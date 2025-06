Programmeertaal Swift krijgt ondersteuning voor Android

Apples Swift-programmeertaal wordt ook gereedgemaakt voor Android. Binnen het Swift-project is een Android Working Group opgesteld die onder neer moet zorgen dat Android wordt ondersteund binnen het platform en dat bijvoorbeeld Swift op Android kan compilen.

Swift krijgt een eigen werkgroep die verantwoordelijk is voor het compatibel maken van de programmeertaal op Android. Swift is sinds 2014 Apples programmeertaal voor iOS-apps, terwijl Android een eigen taal genaamd Kotlin gebruikt. Het is weliswaar mogelijk om in Swift ook Android-apps te bouwen, maar daarvoor zijn veel externe tools en library's nodig en de ondersteuning ervoor is minimaal. De werkgroep heeft als belangrijkste doel 'Android toevoegen en onderhouden als officieel ondersteund platform voor Swift'. Dat moet het in theorie voor Apple-ontwikkelaars veel makkelijker maken om Android-apps te maken.

De werkgroep gaat zich op meerdere taken richten. Naast het gereedmaken voor de officiële ondersteuning zodat er geen downstreampatches meer nodig zijn, gaat de werkgroep ervoor zorgen dat de belangrijkste Swift-packages ook Android-termen beter kunnen begrijpen. Apple noemt specifiek Foundation en Dispatch als twee van die packages. Verder gaat de groep kijken welke Android-api's officieel moeten worden geïntegreerd in Swift.

Ook moet de werkgroep gaan kijken hoe het beste Swift en de Java-sdk's in Android kan samenvoegen, of hoe het Swift-library's in Android-apps kan zetten. Er moet tot slot ook ondersteuning komen om Swift-applicaties op Android te debuggen.

De werkgroep vraagt alle potentiële ontwikkelaars zich te mengen in het werk. Daarvoor wordt een onderdeel van het Swift-forum gebruikt bij de communicatie.

Apple bracht Swift in 2014 uit. In de afgelopen jaren voegde Apple al ondersteuning toe voor Windows en Linux, maar nog niet voor Android, dat meer een concurrent voor iOS is dan Windows en Linux dat zijn. Apple noemt geen specifieke reden waarom het Android ook wil gaan ondersteunen.