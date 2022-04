Microsoft richt divisie op die integratie Windows en Android moet bevorderen

Microsoft heeft een interne divisie opgericht waarin het teams die apps en diensten voor Android ontwikkelen, zal onderbrengen. Dat schrijft Windows Central. De nieuwe divisie kreeg de naam Android Microsoft Platform and Experiences en zal worden geleid door Panos Panay.

De teams van het Surface Duo-Android-besturingssysteem, de SwiftKey-toetsenbordapp, de Phone Link-app op Windows en de Microsoft Launcher zullen tot de nieuwe divisie gaan behoren. De medewerkers van SwiftKey en de Microsoft Launcher behoorden volgens Windows Central tot voor kort tot de afdeling Microsoft Mobile Experiences. Die ontwikkelden naar verluidt ook voor iOS-apparaten.

De nieuwe bedrijfstak is volgens Windows Central uit de grond gestampt om de toewijding van Microsoft ten opzichte van Android op termijn te kunnen vergroten. Volgens Windows Central wil Microsoft werk maken van een betere integratie tussen Windows en Android, een integratie die verder moet gaan dan wat nu wordt aangeboden via de Phone Link-app en meer naar het voorbeeld moet zijn van wat Apple aanbiedt aan zijn iOS- en Mac-gebruikers.

Microsoft heeft onlangs ook de naam van de Your Phone-app in Windows 11 aangepast. Die heet nu Phone Link. Het ontwerp van de applicatie werd op de schop genomen. Met de app worden toepassingen tussen Android-smartphones en Windows-pc's mogelijk gemaakt. Zo kan je chat- en audiogesprekken voeren via de pc, notificaties via Windows vanaf de telefoon ontvangen, bestanden overzetten en foto's van het toestel op de pc bekijken.