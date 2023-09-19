Microsoft-topman Panos Panay verlaat het bedrijf en gaat mogelijk naar Amazon

Microsofts chief product officer Panos Panay verlaat na negentien jaar het bedrijf. Panay was jarenlang verantwoordelijk voor de Windows & Devices-divisie en de Surface-laptops. Later was hij als topman betrokken bij de ontwikkeling van Windows 11.

Panay sloot zich in 2004 bij Microsoft aan en was vanaf 2012 verantwoordelijk voor de Surface-productlijn, die hij mede heeft bedacht. Vanaf 2018 trad de topman aan als chief product officer bij Microsoft. In die rol leidde hij het team dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van Windows 11. Panay deed zelf veel presentaties van producten waar hij bij betrokken was, waaronder de meeste Surface-laptops en later dus Windows 11.

Bloomberg weet te melden dat een vergelijkbare positie bij Amazon later dit jaar beschikbaar komt; Dave Limp zou gaan stoppen als senior vice president van de Devices and Services-tak van Amazon. Panay gaat volgens betrokkenen deze positie overnemen, waardoor hij onder meer verantwoordelijk zou worden voor de Alexa-spraakassistent en Amazon Echo-speakers.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-09-2023 08:55
75 • submitter: Xtuv

19-09-2023 • 08:55

75

Submitter: Xtuv

Lees meer

De nieuwe grote Windows 11-update is er

26 sep 2023

De nieuwe grote Windows 11-update is er

Maar hij heet niet 23H2

308
Reuters: Amazon schrapt 180 banen bij gamingdivisie
Reuters: Amazon schrapt 180 banen bij gamingdivisie Nieuws van 14 november 2023
Microsoft kondigt live-evenemententool Town Halls voor Teams aan
Microsoft kondigt live-evenemententool Town Halls voor Teams aan Nieuws van 28 september 2023
Amazon bevestigt dat Panos Panay aan de slag gaat als hoofd van Alexa-afdeling
Amazon bevestigt dat Panos Panay aan de slag gaat als hoofd van Alexa-afdeling Nieuws van 28 september 2023
Microsoft houdt op 21 september presentatie met mogelijke Surface-aankondigingen
Microsoft houdt op 21 september presentatie met mogelijke Surface-aankondigingen Nieuws van 18 augustus 2023
Microsoft stopt ondersteuning voor Cortana-app in testversie Windows 11
Microsoft stopt ondersteuning voor Cortana-app in testversie Windows 11 Nieuws van 4 augustus 2023
Microsoft kondigt Windows 11 SE en budget Surface-laptop aan
Microsoft kondigt Windows 11 SE en budget Surface-laptop aan Nieuws van 9 november 2021
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Microsoft Windows Surface Windows 11

Reacties (75)

-Moderatie-faq
75
74
26
1
0
44
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
rajackar 19 september 2023 09:01
Gemixte gevoelens. Windows 11 is op veel plaatsen een gebruiksvriendelijker en mooier product dat de voorgangers.
Maar helaas ook een product dat volledig gericht is op het verzamelen en gebruiken van gebruikers data en het pushen van apps en diensten op gebruikers.
Wat dat betreft past Amazon prima bij hem zou ik zeggen.
Ben benieuwd wie er voor in de plaats komt. Al verwacht ik ook geen echte strategie wijziging.
HollowGamer @rajackar19 september 2023 09:18
Windows 11 mooi(er) dan zijn voorgangers? Ik heb nog nooit zo'n puinhoop gezien.
Er zitten drie file explorers in Windows 11, er zitten drie context menu's in Windows 11, er zitten drie control panels in Windows 11 .. ik kan nog wel even doorgaan. Als je dan alles rond(er) maakt, doe dit dan niet half, of in het ene venster wel, en andere (legacy) weer niet.

Het is gewoon erg slecht. Bij de introductie waren er ontzettend veel bugs, vooral bij het start menu, search en AMD procs waren helemaal niet getest/hadden performance issues. MS zou gewoon, net zoals bij Apple (en ook stiekem Linux), gewoon vanaf scratcht moeten beginnen aan W12, en de rest via emulatie moeten ondersteunen.

Verder mogen we misschien ook zeggen dat de Surface redelijk heeft gefaald. Ik denk dat dit voornamelijk komt door de hoge prijs, terwijl ze voorheen wel meer betaalbare/mainstream devices hadden.

Leuk dat hij nu aan Echo gaat werken.. buiten 'licht uit/aan' + het weer, is deze net zoals Cortana daarbuiten ook niet echt van de grond gekomen.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 17:24]

musje83 @HollowGamer19 september 2023 09:53
Consistency is misschien niet 100%, maar ik zie echt nergens "drie context menu's/control panels" enz. en ik werk er dagelijks mee. En dat vanaf dag 1, op een AMD systeem (Ryzen 5, B450 chipset, AMD GPU) en nergens issues.
MS zou gewoon, net zoals bij Apple (en ook stiekem Linux), gewoon vanaf scratcht moeten beginnen aan W12, en de rest via emulatie moeten ondersteunen.
Ergens zou dat inderdaad fijn zijn en ik vermoed dat ze dat ooit wel gaan doen, maar vergis je niet hoe anders de userbase van Windows is ten opzichte van Mac en Linux. Het bedrijfsleven zit zo ontzettend verstrengeld in een constante 'loop' van terugkerende legacy applicaties en omgevingen, dat Microsoft simpelweg niet zomaar kán forceren om van scratch te beginnen. Apple heeft een vrijwel uitsluitend prosumer en BYOD customerbase, waarmee ze veel meer vrijheid hebben op dat vlak.
Verder mogen we misschien ook zeggen dat de Surface redelijk heeft gefaald.
Maar.. hoe heeft Surface dan gefaald? Verkopen zijn gedaald, absoluut, maar wel temidden van een van de ergste periodes voor PC verkopen ooit (Q4 2022 richting de 30% daling wereldwijd volgens Gartner en IDC) en ook 2023 is het weer ~16% freefall-for-all: https://www.gartner.com/e...in-second-quarter-of-2023

Lijkt me niet erg fair om het dan als "gefaald" te bestempelen.
ultimate-tester @musje8319 september 2023 10:56
Om even op de eerste alinea te reageren:

- Klik eens met rechts in een map of je bureaublad. Mooi rounded context menu met moderne icoontjes. Klik nu op "Show More Options". Tadaa, spontaan heb je een oud context menu met oude icoontjes, andere kleur grijs, andere afrondingen, minder padding tussen items in, etc.

