VRT: Belgische sites ELLE en Forbes tonen teksten door 'AI-nepjournalisten'

Op verschillende Belgische platforms van het bedrijf Ventures Media worden teksten getoond die door niet-bestaande personen 'geschreven' zijn. Het gaat om sites zoals ELLE, Marie Claire, Forbes en Psychologies. Inmiddels tonen de websites een AI-disclaimer bij deze artikelen.

Uit onderzoek van VRT NWS blijkt dat de vermelde Nederlandstalige platforms van Ventures Media teksten publiceren die worden toegeschreven aan 'nepjournalisten'. Hiermee verwijst het medium naar virtuele auteurs met profielpagina's waarop door AI gegenereerde profielfoto's en neppe beschrijvingen getoond worden.

Zo vond VRT de profielfoto van de ogenschijnlijke ELLE-journalist Sophie Vermeulen in de database van de website This Person Does Not Exist. Hetzelfde profiel werd eerder nog toegeschreven aan ene Justine Terme. Ook werden voor het magazine Psychologies door AI verwerkte artikelen getoond, terwijl eerder de indruk gewekt werd dat een psycholoog genaamd Femke uit eigen ervaringen schreef.

Uit onderzoek van VRT blijkt dat meer dan de helft van alle artikelen op ELLE in april en mei door niet-bestaande auteurs geschreven is. In juni waren bijna alle online artikelen van Psychologies van deze Femke. Het is niet duidelijk hoe de artikelen zelf tot stand zijn gekomen. Volgens het medium gaat het in sommige gevallen om vertaalde artikelen van bijvoorbeeld de Franstalige uitgave van hetzelfde medium. Andere artikelen lijken van derden overgenomen te zijn.

Volgens een reactie van Ventures Media ging het om een beperkte test waarbij inderdaad artikelen door AI gegenereerd werden, gepresenteerd door een alias. Het bedrijf erkent dat het gebruik van aliassen tot verwarring kon leiden en is daar sindsdien mee gestopt.

Na vragen van het Belgische medium werden alle auteurspagina's van niet-bestaande schrijvers aangepast. De artikelen worden nu toegeschreven aan bijvoorbeeld ELLE België, Marieclaire België en Forbes België. Daarnaast werd er een disclaimer onder deze artikelen getoond: "Deze inhoud werd gegenereerd met behulp van AI en vervolgens nagelezen en aangepast door de redactie." Overigens lijkt deze disclaimer op het moment van schrijven nog eens ingekort te zijn. Er staat nu alleen nog: "Deze inhoud werd gegenereerd met behulp van AI", zonder claims dat de artikelen nog door de redactie nagelezen worden.