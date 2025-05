WABetaInfo: WhatsApp werkt aan optie om activiteiten te plannen in groepchats

WhatsApp werkt aan een functie waarmee het mogelijk is om uitnodigingen voor activiteiten of meetings in groepchats te versturen. Gebruikers kunnen aan de uitnodiging een locatie of een geplande videocall toevoegen. Ook kunnen er reminders verstuurd worden.

In WhatsApps Android-bètaversie 2.23.21.12 is in het bijlagemenu bij groepchats een nieuw Event-knopje toegevoegd, schrijft WABetaInfo. Hiermee kunnen gebruikers een gebeurtenis plannen. Ze kunnen een naam en beschrijving invoeren, en eventueel een locatie of videogesprek bijvoegen. Wanneer een event is aangemaakt, wordt het automatisch toegevoegd aan het gesprek. Deelnemers kunnen de uitnodiging vervolgens accepteren.

Het is ook mogelijk om reminders voor de geplande activiteiten in te stellen, zodat genodigden op een gezette tijd een notificatie ontvangen. Net als de rest van de chatberichten zijn ook deze events end-to-end versleuteld, claimt WABetaInfo. Voorlopig lijkt de functie enkel te werken bij groepchats binnen de Communities-functie. De Event-functie is nog in ontwikkeling. Wanneer deze voor reguliere gebruikers beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Eerder ontdekte WABetaInfo al een soortgelijke functie waarmee het mogelijk is om videogesprekken te plannen in groepcalls. Ook hierbij kunnen gebruikers een reminder instellen, waarbij deelnemers een kwartier voor het gesprek een herinnering ontvangen.