- Zoek eens naar "Control Panel" in je start menu en je krijgt de oude Windows 7 control panel te zien. Zoek je echter op "Settings" dan krijg je de moderne control panel.

- Het Print dialoog is gemoderniseerd. Met een registry hack krijg je echter het oude print dialoog zo weer terug. Het zit dus nog steeds in het systeem.

- Zoek eens naar "ODBC Data Sources", klik op Add, Finish (maakt niet uit wat geselecteerd is), vink "Use Current Directory" uit en klik dan op "Select Directory...". Tadaa, file dialog uit Windows 3.1.

- Probeer eens een taak te schedulen via Task Scheduler. Bij het configureren van de user onder welke deze taak moet draaien, krijg je het Windows XP inlog dialoog te zien.

Nee, het zijn er inderdaad geen 3 verschillende maar er is wel degelijk een hoop inconsistente zooi in Windows 11 qua UI.

[Reactie gewijzigd door ultimate-tester op 22 juli 2024 17:24]

batjes
@ultimate-tester19 september 2023 13:13
Dat die oude dialogen en vensters nog in Windows zitten heeft er mee te maken dat veel (oude) software niet registry of configs aanpast, maar een window buiten je monitor spawned en er zelf automatisch doorheen klikt en gaat. Waardoor Microsoft veel legacy meuk gewoon nog in Windows moet laten zitten, anders sloopt het een heleboel systemen.
musje83 @ultimate-tester19 september 2023 13:29
Dat klopt. Maar dit is dus niet '3 verschillende' en dat wilde ik even aanstippen.

Persoonlijk ben ik van mening dat Microsoft hier een goede balans heeft gevonden tussen alledaagse gebruikersinterfaces die relatief consistent zijn (modern, de W11 look). Voor de powerusers zit daar achter nog een laag die niét gemoderniseerd is, wat een lagere prioriteit heeft gekregen gezien de frequentie waarmee dergelijke tools/windows worden opgeroepen. Dat er veel oude GUI nog in W11 zit is ook niet vreemd, dat is nu juist het legacy karakter van Windows. Er zijn in de enterprise en industry markten honderdduizenden, zo niet miljoenen apparaten die enkel productie moeten draaien, machines aansturen, één legacy applicatie draaien of dat soort taken. Die krijgen dan een uitgeklede machine die al die grafische poespas voor daily users helemaal niet nodig heeft en dan terug kan defaulten naar een legacy look die weinig tot geen GPU kracht vergt. Het is een vloek en een zegen tegelijkertijd.
Kan het beter? Ja. Moet het beter? Dat hangt er van af aan wie je het vraagt. Ik ben een semi-poweruser en stoor mij er geen seconde aan. En ik denk met mij 90% van de (beoogde) doelgroep evenmin.
HollowGamer @ultimate-tester19 september 2023 11:08
Het schaalt ook gewoon niet in de hype die ze wilde creëren. Je kunt veel over Windows Vista zeggen, maar dat vond ik meer gepolijst (na de service packs) en nieuwer dan Windows 11.

Grappige vind ik ook dat functies als window tabs nog altijd nieuw lijkt voor MS. Linux en Apple hadden dit al jaren, MS begon er pas mee in begin 2023.. had dit echt niet in de release kunnen zitten?

Windows 11 voelt voor mij als een remaster van een game. Je kunt er wel nieuwe designs tegenaan gooien, maar de oude patronen blijf je gewoon zien.

Doe het dan goed, gooi oude stuff weg, en niet zoals @ultimate-tester aangeeft, nog een zeer oud control panel uit de jaren 90.
dutchnltweaker @HollowGamer19 september 2023 11:48
Doe het dan goed, gooi oude stuff weg, en niet zoals @ultimate-tester aangeeft, nog een zeer oud control panel uit de jaren 90.
Probleem is dat je dat niet kan doen, er zit zoveel legacy spul in dat als je alles eruit gooit je zo tegen grotere problemen kan lopen. Wat ik had begrepen is er nog veel software aanwezig waarbij de developers van toen er nu niet meer zijn.
Al ben ik het eens dat het niet helemaal gepolijst is, als je Windows installeert dan heb je nu nog steeds de basis design uit Windows Vista met wat nieuwere elementen van 7 en 8.
HollowGamer @dutchnltweaker19 september 2023 12:15
Probleem is dat je dat niet kan doen, er zit zoveel legacy spul in dat als je alles eruit gooit je zo tegen grotere problemen kan lopen. Wat ik had begrepen is er nog veel software aanwezig waarbij de developers van toen er nu niet meer zijn.
Dit probleem kan je oplossen met een emulatie-laag of andere vorm van compatibiliteit.

Als je kijkt naar Linux, daar kun je X-apps draaien, met XWayland onder Wayland. Is het 100% perfect? Nee, maar het kan wel.

Kijk ook naar iets als Wine, die draait al jaren (oude) Windows apps, en dat door een kleine groep ontwikkelaars, zonder de broncode van Windows + libs te bekijken. Is het perfect, kan alles? Nee, maar er kan wel veel. Valve doet hetzelfde met Proton, en zo zijn er nog meer van die partijen.

Probleem is dat MS blijft vasthouden aan legacy, dat kan, maar dan krijg je zoiets als W11. Nieuw met oud, dan kun je beter zeggen: W10 is de laatste versie, W12 wordt niet (volledig) compatibel met zijn voorgangers, maar wel beter, moderner en stabieler.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 17:24]

vSchooten @HollowGamer19 september 2023 12:32
De legacy waar je het over hebt bevat ook ziekenhuis apparatuur, die wil je echt niet via een emulatie laag laten werken. Ze hebben echt geen zin om nog meer points of failure in hun systeem in te bouwen voor dit soort legacy software/hardware.
Dit wordt ook nog eens verergerd door de fabrikanten van deze hardware die geen support meer bieden (geen nieuwe drivers) waarbij als het niet werkt naar microsoft word gekeken als boosdoener…
HollowGamer @vSchooten19 september 2023 12:34
MS zou van Windows 10 een LTS kunnen maken, dan hebben ziekenhuizen genoeg tijd om te upgraden.

