig teveel gericht op China en duidelijk niet berekend op langere Westerse tekst. Van Sony krijg ik Windows 8 flashbacks. Android One is me met weer té ver uitgekleed.
Stijnvi @Psycho_Mantis4 maart 2023 00:13
OneUI draait op de telefoons van Samsung, maar op hun smartwatches gebruiken ze juist Wear OS tegenwoordig. Alleen dan met wat tweaks vanuit Samsung, zoals ingebouwde Samsung Health ondersteuning. En om heel eerlijk te zijn werkt het ideaal. De overstap van Tizen naar WearOS, en daarmee de ondersteuning van meer apps en de Google Play Store, was voor mij de reden om eindelijk de overstap naar Samsung te maken.
RaJitsu @yoranpower3 maart 2023 14:21
Dat men sneller updates krijgt heeft weinig te maken met modificaties. De onderhuidse code is immers hetzelfde.
david-v 2 maart 2023 21:07
Mijn voornaamste vraag is, wat wordt de batterijduur met Wear OS? Want voor wat extra functionaliteit van 14 dagen van de S1 Pro naar zeg 2 of 3 dagen gaan zou voor mij een nogo zijn.

Ik weet dat je met het ene OS meer functionaliteit krijgt dan met de andere omdat de integratie beter is en omdat ontwikkelaars voor de meer bekende OSen applicaties maken, maar die beperkte batterij duur van die OSen is een reden voor mij om voor een beperktere smartwatch te gaan. 3 keer per maand laden met mijn huidige smartwatch, heerlijk.

edit:autocorrect typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 19:11]

tupelo20 @david-v2 maart 2023 22:08
Ik vind 14 dagen al helemaal niks met mijn Amazfit heb ik 24 dagen......
Maar ik zou een lichter OS voor langere batterijduur toejuichen...
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @tupelo202 maart 2023 22:31
Met die Amazfit heb je ook een redelijk gesloten systeem waarbij de genoemde batterijduur niet wordt gehaald met alle sensoren actief 24x7.
tupelo20 @Bor2 maart 2023 22:32
Klopt het is niet open maar ik heb always on niet aan staan maar HR en GPS wel en ik haal echt meer als 3 weken met een Amazfit GTR 1ste model......
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @tupelo202 maart 2023 22:36
De GPS functioneert alleen wanneer je een activiteit opneemt toch? De HR wordt op de GTR niet heel frequent of accuraat gemeten. Daarbij maakt het ook nogal uit of het scherm 24x7 aanstaat of niet etc.
TD-er @tupelo202 maart 2023 22:32
Mijn Amazfit zit nu op +/- 16 dagen met een batterij die al beduidend minder aan het worden is.
In 't begin was het eerder richting de 40 dagen.
Die batterij-duur van +/- 2 weken is wat mij betreft eigenlijk wel een absoluut minimum.
Het Wear-OS horloge wat ik hiervoor had, haalde op 't eind niet eens meer een volledige dag op een lading, maar zelfs toen 'ie nog nieuw was was 2 a 2.5 dagen echt al een uitzondering.
Maar eigenlijk is dat gewoonweg absurd weinig.
Een smart-watch moet gewoon een paar weken mee kunnen op een lading.
Zolang fabrikanten dat niet gaan snappen, gaat het nooit echt wat worden met smartwatches.

Oh en nog een hele revolutionaire functie van die Amazfit Bip... Je kunt er ook echt de tijd op zien.
Probeer dat maar eens met menig andere smartwatch op een zonnige dag.
Z100 @david-v3 maart 2023 08:31
3 dagen zou dikke prima zijn een Wear OS horloge.

Maar mijn vraag zou dan nog steeds zijn: hoe zit het met de oplaadtijd. Als ze die door de helft kunnen doen, dan hoef ik niet per se meer dan 3 volle dagen accuduur te hebben.
MaartenE1 2 maart 2023 19:56
En word door deze keuze de gebruiksduur, met de beperkte horloge accus, ook beter?
Mijn partner heeft een prachtig horloge, maar de accu gaat nog geen dag mee
Nature @MaartenE12 maart 2023 20:50
Ik heb een samsung watch 4 met wear os en gaat wel meer dan een dag mee, always display on heb ik uitstaan.
Veel extra apps heb ik er niet opstaan, maakt ook niet uit denk ik.
Razzah @Nature2 maart 2023 21:17
Ik vraag me nog steeds af waarom dergelijke wear OS horloges maar een schandalige één á anderehalve dag mee gaan.

