VS start onderzoek naar Tesla's Full Self Driving na ongelukken bij slecht zicht

De Amerikaanse verkeerstoezichthouder start een onderzoek naar Tesla's zelfrijdende software na meerdere aanrijdingen. Het systeem zou bij verminderd zicht op de weg in bepaalde gevallen niet in staat zijn om correct te reageren. Er is sprake van een dodelijk slachtoffer.

De Office of Defects Investigation-afdeling (ODI) van de National Highway Traffic Safety Administration start een voorlopige evaluatie, die kan leiden tot een officieel onderzoek. Het ODI meldt vier gevallen waarbij een Tesla-voertuig met Full Self Driving, bèta of Supervised, is gecrasht nadat het door een gebied met verminderd zicht op de weg is gereden. In één van deze aanrijdingen werd een voetganger dodelijk geraakt. Er is ook sprake van lichamelijke verwondingen als gevolg van een ander ongeval.

De gestelde slechte zichtbaarheid wordt volgens het ODI veroorzaakt door omstandigheden zoals verblinding door de zon, of door mist of stof in de lucht. De autoriteit wil nagaan of Tesla's FSD-software in staat is om deze factoren waar te nemen en er correct op kan reageren tijdens het besturen van een voertuig. Er wordt ook onderzocht of er meer soortgelijke ongelukken zijn gebeurd en of ze mogelijk zijn veroorzaakt door de impact van updates of modificaties die in het verleden zijn doorgevoerd aan de voertuigen.

Tesla heeft in april dit jaar zijn Full Self Driving-systeem uit bèta gehaald in de VS, na een testperiode van meer dan drie jaar. Enkele dagen daarna heeft de fabrikant geschikt in een rechtszaak rond een fatale Autopilot-crash die in 2018 plaatsvond. In dezelfde maand heeft de Nhtsa Tesla ervan beschuldigd dat de werking van zijn zelfrijdende software leidt tot 'voorzienbaar misbruik en vermijdbare ongelukken'.