Nu geeft MS al redelijk lang support, maar wellicht moeten fabrikanten misschien eens kijken naar iets als Linux?
KirovAir @vSchooten19 september 2023 15:16
De legacy waar je het over hebt bevat ook ziekenhuis apparatuur, die wil je echt niet via een emulatie laag laten werken. Ze hebben echt geen zin om nog meer points of failure in hun systeem in te bouwen voor dit soort legacy software/hardware.
Dit wordt ook nog eens verergerd door de fabrikanten van deze hardware die geen support meer bieden (geen nieuwe drivers) waarbij als het niet werkt naar microsoft word gekeken als boosdoener…
Microsoft heeft zit zelf op de hals gehaald door alles maar te blijven supporten. Er is geen prikkel aangeleerd om up to date te blijven. IT is altijd in beweging. Bedrijven die anno 2023 geen verandering hebben aangeleerd moeten dat toch een keer gaan doen. Tijdens covid konden er genoeg reserves worden vrijgemaakt voor de zorg. Doe dit ook voor de IT in de zorg zou ik zeggen.
GeroldM
@KirovAir19 september 2023 16:12
Een MRI apparaat kost meerdere miljoenen in aanschaf. Het apparaat is erg zwaar dus zo laag mogelijk in het gebouw is wenselijk. De ruimte waarin dit apparaat staat heeft bescherming tegen magnetische straling nodig. De stroomkosten zijn heel erg hoog. Het mag er simpel uitzien, het is een zeer complex apparaat, wat dus niet door jan en alleman bediend kan worden. Ontmanteling van een afgeschreven MRI apparaat is ook een stuk vervelender dan het zo op het eerste gezicht lijkt.

Het is niet zo dat de meeste IT'ers in de zorg niet vooruit willen, ze mogen vaak niet, want er is simpelweg geen budget. Zeker niet voordat apparatuur financieel is afgeschreven. En een MRI apparaat moet vanwege die oh zo hoge kosten heel lang mee gaan.

Dat is maar 1 voorbeeld. Er zijn meerdere soorten apparatuur in een ziekenhuis waar zo'n beetje hetzelfde voor geldt. En een ziekenhuis is echt niet de enige bedrijfstak waar dit voorkomt.

Je zou het dan eens van de andere kant op moeten bezien. Waarom moet software zo vaqak worden vernieuwd? Omdat het vaak niet goed (genoeg) is geschreven en/of getest. Er word in die omgevingen vaak niet genoeg tijd voor ingepland, dus is en blijft het nodig om steeds maar te updaten in alsmaar kortere periodes. En de rest van de wereld heeft zich maar de schikken naar de software industrie.

Je zou dan kunnen stellen: waar is de software-industrie toch mee bezig? En met dat nivo van arrogantie?
ultimate-tester @GeroldM20 september 2023 09:16
Puur even gericht op de laatste stelling. IT is een van de snelst bewegende industrieën waar telkens verbeteringen worden gemaakt. Alleen, vaak worden die verbeteringen maar half gebakken omdat er blokkades op de weg liggen. De echte enthousiastelingen willen vooruit en het walhalla van IT bereiken omdat ze weten dat er oh zo veel moois in petto ligt en daar komt die “arrogantie” vandaan. De realiteit dat er nog steeds andere industrieën zijn die berusten op de oudere technology wordt door die personen niet geaccepteerd of onderschat.

Microsoft heeft er de mankracht niet voor, maar ik zou zorgen voor een modulair systeem waarbij de legacy laag gewoon met een checkbox kan worden welke bij installatie van het OS kan worden gebruikt. Microsoft had ook ooit Windows embedded om soortgelijke reden. Maar goed.
latka @HollowGamer19 september 2023 15:50
Vergis je niet: er zijn bijv. oplossingen gemaakt die gebruik gemaakt hebben van een macro-recorder of DDE. Dus die oude zut is nog nodig voor bedrijven. Voor particulieren een stuk minder, maar 2 versies van windows onderhouden is ook niet handig. Dus de reden voor die oude zut is is je werkgever :+
mhnl1979 @musje8319 september 2023 10:21
Moet zeggen dat ik echt veel drama heb ondervonden van de AMD cpu icm Windows 11. Gedoe met TPM en stotteringen. Ook met Ryzen5, B450 chipset en AMD XT5500. Daarnaast problemen met VPN waardoor de snelheid dramatisch traag is. Dus er is best veel meer ellende in mijn beleving met Win 11 dan Win 10. Problemen worden pas laat gefixt. En de inconsistentie is toch ook echt wel een ding. Daar help je niemand mee, ook niet Greta op de administratie.
Alfa1970 @musje8319 september 2023 10:59
Microsoft gaat niet vanaf scratch een nieuwe Windows bouwen.
Zij zitten vast in hun eigen systeem vanwege bedrijven die enorm geïnvesteerd hebben in software en eisen dat Windows op een bepaalde manier functioneert.
En aangezien bedrijven voor Microsoft het meeste geld opleveren gaan ze die echt niet in het harnas jagen door vanaf nul ernaast te beginnen.

En vanaf nul beginnen is voor een groot project niet altijd beter, en het zal ook niet voor meer consistentie zorgen.
Het ontwikkelen van een operating systeem is een onderneming die jaren duurt.
Tijdens die periode is er sprake van voortschrijdend inzicht, en zullen er al inconsistenties insluipen. Maar men zal niet telkens terugpakken om de oudere onderdelen te updaten omdat het werk dan nooit af zal komen.
musje83 @Alfa197019 september 2023 13:31
Nee klopt, dat was ook een beetje mijn punt. Windows heeft een enorme legacy achterban die niet zomaar over kan stappen op een 'nieuwe versie'. Ik zie het nog wel een keer gebeuren dat veel van dat legacy spul in een soort emulatie of cloud-omgeving kan gaan draaien (Windows 365 bijvoorbeeld) en dat de consumer/prosumer/business variant van het Windows OS wél volledig op de schop gaat. Maar goed, voor hetzelfde geld gaat dat ook gewoon nooit gebeuren, who knows.
flaskk @musje8319 september 2023 17:35
Ik denk dat de surface Microsoft wel intern een hoop kop zorgen heeft opgeleverd.


Iedergeval mij wel, iets met een grote afnemer van ons, die surfaces met lte wilde hebben en vervolgens werkte ding maar half..(arm) was geen leuk project...
PageFault @HollowGamer19 september 2023 09:30
Apple is nooit van scratch begonnen aan macOS X als je daarop doelt.

Voor elk systeem (hard- of software) van elk bedrijf geldt dat een nieuwe versie waarschijnlijk beter wordt als je vanaf scratch begint met de kennis van tot dan. Het duurt alleen te lang voordat je dan weer op dat niveau zit qua features en daardoor ga je de boot weer missen.

