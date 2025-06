Tesla zegt voor het eerst Model Y autonoom te hebben afgeleverd bij klant

Tesla heeft naar eigen zeggen voor het eerst een volledig autonome voertuigaflevering gedaan. Een Tesla Model Y zou gedurende dertig minuten volledig zelfstandig van de Gigafactory Texas naar een klant gereden zijn.

De autofabrikant deelt op X een timelapse van de rit, waarbij te zien is dat er geen personen in de auto aanwezig zijn. Tesla schrijft in de video dat het voertuig op zijn Full Self-Driving-systeem berust en gebruikmaakt van Robotaxi-software. Ceo Elon Musk claimt in een andere post dat de auto ook niet op afstand bestuurd werd. Het bedrijf gebruikte deze techniek bij eerdere demonstraties van zelfrijdende auto's wel.

Onlangs startte het bedrijf met het testen van volledig autonome taxi's. Voor die test reed in ieder van de twintig voertuigen een medewerker van Tesla mee, om in eventuele noodsituaties in te kunnen grijpen. De autonome taxitest vond in Austin plaats, dezelfde stad waarin de Gigafactory staat en waar ook de aflevering van de betreffende Model Y plaatsvond.

Voor de test werd een digitaal afgezonderd gebied gebruikt. Mogelijk werd het zogenoemde geofencing ook voor de bezorging van de auto gebruikt. In sommige gevallen werd tijdens de test een volgwagen gezien. Het is niet duidelijk of het bedrijf deze techniek ook inzette om de veiligheid van het autonoom rijden tijdens de aflevering te garanderen. In de video is in ieder geval te zien dat een Cybertruck beelden maakt van de zelfrijdende Tesla. Het is niet duidelijk of daar een persoon in zit die verantwoordelijk is voor het ingrijpen in noodsituaties.