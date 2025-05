Nederlandse zakelijke automobilist kiest vaker elektrisch dan diesel

Nederlandse zakelijke automobilisten met personenauto's reden in 2023 voor het eerst meer volledig elektrisch dan op diesel. Volgens het CBS werd er 5,9 miljard kilometer volledig elektrisch gereden, tegenover 3,6 miljard kilometer op diesel.

Zakelijke rijders legden vorig jaar in totaal ruim 25,5 miljard autokilometers af, meldt het CBS. Dat komt neer op gemiddeld 20.500 kilometer per auto. Bijna een kwart van die kilometers wordt nu elektrisch gereden.

In 2018 was het beeld nog andersom. Destijds was de dieselauto de populairste keuze onder zakelijke rijders. Daar werd toen ruim 13,6 miljard kilometer mee gereden. In vijf jaar tijd daalde dat met driekwart, terwijl het aantal elektrische kilometers vertienvoudigde. Ook de benzineauto is de laatste jaren steeds populairder geworden en nu zelfs de voornaamste keuze. 54 procent van alle zakelijke kilometers wordt nu met een benzineauto gemaakt, wat in 2023 neerkwam op 13,9 miljard kilometer.

Onder particulieren blijft de benzineauto ook favoriet. 79 procent van de 94 miljard kilometer die in 2023 door hen werd afgelegd, werd met een benzineauto gereden. Het aantal elektrische kilometers steeg van 142,6 miljoen in 2018 naar 2,6 miljard in 2023.