Ik vind Windows 11 ook echt een draak vol met UX fouten.
djexplo @PageFault19 september 2023 09:49
Voor elk systeem (hard- of software) van elk bedrijf geldt dat een nieuwe versie waarschijnlijk beter wordt als je vanaf scratch begint met de kennis van tot dan.
Nee opnieuw == beter, is op software gebied vaak een illusie.
Als software een aantal jaar draait, worden er steeds meer bugs/issues opgelost. Daarnaast leren gebruikers in die jaren hoe ze met de software on moeten gaan. Ook software van derden zal geoptimaliseerd/aangepast/getest zijn op de huidige versie.
Begin je op nieuw, krijg je een vloedgolf aan bugs, gebruikers die niet weten hoe ze dingen moeten gebruiken/instellen, en software van derden die niet meer samen werkt.

Vandaar dat alle grote software pakketten vaak nieuwe modules introduceren, maar nooit compleet nieuwe software, en vaak ook oude functionaliteit laten bestaan (tot dat de bugs uit de nieuwe modules zijn, en gebruikers weten hoe zij die te gebruiken)
pepsiblik @djexplo19 september 2023 11:11
...en in sommige gevallen zie je bij een nieuwe software dat functionaliteit ineens ontbreekt. Dat zag je bij Adobe toen ze Lightroom gingen herschrijven. Dat heeft een paar jaar geduurt voordat de nieuwe Lightroom kwa features weer in de buurt kwam van wat nu Lightroom Classic heet.

Edit: en trouwens ook bij Windows 11, waar ten opzichte van 10 een aantal functies uit de taakbalk en de system tray zijn gesloopt.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 22 juli 2024 17:24]

HollowGamer @pepsiblik19 september 2023 12:22
Dat had wel andere redenen, dan die je nu opnoemt.

Het is namelijk zo, dat veel bedrijven tegenwoordig hebben less = more. Dus bij Windows 11, was niet de gedachte 'hier heb je tig customize opties', maar 'zo werkt het'. De bedoeling was (tenminste als ik het goed begreep) dat Windows 10X gemaakt was voor de tablet/dual-screens, dan heb je vrij weinig aan opties als 'zet dit links/rechts'.

Uiteindelijk hebben ze features van Windows 10X geport naar Windows 11, maar zoals gezegd, die doelgroep draait ook gewoon op desktops.

Het is zo'n beetje als Windows 8; niet iedereen had touch (nodig), wat niet erg handig was voor MS om desktop users te vergeten.
dfbt @HollowGamer19 september 2023 10:10
ik snap ook niet hoe mensen met al die nieuwe Windows lay-outs en opstartschermpjes kan werken.
Ben bijna 30 jaar, maar Windows 7 lay-out voelde voor mij dikke prima en iedere keer als ik mijn pc een reset geef en Windows erop op zet is Classic Start het eerste wat geïnstalleerd wordt hier :D
Alfa1970 @dfbt19 september 2023 11:07
Ik denk dat de meeste mensen de meest gebruikte applicaties op de taakbalk hebben gepind, of de hele desktop vol hebben staan met icons.
De functionaliteit van icons op de desktop is al sinds Windows 95 niet meer veranderd. De taskbar is geïntroduceerd in Windows 95.
Dus ik denk dat mensen daarom prima met Windows door de bocht kunnen voor dag en dagelijks werk.
Die andere schermen en menu's, daar zullen 90% van de mensen waarschijnlijk nooit naar kijken.
HollowGamer @dfbt19 september 2023 11:12
Ik heb ook goede herinneringen aan Windows 7. Het was gewoon solid, niet perfect, maar ook niet verwarrend. Het paste ook in de evolutie, terwijl W8 en W11 deze weer breken (een patroon dat MS graag volgt..). Tevens was het ook gewoon clean, nu krijg ik Candy Crush (en tig andere ads/apps) op een OS gepusht.

Windows 10 vond ik ook prima. Misschien was het hoekig design niet meer zo hip, maar ik vond wel dat MS eindelijk een solide basis had en daarbij ook echt ideeën hadden die mij wel aanspraken.

Toen kwam er opeens Windows 10X, en ik weet niet wat er is gebeurd, maar het werd gepresenteerd als breaking, maar ik zie gewoon de oude Windows, met wat design changes. Achter de schermen is wel flink getweaked, maar die hadden ze ook kunnen brengen naar W10.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 17:24]

pvdheu @HollowGamer19 september 2023 10:14
Surface heeft de toon gezet voor Windows devices, heeft de 2-in-1 form factor feitelijk op de markt gezet en meer. Het was nooit de bedoeling dat Surface een marktleider zou worden of dat het een main stream product wou zijn. Surface was een path finder, een product dat de toon zetten en als voorbeeld dient voor andere fabrikanten. En daarin is Microsoft best wel geslaagd.

En een OS als Windows van de grond af opnieuw ontwikkelen.. dat is dus onmogelijk. Buiten de gigantische kosten welke dat me zich meebrengt zou dat veel te veel tijd kosten. EN nee, OS X, noch enige huidige Linux variant zijn ooit "from scratch" opgebouwd. OS X/MacOS (en daarmee all varianten voor diverse devices) is ontwikkeld vanuit BSD, elke Linux distro van vandaag is ontwikkeld vanuit een eerdere distro. Daarbuiten zijn beide zo minimaal in markt aandeel dat ze in deze totaal geen vergelijkbaar materiaal zijn.

Ik denk wel dat met het vertrek van Panay tevens het einde van de Surface lijn in zicht komt.
HollowGamer @pvdheu19 september 2023 10:46
Ook @PageFault, ik heb nooit gezegd dat je (huidige) schoenen moet weggooien. Vanaf scratch bedoelde ik mee, dat je kijkt naar een basis en vanuit daar verder bouwt. MS heeft dat al eerder gedaan, met iets als winmin.

Het probleem (vind ik) als je kijkt naar iets als Windows 11, dan zit daar zoveel legacy zooi in, dat je helemaal gek wordt als gebruiker. Dan heb ik het niet alleen over wat je ziet als user, ook de API's, etc. MS heeft al een deel daarvan weten af te stoten of in een package vorm gebracht, maar nog altijd is het schrikbarend dat je nog stuff tegenkomt van het Windows NT 3.0 tijdperk. Ook recente software, zoals IE, kunnen ze niet (volledig) eruit slopen, want onderdelen draaien er nog op of apps hebben het nodig.. nog lachwekkender is dat ze mappen niet kunnen verwijderen, want veel van hun (oude) core apps hebben die verwijzing nodig en kunnen ook niet met symlinks overweg.

