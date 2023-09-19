WABetaInfo ontdekt testversie WhatsApp voor iOS die compatibel is met iPad

WhatsApp heeft een bètaversie uitgebracht voor iOS die compatibel is met de iPad. Daarvoor hadden testers toegang nodig tot de WhatsApp-bèta via Apples TestFlight-programma, maar daar zijn op het moment van schrijven geen plekken meer voor beschikbaar.

WhatsApp iPad
Bron: WABetaInfo

Volgens WABetaInfo is wel een aantal stappen nodig om de testversie van de chatapp op Apples tablets te krijgen. Eerst moet de betreffende iOS-bètaversie van WhatsApp 23.19.1.71 op een iPhone en iPad geïnstalleerd worden via TestFlight. In de instellingen van de chatapp op de iPhone moet vervolgens onder het tabblad 'Linked devices' een nieuw apparaat gekoppeld worden. Zo kan een iPad gekoppeld worden via de in mei uitgebrachte Companion-modus. Een koppeling tussen een apparaat en een iPad was overigens al mogelijk, maar dat gebeurde tot dusver via de webversie van de chatdienst, niet native.

Het medium meldt dat gebruikers na de koppeling WhatsApp onafhankelijk van de iPhone op de iPad kunnen gebruiken. Berichten worden gesynchroneerd met alle gekoppelde apparaten en de iPhone hoeft niet meer met internet verbonden te zijn. Daarmee is dit de eerste versie van WhatsApp die native op de iPad gebruikt kan worden. Tot dusver kon WhatsApp Web alleen via een browser op de tablets van Apple gebruikt worden. Het is niet duidelijk wanneer de app voor alle gebruikers uitgebracht wordt via de App Store.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-09-2023 07:59
21 • submitter: Anonymoussaurus

19-09-2023 • 07:59

21

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (21)

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FrostyPeet 19 september 2023 09:23
WA is zo'n beetje de standaard chat app geworden voor vrijwel iedereen die ik ken. Zelfs al gebruiken ze een iPhone (die dus iMessage heeft).

Zou het plezierig vinden als WA als "echte app" op de iPad uitkomt. Wat groter scherm, een "normaal" (virtueel of extern) toetsenbord, dat schrijft toch plezieriger. Helemaal voor de tekst-tijgers onder ons. Scheelt hoop gedoe t.o.v. een laptop of desktop pc, verbruikt mogelijk minder stroom.

Vond het raar dat voor de iPhone WA al lang uit is maar niet voor de iPad. Met iMessage kan het al lang, gebruiken op de iPad.
iOnoWLIt 19 september 2023 08:41
Als ik naar de statistieken van Apple kijk, dan lijkt het erop dat WhatsApp voor de iPad alleen een markt in Europa heeft, en die iPad markt is hier zo klein dat het zelfs niet onder de DMA valt. In de Verenigde Staten wordt WhatsApp nauwelijks gebruikt, en in Azië is het marktaandeel van de iPad (en eigenlijk van tablets in het algemeen) zeer klein. Daarom begrijp ik wel waarom dit zo ‘laat’ gebeurt.
Aiii @iOnoWLIt19 september 2023 08:53
Als de iPad markt al zo klein is volgens jou, dan is het verbazingwekkend dat WhatsApp al wel een Android tablet app heeft.
Hathi @Aiii19 september 2023 09:14
Volgens mij hoeft een ontwikkelaar van een Android app weinig moeite te doen om een telefoon app ook geschikt te maken voor tablets.
Bij iOS/iPadOS is dat anders heb ik begrepen. Apple stelt wat meer aanvullende eisen aan apps specifiek voor iPads.
watercoolertje
@Hathi19 september 2023 09:28
Volgens mij hoeft een ontwikkelaar van een Android app weinig moeite te doen om een telefoon app ook geschikt te maken voor tablets.
In basis inderdaad niet!

Maar dat hebben ze wel gedaan getuigde dat de interface niet een opgerekte telefoon-app is en vrijwel gelijk is aan de screenshot uit het artikel (dus hoe het er op iPadOS uit gaat zien) en de webversie. Dus de 'groot scherm' versie voor Android is er gewoon en die voor een iPad (nog) niet.