Een vergelijkbaar Amazfit horloge houd het zo twee weken vol.
david-v @Razzah2 maart 2023 21:25
Een deel zal wel komen door de vele integraties die een Apple Watch, Wear OS of Tizen watch heeft met de mobiel waarmee het verbonden is. De makers (Apple, Samsung) willen dan ook high end leveren waardoor ze prachtige schermen met een zwaardere cpu leveren om een zeer rijke een vloeiende ervaring te leveren aan de gebruiker.

Bij Amazfit, xiaomi, huawei enz is dat anders afgestemd, is de Watch cpu een stuk minder krachtig, loopt het allemaal iets minder soepel en mooi misschien, maar dat zorgt wel voor een veel betere batterij duur.

Eigenlijk zou Tweakers hier wel een artikel aan mogen wijden. Batterij duur vs functionaliteit vs vlotte schermen enz. Lijkt me best interessant om daar een keer in te duiken.

Edit: typfout

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 19:11]

Stijnvi @Nature4 maart 2023 00:18
Hier de Galaxy Watch 4 Classic, en die gaat ook ruim meer dan een dag mee, zelfs met AOD en hartslag tracking. Als je er niet mee slaapt heb je echt nooit een probleem met de accu. Als je er wel mee slaapt kan je m prima opladen tijdens het douchen en misschien nog gedurende de dag even als je aan het werk bent.
Petje! 2 maart 2023 19:48
Dit zou, gezien de gelimiteerde resources op een gemiddelde smartwatch, wel erg welkom zijn. Ik ga er daarbij even vanuit dat er dan ook minder bloatware bedoeld wordt (gezien 'schone' versie).
CaineTanathos 2 maart 2023 20:53
er is ook nog de xiaomi watch s2, maar die is voorlopig nog niet in Europa uitgebracht .
had meer features dan de S1 pro

Heb zelf de Xiaomi Watch Global (color versie? )

Misschien is dit de reden.

[Reactie gewijzigd door CaineTanathos op 22 juli 2024 19:11]

venqwish 2 maart 2023 21:10
De Xiaomi watch S1 pro stond op mijn lijstje om te kopen sinds mijn Ticwatch Pro 3 de geest heeft gegeven, maar Alexa en eigen NFC payment opzet zorgde ervoor dat die eraf gevallen is.

Als dit een bijna cleane wear OS biedt, ipv de trucs die Samsung toepast (3 apps nodig om een watch te koppelen, sommige features enkel voor Samsung phones, ...) zal dit een instabuy worden. Xiaomi levert top hardware, alleen gaat hun OS schil wat mij betreft veel te ver.
DrPoncho @venqwish3 maart 2023 08:32
3 apps?
RebelwaClue @DrPoncho3 maart 2023 10:02
Uit mn hoofd Samsung health om fitness gedeelte aan te spreken
En Samsung Wearable app om te koppelen aan je telefoon (werkt dus niet met de standaard Google Wear App).

Derde weet ik niet meer zo gauw uit mn hoofd.
TheVivaldi 2 maart 2023 20:17
Ik mag inderdaad hopen dat-ie niet vies is. ;)
Bassbounce 3 maart 2023 10:10
Gezien de toenemende spanningen met China lijkt het me niet verstandig een Chinese hardware te kopen.
De software ondersteuning of garantie zou maar zo kunnen stoppen als er sancties gaan komen. |:(

[Reactie gewijzigd door Bassbounce op 22 juli 2024 19:11]

Fraaank @Bassbounce3 maart 2023 11:13
Ook in Amerikaanse producten zit Chinese hardware. Snap het qua ondersteuning wel.
TecnoCoccus 3 maart 2023 20:56
Wie een leuke hybride horloge? Deze op de.foto vind ik erg vet, alleen bestaat zin glimmend ding als hybride....

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