Als ik kijk naar Linux, dan doen die het veel beter, maar ook zijn die veel flexibeler. Kijk naar iets als NixOS, ik betwijfel of je ooit Windows in zo'n vorm zou kunnen gieten.

Verder vind ik marktaandeel niet een argument om te zeggen of iets beter/slechter is. Er zijn in mijn ogen producten die beter dan, vergeleken met een product dat veel (gekocht) marktaandeel heeft (zoals dus Windows en Adobe-stuff), gewoonweg beter zijn (geweest).

---

Je doet overigens net alsof Surface trendsetter was op dit gebied. Er bestonden al jaren voor de Surface 2-in tablets/devices. Het verschil was, dat deze door de belachelijke batterij/power-usage model van Windows, vrijwel altijd op iets als Android draaide. Ook als je nu kijkt naar de specs van een Surface, dan kunnen ze dit niet goedkoper aanbieden, aangezien een Pentium net voldoende is, maar niet genoeg voor (ook) zwaar kantoor werk.

Ik heb nu een Lenovo Duet, die was er ook geweest zonder de Surface.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 17:24]

Qws @pvdheu19 september 2023 12:04
Met Windows 8 waren ze bezig met een nieuwe OS.
rescover @HollowGamer19 september 2023 11:00
Er zitten drie file explorers in Windows 11,
Wat bedoel je daarmee? Ik ben er nog maar 1 tegengekomen.
HollowGamer @rescover19 september 2023 11:27
Ik bedoel daarmee, dat je op verschillende manieren de 'oude' file explorers kan triggeren.

Windows 11 heeft een nieuwe file explorer, maar je kan nog altijd terug naar de W10 versie:
https://www.neowin.net/gu...e-explorer-in-windows-11/
https://www.tomshardware....ws-10-explorer-windows-11

De W10 versie is er nooit uitgehaald, aangezien dus legacy apps die nodig hebben. Ik draai al jaren geen Windows meer, maar er zijn genoeg apps die naar mijn weten nog de oude file explorer/dialogs aanroepen. Ik gooide hier file explorers even op een hoop, daarmee bedoel ik dus ook file pickers, bijvoorbeeld als je bestanden wilt uploaden vanuit een browser.
D43m0n @HollowGamer19 september 2023 11:05
Ik vind het onbegrijpelijk dat in Windows 11 het nog steeds niet mogelijk is om de scroll richting van je muis simpelweg aan te passen met een vinkje of iets dergelijks. macOS introduceerde de “natural scroll” bij de introductie van het Magic Trackpad in 2008 op de MacBook Pro was dit al mogelijk. De muis kon dit natuurlijke scroll gedrag overnemen. Vele Linux-distributies namen dit over; met een enkele handeling kon je die voorkeur voor scrollen aanpassen voor zowel trackpad als de aangesloten muis. Maar Windows? 11? Nee. Als je dan de scroll richting van je muis gelijk wil houden met je trackpad dan moet je iets heel anders doen. Bij Windows 11 moet je nog steeds via Apparaatbeheer het pad naar apparaat instantie opzoeken en dan die onthouden of open laten staan, dan je register-editor openen (als Administrator) en dan ergens in HKLM/../../CurrentControlSet/../.. tussen de lijst met “paden naar apparaat instanties” het overeenkomende pad uitzoeken en dan FlipFlopWheel van ‘0’ naar ‘1’ zetten. En dan moet je ook rebooten voordat het werkt. Oh, en sluit je wel eens een ander type muis aan dat een ander “pad naar apparaatinstantie” heeft, dan moet je dat trucje herhalen en inderdaad: ook dan moet je rebooten. Dat werkt lekker op een flex omgeving waar een mix & match van apparatuur aanwezig is…

Maar voor je “precision touchpad” kan dit gewoon met een vinkje, zonder regedit-hack en zonder reboot. Maar het andere aanwijs apparaat (je muis), nee…

Een consistente gebruikers ervaring bieden, dat kan in Windows 11 nog steeds niet, maar dit op zichzelf, is dan wel weer… consistent.
HollowGamer @D43m0n19 september 2023 12:30
Dit probleem heeft MS zelf veroorzaakt, door veel features destijds bij de driver te leggen, en niet zoals bij Linux bijvoorbeeld dat de driver zich aan moet passen aan het OS/kernel. Een driver heeft wel een set Windows API's, maar daarbuiten is er best wel wat vrijheid.

Je krijgt dus dat elke driver zijn eigen implementatie heeft. MS kan dit globaal maken, maar dan zouden ze elke stap van de fabrikant moeten nalopen of moeten afdwingen dat deze stoppen met eigen features.

Oh, en laten we het vooral niet hebben over Windows Register. Het is/was een leuk idee, maar het blijft een puinhoop en single point of failure houden.
ochhanz @HollowGamer19 september 2023 11:48
Windows 11 mooi(er) dan zijn voorgangers? Ik heb nog nooit zo'n puinhoop gezien.
Er zitten drie file explorers in Windows 11, er zitten drie context menu's in Windows 11, er zitten drie control panels in Windows 11 .. ik kan nog wel even doorgaan. Als je dan alles rond(er) maakt, doe dit dan niet half, of in het ene venster wel, en andere (legacy) weer niet.
, dat zijn wel vrij kleine minpuntjes toch als je lange legacy ondersteuning voor oudere software (dus ook games, oudere tools, op maat software voor bedrijven etc.) ervoor terugkrijgt? Het is een afweging die je moet maken, of een paar kleine ui inconsequenties etc. of geen legacy support.
Verder mogen we misschien ook zeggen dat de Surface redelijk heeft gefaald. Ik denk dat dit voornamelijk komt door de hoge prijs, terwijl ze voorheen wel meer betaalbare/mainstream devices hadden.
, ik zie Surface tablets regelmatig in het bedrijfsleven. De Surface Go 3 pentium is betaalbaar (niet snel maar maar ook niet traag zoals de Atom tablets waren, vergelijkbaar met de Go 2 m3, de Go 4 Intel N200 zal weer een stuk sneller zijn en eindelijk een quadcore).

