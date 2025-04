Amazon bevestigt dat Panos Panay aan de slag gaat als hoofd van Alexa-afdeling

Amazon bevestigt dat het oud-Microsoft-ontwerper Panos Panay heeft aangenomen. De oud-chief product officer gaat bij het bedrijf aan de slag als verantwoordelijke voor Amazons speakers en spraakapparaten.

Amazon bevestigt de eerdere geruchten dat Panos Panay bij het bedrijf aan de slag gaat. Amazon zegt dat hij daar de Devices & Services-afdeling gaat leiden. Die is verantwoordelijk voor het ontwerpen van slimme speakers en andere apparaten waar spraakassistent Alexa in zit gebakken. Amazon noemt hem 'een geweldige toevoeging voor de organisatie' en een 'gepassioneerde product leader'. Panay begint per eind oktober en zal vanaf 1 januari volgend jaar de rol van Dave Limp overnemen.

Panos Panay was jarenlang de chief product officer bij Microsoft. Hij begon daar in 2004 en was toen verantwoordelijk voor het opzetten van de Surface-hardwarelijn. Sinds 2018 werkte hij als cpo en was daarmee een bekend gezicht tijdens productpresentaties. Er gingen eerder deze maand al geruchten dat Panay naar Amazon zou gaan. Dat gebeurde kort nadat de topman bekendmaakte Microsoft te verlaten.