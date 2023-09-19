Xiaomi kondigt Watch 2 Pro met Wear OS aan

Xiaomi laat met een teaser weten dat de Watch 2 Pro op 26 september uitgebracht gaat worden en op Wear OS zal draaien. Het is voor het eerst in drie jaar dat het Chinese techbedrijf het besturingssysteem van Google gebruikt.

Bron: Xiaomi / Arsène Lupin

In de teaser, die onder meer door Xiaomi Nederland op X is gedeeld, spreekt het bedrijf over 26 september, wat dezelfde dag is als de aankondiging van de aankomende Xiaomi 13T en 13T Pro. Voor zover bekend komt zowel de Xiaomi Watch 2 Pro als de 13T en 13T Pro in de Benelux op de markt. Het bedrijf heeft nog geen adviesprijs van de aankomende smartwatch gedeeld.

Leaker Arsène Lupin deelde enkele dagen geleden screenshots van wat de productpagina van de Watch 2 Pro lijkt te zijn. Daaruit blijkt dat de smartwatch aangedreven wordt door een Snapdragon W5+ Gen 1-soc. Verder zou er 2GB geheugen en 32GB opslagruimte beschikbaar zijn. Het scherm is naar verluidt een 1,43"-amoledscherm met een resolutie van 466 x 466 pixels. De batterij krijgt volgens de bron een capaciteit van 500mAh. Volgens geruchten wordt de Watch 2 Pro verkocht voor een vanafprijs van 270 euro voor de reguliere versie en 330 euro voor de LTE-variant.