[Reactie gewijzigd door ochhanz op 22 juli 2024 17:24]

HollowGamer @ochhanz19 september 2023 12:10
, dat zijn wel vrij kleine minpuntjes toch als je lange legacy ondersteuning voor oudere software (dus ook games, oudere tools, op maat software voor bedrijven etc.) ervoor terugkrijgt? Het is een afweging die je moet maken, of een paar kleine ui inconsequenties etc. of geen legacy support.
Ik ben geen UX'er, maar die zullen hier wel iets over zeggen. Het zijn overigens niet alleen look-and-feel dingen, er zit nog wel meer legacy in.
, ik zie Surface tablets regelmatig in het bedrijfsleven. De Surface Go 3 pentium is betaalbaar (niet snel maar maar ook niet traag zoals de Atom tablets waren, vergelijkbaar met de Go 2 m3, de Go 4 Intel N200 zal weer een stuk sneller zijn en eindelijk een quadcore).
In het bedrijfsleven zijn deze ook een stuk betaalbaarder dan voor een gemiddelde consument. De huidige ligt op prijzen van een high-range laptop/notebook, dat is niet echt in verhouding, ook al krijg je er weer andere dingen voor terug.
ochhanz @HollowGamer20 september 2023 20:17
Ik ben geen UX'er, maar die zullen hier wel iets over zeggen. Het zijn overigens niet alleen look-and-feel dingen, er zit nog wel meer legacy in.
, er zit nog best wat in maar het is vrij zeldzaam in standaardgebruik behalve als je legacy settings induikt of legacy programma's gebruikt (/die je anders niet goed had kunnen gebruiken). Er zijn wel punten in W11 die belabberd zijn geïmplementeerd (zoals widgets) of ronduit beter waren in W10 (kalender) maar heeft denk ik meer met MS's prioriteiten (of luiheid?) te maken. Het begin van elk Windows OS is vaak nog wel echt ondermaats, bij MS wacht ik altijd iets van een jaar voordat ik een nieuw OS gebruik.
In het bedrijfsleven zijn deze ook een stuk betaalbaarder dan voor een gemiddelde consument. De huidige ligt op prijzen van een high-range laptop/notebook, dat is niet echt in verhouding, ook al krijg je er weer andere dingen voor terug.
, budget-midrange segment qua prijs zou ik zeggen met 500-550 euro blijkbaar voor 8gb ram 128gb ssd model maar wel microSd voor goedkoop extra opslag. Doe er nog 50-100 euro bij voor type cover bij. Cpu is vergelijkbaar met mijn Go2 met m3 cpu, snel genoeg voor simpel/standaard gebruik (bijvoorbeeld MS Office). https://www.coolblue.nl/p...ld-8gb-ram-128gb-ssd.html
Waarbij cpu performance nog echt een groot nadeel was bij de Surface Go 1, merk je dat bij elke iteratie het minder een punt wordt.
De Surface Pro's incl type cover zijn iets duurder dan XPS maar wel ultrabook performance in een tablet. De andere Surface laptops zijn meer niche en minder waar en functies voor je geld.
MazDaMan1970 @HollowGamer19 september 2023 13:12
Ben het volledig met jou eens. Snap heel goed dat vanwege legacy oude GUI's ondersteund moeten worden, maar nu is het een puinhoop geworden, vergelijkbaar met de fragmentatie onder Linux. Maak ook regelmatig mee dat ondanks Dark Mode bepaalde dialog vensters nog in het wit verschijnen. MacOS is niet perfect maar wat GUI betreft vele malen consistenter.
theduke1989 @rajackar19 september 2023 09:13
Windows 11 is een stap richting de Cloud.
Windows 11S kan je alleen nog maar met een microsoft account gebruiken.

Geloof me, nieuwe windows zal als echte service draaien, geen fysieke producten meer niks.

Daarom ben ik geen voorstander meer van nieuwere Windows. Zelfs 7 is nog super goed te draaien.
stijnos1991 @theduke198919 september 2023 09:15
Windows 7 "super goed"? Met welke security updates?
dj.verhulst @theduke198919 september 2023 09:24
windows S kan je toch vermijden ? als je een pc of laptop koopt waar dit op staat,, een gewone versie installeren . ik denk als ze alleen maar S versies gaan uitbrengen als opvolgers van win 11 konden toch mensen toch weer naar Linux kijken , heb een proef systeem staan ,, dat werkt met oude hardware prima
theduke1989 @dj.verhulst19 september 2023 10:32
ik bedoel er mee te zeggen, dat we binnenkort dus alles via de cloud gaan draaien.
Je hebt misschien alleen een TC nodig en de rest wordt via cloud gedaan.

Fysieke diensten, exemplaren zullen dan niet meer bestaan.
Erg jammer dit.

Linux is nog niet op niveau van Windows als je dat bedoeld. Ook qua software niet.
Die lopen ondanks dat ze lang mee gaan gewoon noch achteruit.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 17:24]

HollowGamer @dj.verhulst19 september 2023 11:18
Die vlieger gaat helaas niet altijd op. Tegenwoordig kunnen ze namelijk devices flink op slot gooien, onder het mom van anti-malware.
Verwijderd @rajackar19 september 2023 09:14
Microsoft verandert ook meer naar een dienstverlener en ze zijn niet de enige. Abonnementen zorgen voor een constante stroom van inkomsten. Azure is enorm groot en winstgevend aan het worden. Windows 11 is meer een product aan het worden om dit allemaala te ontsluiten.
jpsch @Verwijderd19 september 2023 09:23
Als je niet meer kunt innoveren, maak je er een abonnement van.
Verwijderd @Verwijderd19 september 2023 11:20
Abonnementen zorgen voor een constante stroom van inkomsten.
Het probleem is, iedereen wilt dat hun eindgebruikers abonnementen nemen, maar over tijd word zo een model onwerkbaar want mensen hebben maar zoveel inkom dat vrij is. De levenskosten blijven omhoog gaan, huisje kopen is voor vele al onbetaalbaar geworden of andere mogen 30 a 35 jaar lenen (waar vroeger 20 jaar de norm was), effen winkelen, plop, 20 a 30% prijzen omhoog in de afgelopen jaren ...

Je ziet hetzelfde met de abonnement diensten zoals netflix, spotify enz, prijzen constant omhoog, jaar in, jaar uit. En dan wilt iedere jan met de pet hun eigen constante stroom diensten, maar dat mag niet 1 of 2 euro kosten, nee nee, dat is altijd 5, 6, 7 euro minimaal per maand.

Het is grappig, vroeger betaalde je een klein bedrag op netflix voor een groot aanbod, nu betaal je een groot bedrag voor een klein aanbod, en als je in de buurt wilt komen van dat oude aanbod, betaal je bijna 100 euro in verschillende streaming diensten. Zot ...

