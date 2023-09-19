Xiaomi kondigt Watch 2 Pro met Wear OS aan

Xiaomi laat met een teaser weten dat de Watch 2 Pro op 26 september uitgebracht gaat worden en op Wear OS zal draaien. Het is voor het eerst in drie jaar dat het Chinese techbedrijf het besturingssysteem van Google gebruikt.

Xiaomi Watch 2 Pro
Bron: Xiaomi / Arsène Lupin

In de teaser, die onder meer door Xiaomi Nederland op X is gedeeld, spreekt het bedrijf over 26 september, wat dezelfde dag is als de aankondiging van de aankomende Xiaomi 13T en 13T Pro. Voor zover bekend komt zowel de Xiaomi Watch 2 Pro als de 13T en 13T Pro in de Benelux op de markt. Het bedrijf heeft nog geen adviesprijs van de aankomende smartwatch gedeeld.

Leaker Arsène Lupin deelde enkele dagen geleden screenshots van wat de productpagina van de Watch 2 Pro lijkt te zijn. Daaruit blijkt dat de smartwatch aangedreven wordt door een Snapdragon W5+ Gen 1-soc. Verder zou er 2GB geheugen en 32GB opslagruimte beschikbaar zijn. Het scherm is naar verluidt een 1,43"-amoledscherm met een resolutie van 466 x 466 pixels. De batterij krijgt volgens de bron een capaciteit van 500mAh. Volgens geruchten wordt de Watch 2 Pro verkocht voor een vanafprijs van 270 euro voor de reguliere versie en 330 euro voor de LTE-variant.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-09-2023 09:38
28 • submitter: zeldalink

19-09-2023 • 09:38

28

Submitter: zeldalink

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Reacties (28)

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dutchgio
19 september 2023 09:44
Goede concurrent voor de Samsung watch wellicht, met waarschijnlijk in ieder geval een grotere batterij.
MazDaMan1970 @dutchgio19 september 2023 10:38
Hoezo?!? Geen rotating bezel en de prijs is ook niet echt concurrerend.
Tuktop @MazDaMan197019 september 2023 12:19
Volgens Android Planet is er wél een rotating bezel aanwezig: https://www.androidplanet...je%20door%20de%20software.
MazDaMan1970 @Tuktop19 september 2023 12:45
OK, dan neem ik mijn opmerking terug 😊 Naar mijn weten is dat dus naast Samsung de enige fabrikant, die die feature toepast. Als ze dan een paar tientjes onder de prijs van een Galaxy Watch gaan zitten, dan vind ik dit toch wel een geduchte concurrent. Hopelijk is de software van Xiaomi sterk verbeterd de afgelopen jaren. Had een Mi A3 foon, maar vond het softwarematig gezien geen geduchte concurrent, vergeleken met A-merken.
dutchgio
@MazDaMan197019 september 2023 14:30
Nu dus met Wear OS van Google, dan zou dat ook geen probleem moeten zijn
Aldy @dutchgio19 september 2023 15:45
En ongeveer dezelfde prijs als de S1. Denk dat Wear OS beter is dan wat ze in de S1 gestopt hebben. Wellicht is dat de reden om over te stappen.
panterarosso @MazDaMan197019 september 2023 14:51
de a3 had toch een kale android, zonder laag erover, heb de a2 gehad en die was clean, geen miui
Pietervs @MazDaMan197019 september 2023 10:53
Natuurlijk is een rotating bezel een handig onderdeel, maar niet voor iedereen zaligmakend. En als de prijs nagenoeg gelijk is aan de Watch is er dus wel degelijk sprake van een concurrent. :)
MazDaMan1970 @Pietervs19 september 2023 12:37
Als de prijs nagenoeg hetzelfde is als bij een A-merk, dan vind ik het allesbehalve concurerend. Xiaomi maakt op zich redelijke hardware, maar zou het niet willen bestempelen als een A-merk, wat Samsung dus wel is.
Pietervs @MazDaMan197019 september 2023 13:28
Ieder zijn voorkeuren :)
Ik heb de S23+ als telefoon en een Xiaomi stofzuiger en horloge. Voldoet voor mij. En daarmee is voor mij de vraag of iets wel of geen A-merk is irrelevant: pas als 1 van de drie kuren krijgt/te oud wordt/geen updates meer krijgt ga ik kijken naar wat er op dat moment het beste bij mij past. En dan kan ik zo maar op een heel ander merk uitkomen :)
raoullo @MazDaMan197019 september 2023 15:04
Redelijke hardware? Wel eens een Xiaomi 12x in je handen gehad, geen verschil met de Samsung s22 die ik toen ook had.
Ik heb voor mijn werk een Samsung, mmmm wordt er niet vrolijk van.
xtrme @MazDaMan197019 september 2023 15:57
Na apple en Samsung is Xiaomi de grootste producent ter wereld
dus om die af te doen als B-merk is beetje vreemd
wellicht vroeger in opkomende jaren
maar tegenwoordig echt niet meer