Jouw opmerking weerlegt dus niet de verbazing van @Aiii, wat je duidelijk wel probeerde:
Als de iPad markt al zo klein is volgens jou, dan is het verbazingwekkend dat WhatsApp al wel een Android tablet app heeft.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 17:00]

SuperVeloce 19 september 2023 08:25
Nou nog met Apple Watch. M'n vriendin heeft Samsung Watch 4 en daar heb je WhatsApp app voor, dus zie je foto's en kan je gesprekken openen. Op m'n Apple Watch Ultra mis ik dit. Krijg wel notificaties, maar foto's zijn blurry.
Strebor @SuperVeloce19 september 2023 08:41
Inderdaad, zeker als je 4G op je watch hebt en je iPhone thuislaat, is het ontbreken van de whatsapp app een gemis.
jvandun @Strebor19 september 2023 10:50
Er zijn 3rd party apps die je probleem zouden kunnen oplossen, een voorbeeld: https://apps.apple.com/ae...for-whatsapp/id1299535391
Strebor @jvandun19 september 2023 11:17
Thanks, ik had al zoiets gehoord. Ik ga het eens bekijken.
jip_86 19 september 2023 08:56
Hoop dat die app dan wel sneller opent want de huidige manier van apparaten koppelen is verschrikkelijk traag in de browser. Als je even snel iets via de desktop wil sturen gaat die eerst alles synchroniseren waarna de interface pas opent. Vroeger was hij gewoon direct beschikbaar.
BlackMage 19 september 2023 09:37
Ik kan haast niet wachten :) Ik heb een iPad met 4g en gebruik nu af en toe de web-interface wel, maar het grote nadeel is dat notificaties niet werken. Ik blijf dus afhankelijk van mn telefoon voor whatsapp.

Hopelijk verhogen ze de limiet van 4 'linked devices' ook, want ik heb het "first world problem" dat ik teveel computers heb :D
jmmk 19 september 2023 08:18
Verrassend dat WA dit niet allang had. Ik gebruik zelf Signal (ik blijf buiten het FB-domein). Dat werkt op m'n telefoon en PC met hetzelfde account, en dat synchroniseert allemaal netjes.
Of is het Apple die hier moeilijk doet (heb ook geen Apple-spullen)?
UPPERKEES @jmmk19 september 2023 08:24
Signal werkt volgens mij ook niet op tablets. Een maand geleden of zo nog geprobeerd, maar dan verschijnt Signal niet in de Play store.

Edit: Play store is van Android.

[Reactie gewijzigd door UPPERKEES op 22 juli 2024 17:00]

deMercer @UPPERKEES19 september 2023 09:22
Gebruik al jaren Signal op een iPad …
Room42 @UPPERKEES19 september 2023 09:09
Ik heb zelf geen tablet maar het zou ook aan je tablet store kunnen liggen. Je kunt eens proberen met Aurora Store of de apk direct van Signal downloaden.
Lexan @jmmk19 september 2023 09:16
Nee het ligt echt aan WA, Signal heeft al een tijdje een app voor de ipad die erg prettig werkt.
https://signal.org/blog/signal-for-ipad/
iliaswhoelse 19 september 2023 10:08
Kan je ergens de ipa zelf downloaden en sideloaden?
TheVMaster Moderator WOS 19 september 2023 18:04
Ik zit in het beta programma en heb hem gelijk maar even geïnstalleerd, werkt super goed eigenlijk.
Roel1966
19 september 2023 23:43
Op zich mis ik het niet direct op mijn iPad omdat ik Whatsapp toch al op de smartphone en pc heb staan, maar evenzogoed zou het wel gemakkelijk zijn. Alleen dat gedoe via web vond ik niet echt handig dus ik wacht wel af totdat de 'officiele' app op de Appstore staat.
NyceNL @Skywalker2719 september 2023 08:05
Typ fouten kunnen gebeuren. Deze kunnen op het forum gemeld worden ;)
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1908208

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