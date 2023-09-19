Microsoft-topman Panos Panay verlaat het bedrijf en gaat mogelijk naar Amazon

Microsofts chief product officer Panos Panay verlaat na negentien jaar het bedrijf. Panay was jarenlang verantwoordelijk voor de Windows & Devices-divisie en de Surface-laptops. Later was hij als topman betrokken bij de ontwikkeling van Windows 11.

Panay sloot zich in 2004 bij Microsoft aan en was vanaf 2012 verantwoordelijk voor de Surface-productlijn, die hij mede heeft bedacht. Vanaf 2018 trad de topman aan als chief product officer bij Microsoft. In die rol leidde hij het team dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van Windows 11. Panay deed zelf veel presentaties van producten waar hij bij betrokken was, waaronder de meeste Surface-laptops en later dus Windows 11.

Bloomberg weet te melden dat een vergelijkbare positie bij Amazon later dit jaar beschikbaar komt; Dave Limp zou gaan stoppen als senior vice president van de Devices and Services-tak van Amazon. Panay gaat volgens betrokkenen deze positie overnemen, waardoor hij onder meer verantwoordelijk zou worden voor de Alexa-spraakassistent en Amazon Echo-speakers.