bron;
https://www.canalys.com/n...al-smartphone-market-2022
telenut @Pietervs19 september 2023 11:58
Straks gaan ze nog klagen dat er geen echte wijzers in zitten ook...
sjenkie97 19 september 2023 09:53
Ik ben benieuwd, mijn samsung gear s3 frontier uit 2016 is aan vervanging toe. Eindelijk een betaalbare smartwatch met wear os.
MazDaMan1970 @sjenkie9719 september 2023 10:37
Vind het niet echt een concurrent voor een Galaxy Watch, aangezien die geen rotating bezel heeft. Ook wat prijs betreft - als ik de geruchten moet geloven -, is die niet echt concurrerend.
WeeDzi @MazDaMan197019 september 2023 12:34
volgens mij heeft deze ook een rotating bezel. Lijkt er in ieder geval wel op met zon knurl op de zijkant. bovendien staat er verderop ook een link geloof ik naar info waar dit ook bevestigd wordt
MazDaMan1970 @WeeDzi19 september 2023 12:46
Ja, lees dat nu ook. Mooi dat ze dat ook toepassen!
dutchgio
@sjenkie9719 september 2023 09:55
De geruchte prijs is vergelijkbaar met die van de watch 6.
2green @sjenkie9719 september 2023 10:07
De Samsung S6 is 259 momenteel, de release prijs van de Xiaomi komt zo te lezen op 269. Helaas niet bepaald betaalbaarder.

Brons: Een van de sites dat deze prijzen noemt.
ati77 @sjenkie9719 september 2023 11:09
Betaalbaar heb een watch 2 ingeruild bij Samsung en lte versie van Samsung galaxy watch classic 46 mm gehaald voor 156 euro dat is pas betaalbaar.
Marzman @sjenkie9719 september 2023 12:26
Wat is het voordeel van Wear OS?

Het voordeel van het Xiaomi OS (geen idee wat dat is) is de lange batterij tijd.
2green @Marzman19 september 2023 18:27
Enorm veel apps, watchfaces,.etc. waardoor je je horloge volledig naar je hand kan zetten.
Milenco 19 september 2023 11:19
Erg interessant, met name als je 'm tegenover de Pixel Watch 2 zet, die over een week of 3 uitkomt:

-500 mAh batterij t.o.v. 306 mAh van de Pixel Watch 2
-Snapdragon W5+ (dus incl. zuinige co-processor) t.o.v. de Snapdragon W5 van de Pixel Watch 2
-270 euro t.o.v. 349 van de Pixel Watch 2
-Groter scherm (1,43" t.o.v. 1.2" van de Pixel Watch 2), hoewel dat natuurlijk vooral smaak is

Mijn huidige Ticwatch 3 Pro is aan vervanging toe en hoewel ik enthousiast raak van de Samsung modellen, word ik dat niet van alle vendor-lock-in die ze hier inbouwen, zoals functies die alleen werken met een Samsung telefoon. M'n oog was in de eerste instantie gevallen op de Pixel Watch maar deze lijkt een stuk interessanter. De reviews maar eens afwachten..
larootje91 19 september 2023 15:59
Ik heb de TicWatch 5 pro, met rotating bezel. Hoezo alleen Samsung?
oomenit @larootje9119 september 2023 19:03
Die heeft toch een rotating crown, geen bezel?
larootje91 @oomenit25 september 2023 19:32
Ja sorry je hebt gelijk een crown, draaiwieltje. 🙄☺️
pietkrobot 19 september 2023 16:09
Als ik zo eens luister naar de eisen die de meeste watch gebruikers nog willen. Is het wel het optimaliseren van de batterij duur en het gebruiksvriendelijk maken tussen de verschillende eco-systemen. Dit is volgens mij ook het belangrijkste ik zou graag eens willen horen wat jullie denken dat echt nog aan veel verbetering toe is? En ja ik weet ook dat een feller scherm en een snellere/betere processor leuk zijn maar zijn dit de dingen die je het meest storen? Volgens mij als er een watch op de markt komt die gebruiksvriendelijker is met meer batterij en competitief geprijsd is kan je volgens mij een groot deel van de markt winnen. Hier kan Xiaomi een grote sprong nemen imo.
Tuktop 26 september 2023 14:55
Nu de livestream aan het kijken, en deze smartwatch krijgt Google Assistant out of the box!

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