En dan hebben we MS dat ook graag Windows als abonnement dienst wilt, office same. Website idem, app makers, idem, enz enz

Iedereen wilt die abonnement diensten maar je kan maar zoveel doen.

Edit:

Nog geen 2 minuten gelezen nadat ik dit post: "Musk overweegt “kleine maandelijkse betaling” voor gebruik van X"...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:24]

GrooV @Verwijderd19 september 2023 13:00
De markt veranderd ook hè,mensen willen geen PC meer installeren met een nieuwe Windows versie die je met doos en al koopt in de winkel. Vroeger stonden mensen in de rij voor Windows 95. Duurdere server versies worden veel minder verkocht door betere cross platform ondersteuning, containerization e

Microsoft verkoopt zijn software niet exclusief via hun eigen hardware zoals Apple doet en is afhankelijk van OEMs, een subscription past hier goed in.

Overigens is Azure allang winstgevend en enorm groot
MazDaMan1970 @GrooV19 september 2023 13:15
Azure is naar mijn mening nog lang niet geschikt voor grote bedrijfsomgevingen, wat stabiliteit en performance betreft. De enige online dienst van MS waar ik wel over te spreken ben is 365.
Verwijderd @MazDaMan197019 september 2023 13:36
Ons bedrijf heeft bijna de volledige infrastructuur op Azure draaien en het is stabieler en haalt een hogere uptime dan onze IT leverancier in ons datacenter had.
MazDaMan1970 @Verwijderd22 september 2023 14:58
Vraag mij dan toch serieus af hoe die dienstverlener het gehost had. Ik beheer grote VMware-clusters met zowel Linux, als Windows VM's; super stabiel en snel.
Verwijderd @MazDaMan197022 september 2023 15:11
Maar wat is je uptime die je garandeert?
MazDaMan1970 @Verwijderd26 september 2023 18:58
Gewoon 99.7%
Xfade @rajackar19 september 2023 14:44
Ik heb niet echt het idee dat Windows mij apps en diensten pusht. Hoe bedoelt u dit?
Saven 19 september 2023 09:59
Komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Zijn taak was sinds enige tijd met name gericht op de (product)kwaliteit van Win11. En laat dat nu net na jaren nog steeds een faliekante mislukking zijn. Voor Jan met de Pet werkt het allemaal redelijk OK, maar als je alles onder de loep gaat nemen zie je pas echt wat een drama het is. Nu drie jaar(!) na release begint het pas ergens op te lijken. Maar nog steeds is met name de UI performance waardeloos.

Een treurig voorbeeld is Explorer. Kun je hier goed zien: https://twitter.com/gus33000/status/1688183289289342976. Je ziet precies hoe Windows al zijn losse lagen probeert te laden en renderen. Ja, de hardware is niet bepaald modern. Maar: op high-end hardware uit 2018 is het niet ineens gigantisch beter.

Kun je je voorstellen dat je zoiets op Ubuntu of macOS ziet? Nee natuurlijk niet. Waarom mensen het bij Windows wel slikken is me een raadsel. Explorer is notabene de kern van heel het OS. Hoe kunnen ze dat zo erg verpesten |:( Dit hoort gewoon instant te zijn.

Zelfs al zou je genoegen nemen met een UI die traag is (maar waarom zou je dat doen..), dat is geen reden om niet instant je bestanden te kunnen laten zien. Op elk ander OS kunnen ze dat ook, en zelfs in Windows 10 en lager werkte dat ook een stuk sneller. Dat geeft wel aan wat voor een speeltuin Win11 lijkt te zijn voor junior devs in combinatie met mismanagement 8)7

Alles bij elkaar betekent concreet dat Panos maar weinig verbetering heeft weten te bewerkstelligen. Dan houdt het een keer op natuurlijk.
Loller1
@Saven19 september 2023 10:33
Lol, op basis van wat is Windows 11 een "faliekante mislukking"? Jouw gevoelens?

Dat "voorbeeld" is va neen Insider build waarin ze net grote updates aan File Explorer hadden doorgevoerd, iets dat nog niet in productie is geraakt. De prestatieproblemen waren een bekend probleem dat nu al enkele weken geleden is opgelost. Wat een sneu argument om hier op te voeren.
Saven @Loller119 september 2023 11:44
Heb je mijn post gelezen? En de nuance begrepen? Het punt is dat Win11 relatief traag is, zowel in vergelijking met macOS/Ubuntu alsook met Win10. Als je dat niet stoort, prima. Maar je hoeft MS ook niet te verdedigen en alles maar te gooien op pre-release :+. Heel Win11 is eigenlijk een pre-release :P

Anyhow. Zie ook mijn post hieronder; het probleem op moderne hardware is (zoals ik reeds aangaf) minder prominent aanwezig, maar niet opgelost. Ter vergelijking hoe macOS dit doet. https://youtu.be/cNUUIAX-uIM?t=60. En Win11 op een moderne machine: https://youtu.be/AC4yKMqsyQI?t=97.

Win11 draait steeds meer op WinUI3 en dat is nu eenmaal trage zooi. Developers die met Windows App SDK werken hoor je hier ook veel over klagen, nog even los van alle (andere) bugs.

Ook een leuke: right click eens op je desktop. Zet wel je stopwatch aan. Hoeveel sec duurt het bij jou voordat het contextmenu tevoorschijn komt? Vooral na een reboot duurt dat soms (minimaal) een seconde :+. Daar gaat het over wanneer we praten over product quality. Niet of je game op 120 fps draait.

[Reactie gewijzigd door Saven op 22 juli 2024 17:24]

HooksForFeet @Saven19 september 2023 10:04
Dit is wel een heel sneu voorbeeld. Op redelijke hardware uit 2018 opent explorer instantaan.
Saven @HooksForFeet19 september 2023 11:32
Je mist mijn punt. Het gaat er niet om dat dit trager is dan bij jou of mij, maar het laat zien wát er precies in verschillende lagen gerenderd wordt. Wanneer je dit duidelijk ziet, begrijp je bij het openen van Explorer mogelijk beter dat de inspringende elementen eigenlijk niet normaal zijn.

Gebrek aan vergelijkingsmateriaal doet het misschien okay-ish aanvoelen, maar ik geef niet voor niets aan in mijn post dat ter vergelijking, een Ubuntu of macOS dit wel écht instant doet. https://youtu.be/cNUUIAX-uIM?t=60. Hier zie je goed hoe belabberd Win11 dat doet op een moderne machine: https://youtu.be/AC4yKMqsyQI?t=97. Zoals ik zei, het performance verschil tussen die canary versie met trage hardware, of de release versie op moderne hardware, is (helaas) niet zo groot dat het verdwijnt.

