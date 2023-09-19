WABetaInfo ontdekt testversie WhatsApp voor iOS die compatibel is met iPad

WhatsApp heeft een bètaversie uitgebracht voor iOS die compatibel is met de iPad. Daarvoor hadden testers toegang nodig tot de WhatsApp-bèta via Apples TestFlight-programma, maar daar zijn op het moment van schrijven geen plekken meer voor beschikbaar.

Bron: WABetaInfo

Volgens WABetaInfo is wel een aantal stappen nodig om de testversie van de chatapp op Apples tablets te krijgen. Eerst moet de betreffende iOS-bètaversie van WhatsApp 23.19.1.71 op een iPhone en iPad geïnstalleerd worden via TestFlight. In de instellingen van de chatapp op de iPhone moet vervolgens onder het tabblad 'Linked devices' een nieuw apparaat gekoppeld worden. Zo kan een iPad gekoppeld worden via de in mei uitgebrachte Companion-modus. Een koppeling tussen een apparaat en een iPad was overigens al mogelijk, maar dat gebeurde tot dusver via de webversie van de chatdienst, niet native.

Het medium meldt dat gebruikers na de koppeling WhatsApp onafhankelijk van de iPhone op de iPad kunnen gebruiken. Berichten worden gesynchroneerd met alle gekoppelde apparaten en de iPhone hoeft niet meer met internet verbonden te zijn. Daarmee is dit de eerste versie van WhatsApp die native op de iPad gebruikt kan worden. Tot dusver kon WhatsApp Web alleen via een browser op de tablets van Apple gebruikt worden. Het is niet duidelijk wanneer de app voor alle gebruikers uitgebracht wordt via de App Store.