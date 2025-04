Mercedes-Benz opent accurecyclingfabriek in Europa

Mercedes-Benz heeft in het Zuid-Duitse Kuppenheim een recyclingfabriek geopend voor accu's van elektrische auto's. De fabriek kan volgens de automaker jaarlijks 2500 ton aan accumateriaal verwerken.

Het proces dat in de fabriek wordt gebruikt, een gecombineerd mechanisch-hydrometallurgisch proces, heeft volgens Mercedes een terugwinningspercentage van meer dan 96 procent. De teruggewonnen grondstoffen, waaronder lithium, nikkel en kobalt, zouden van voldoende kwaliteit zijn om direct te gebruiken in nieuwe accu's voor elektrische voertuigen.

Het lijkt erop dat de accufabriek voornamelijk gefocust is op modernere nmc-accu's en dus niet op oudere accu's in EV's of plug-inhybrides. Daardoor lijkt de schaal op de korte termijn nog niet heel groot te zijn, omdat er nog niet veel oude nmc-accu's zijn. Mercedes zegt genoeg materialen te kunnen recyclen voor jaarlijks 'ruim 50.000 nieuwe accumodules'.

Tegenover Tweakers verklaart Mercedes-Benz dat de te recyclen accu's voornamelijk afkomstig zijn van testauto's en preproductiemodellen, met mogelijk ook accu's van gebruikte voertuigen. In de fabriek worden fysiek onbeschadigde cellen eerst hergebruikt. De fabriek draait volledig op groene stroom en is uitgerust met zonnepanelen die 350 kilowatt aan piekvermogen kunnen leveren.

Volgens de autofabrikant is het hydrometallurgische proces energiezuiniger dan de in Europa gangbare pyrometallurgische methode. Bij pyrometallurgie worden materialen verhit tot zeer hoge temperaturen om metalen te scheiden, wat veel energie vereist. Het hydrometallurgische proces, waarbij metalen met behulp van waterige oplossingen worden gewonnen of gezuiverd, werkt daarentegen bij temperaturen tot slechts 80 graden Celsius, wat energie bespaart. Het hierboven genoemde mechanische proces bij het recyclen van accu's verwijst naar de fysieke bewerking van de batterijen. Hierbij worden de accu’s in kleinere onderdelen gebroken en gescheiden zonder chemische reacties of extreme hitte.