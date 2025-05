'Proximus wil Flitsmeister-eigenaar verkopen om te investeren in glasvezel'

Proximus overweegt opnieuw Be-Mobile te verkopen, schrijft De Tijd. Onder Be-Mobile vallen onder meer Flitsmeister en sms-parkeerdienst 4411. Het geld zou Proximus willen investeren in het glasvezelnetwerk.

Be-Mobile zou 'de komende maanden' in de verkoop moeten gaan, schrijft De Tijd op basis van meerdere anonieme bronnen. Mogelijke kopers zouden andere mobiliteitsbedrijven zijn, zoals een Belgische auto-importeur, of financiële bedrijven. Het is niet bekend hoeveel Proximus zou willen verdienen aan Be-Mobile. Het bedrijfsonderdeel had vorig jaar een omzet van 30 miljoen euro en een ebitda-winst van 10 miljoen euro.

Proximus kocht in 2016 de meerderheid van Be-Mobiles aandelen. Een klein deel, 7,3 procent, is nog in handen van medeoprichter en huidig ceo Jan Cools. Het geld zou Proximus willen investeren in het glasvezelnetwerk. Het bedrijf wil 500 miljoen euro voor dat glasvezelnetwerk vrijmaken. Om die reden wil het ook een deel van de masten van het mobiele netwerk verkopen en verkocht het vorige maand voor 128 miljoen euro zijn datacenteractiviteiten.

Het is niet voor het eerst dat De Tijd meldt dat Proximus Be-Mobile wil verkopen; in 2020 gebeurde dat ook al. Ook toen zou Proximus het geld willen gebruiken voor het glasvezelnetwerk. 'Die plannen werden niet concreet', schrijft De Tijd daar nu over. Het is niet duidelijk of de plannen nu in een verder gevorderd stadium zijn.