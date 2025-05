Polar introduceert Vantage V3-smartwatch met amoledscherm en ecg

Polar introduceert zijn Vantage V3-smartwatch. Dit slimme horloge krijgt onder andere een amoledscherm, een snellere soc en een ingebouwde ecg, bloedzuurstofmeter en huidtemperatuursensor. De Vantage V3 komt beschikbaar als preorder voor 599,90 euro.

De Polar Vantage V3 heeft verschillende nieuwe sensoren ten opzichte van zijn voorganger, waaronder een ecg-sensor waarmee gebruikers een elektrocardiogram kunnen maken. De Vantage V3 krijgt ook een sensor die de zuurstofsaturatie in het bloed meet, naast een sensor die de huidtemperatuur van de gebruiker opmeet. De optische hartslagsensor zou 25 procent nauwkeuriger zijn dan voorheen, zo stelt de fabrikant.

De smartwatch gebruikt de biosensing-techniek van Polar, genaamd Elixir. Volgens de fabrikant meet en analyseert die techniek de biologische gegevens van gebruikers, zoals de eerdergenoemde hartslag, ecg en het bloedzuurstofgehalte. Op basis daarvan krijgen gebruikers inzichten en gepersonaliseerde sportadviezen.

De Vantage V3 krijgt verder een 1,39"-touchscreen met amoledpaneel, dual-frequency-gps en offline kaarten voor navigatie, bijvoorbeeld tijdens het hardlopen. De gebruikte soc zou '129 procent sneller' zijn dan die in de V2 uit 2020, zo claimt de fabrikant. Welke chip Polar precies gebruikt in de nieuwe smartwatch, is echter niet duidelijk. Het bedrijf noemt alleen een kloksnelheid van 275MHz. Het horloge krijgt 37MB geheugen en 32GB opslag. Polar claimt daarnaast dat de accu van de Vantage V3 41 procent groter is dan die van de V2. Die accu moet 'tot 53 uur' meegaan wanneer gps en de hartslagsensor gebruikt worden. De Vantage V3 werkt met standaard 22mm-horlogebandjes zonder adapter.

De Polar Vantage V3 is nu beschikbaar als preorder voor 599,90 euro. Het horloge kan ook geleverd worden in een bundel met de Polar H10-hartslagmeter. Die set kost 649,90 euro. De smartwatch wordt vanaf 25 oktober geleverd.