Mogelijk draai je zelf nog de non-winUI3 explorer? (Dus zonder de nieuwe address bar etc.) Daar is het iets minder ernstig, maar nog steeds niet te vergelijken met een ander OS. Jouw reactie (ik neem het je niet kwalijk hoor ;) ) is meteen de reden dat MS er geen prioriteit aan geeft; de meeste users interesseert het blijkbaar niet echt of valt het niet echt op. Er zijn ook genoeg mensen die claimen dat hun budget smartphone alles vloeiend laadt zonder lag of (micro)stutters :)
HooksForFeet @Saven19 september 2023 14:11
Dat het bij Ubuntu of MacOS instantaan gebeurt wil niet zeggen dat ze het niet ook opbouwen uit lagen. Ze laten het eindproduct alleen pas zien als alle lagen gerenderd zijn. Oogt mooier, is qua performance exact hetzelfde. Tja.
WoutervOorschot @Saven19 september 2023 17:41
Op macos op oude hardware zie je ook stukken knipperen voordat een programma volledig is, vooral met de nieuwe ipad-apps.

Over het algemeen is macos wel een stuk afgewerkter en gepolijster inderdaad (vooral met animaties/openen van apps), maar juist windows 11 heeft daarin hele grote stappen gezet. Vooral nog qua UI, maar ook zeker qua UX, vooral met touch.

Op linux herken ik het niet helemaal, als je alles in gnome/qt draait dan is het redelijk consistent, maar al heel snel verzuilt het in tig ui-paradigma’s van iedere losse developer (wat ook zeker zijn voordelen heeft)
theduke1989 19 september 2023 09:11
Tja begrijp het wel, heeft lange tijd bij een bedrijf gewerkt.
Wilt misschien wat anders, en krijgt nu bij Amazon zeker het dubbele van zijn salaris nu.

Hier in Luxembourg wisselen we ook veel van werkgever omdat het gras groener is aan de overkant, betere overeenkomsten etc.
jmignolet @theduke198919 september 2023 09:34
Hier in Luxembourg wisselen we ook veel
Als je van 2004 tot nu bij 1 werkgever heb gezeten, dan zie ik dit niet als veel veranderen. ;)
theduke1989 @jmignolet19 september 2023 09:34
geef alleen aan dat wisselen normaal is als je betere marktcomfort aangeboden krijgt.
En hij heeft vrijwel alles gedaan dus ja. logisch.
Bekers 19 september 2023 09:06
Jammer. Altijd wel fan geweest van de producten uit zijn pijplijn (Surface book 1 gehad en heb nu een Surface laptop studio) Heerlijke laptops. Hopelijk kunnen ze bij MS iemand vinden die dit stokje waardig overneemt.
Winduss 19 september 2023 09:37
Ik heb nog nooit iemand zo emotioneel zien worden over een besturingssysteem als Panos ;)
Ik kreeg er eerder rollende ogen van dan traanogen, dat wel
GeroldM
@Winduss19 september 2023 16:48
Die Windows 11 presentatie van hem, krfeeg al gelijk een hekel aan het systeem, omdat hij maar zo op 'Windows 11 is like your home" bleef hameren. Dat begon zelfs te irriteren.
nzall 19 september 2023 09:04
Zijn broodje zal nu wel gebakken zijn zeker?

Hmm, het lijkt erop dat mensen de bakkerijketen Panos niet kennen...

[Reactie gewijzigd door nzall op 22 juli 2024 17:24]

djwice @nzall19 september 2023 09:11
Zijn volledige naam is Panos Costa Panay.
HooksForFeet 19 september 2023 09:56
Alexa en Smart speakers zijn toch wel een beetje een aflopende zaak lijkt me... Lijkt me niet de meest bevredigende stap qua onderwerp.
MiesvanderLippe @HooksForFeet19 september 2023 09:59
Of hij houd van een uitdaging, want dat was Windows ook wel…
cc12 19 september 2023 10:56
Dankzij Windows 11 zal in 2025 een hoop pc's als e-waste worden aangeboden. Nog steeds kan Microsoft beslissen om op een zekere moment de 'illegale' ondersteuning van W11 op oudere hardware terug te trekken.

Voor de gemiddelde consument is Linux nog steeds een brug te ver en als je dan aanklopt bij de Linux forum krijg je vaak nog 'RTFM!!' van een hoop techno-neanderthalers te horen.

Ik denk dat Apple hier garen bij gaat spinnen.
Geekomatic @cc1219 september 2023 13:18
Ja, dat is erg treurig.
Mede gezien dat de hardware restrictie puur een markening keuze is.
Ik weet niet of deze meneer van het topic hier ook keuzes in had, of alleen technisch bezig was.
.
Windows 11 draait perfect op oude PCs, als je de installatie beperking eerst uitzet.
Ik heb het letterlijk op 10-tallen PC's en laptops geinstalleerd zonder problemen.
En veel van de apparaten waren ouder van 5 jaar.
De oudste 15 jaar, werkt prima in dagelijks gebruik door de misses.
.
Ik heb toevallig vandaag Ubuntu weer eens geinstalleerd voor een compatibility test.
Dat werkt heel gebruikersvriendelijk tegenwoordig.
Als MS de W11 beperking volhoudt / aanscherpt, kunnen oudere PCs prima naar Ubuntu...
Voor mezelf is het niet echt een optie vanwege retro gaming.
.

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 22 juli 2024 17:24]

WoutervOorschot @cc1219 september 2023 17:44
Apple ondersteunt de hardware een stuk minder lang dat gemiddeld op windows helaas. Hoewel we van apple silicon nog geen tijdlijn hebben natuurlijk.

Ergens jammer, maar het werd wel tijd dat MS de teugels aan ging trekken, zeker voor de TPM dat de meeste fabrikanten uit gemak lieten schieten terwijl het je PC een stuk veiliger maakt.
Geekomatic 19 september 2023 13:15
"waardoor hij onder meer verantwoordelijk zou worden voor
de Alexa-spraakassistent en Amazon Echo-speakers."
Nou, het salaris zal wel goed zijn, want dit lijkt me nu niet bepaald een aantrekkelijke baan.
Wellicht wil hij het gewoon wat rustiger aan gaan doen... (pure speculatie)
dez11de @DedSec8519 september 2023 09:40
Zit wel goed met het concurrentiebeding.

Zal hem inderdaad geweest zijn. Leuke anekdote.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.