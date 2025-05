Proximus verkoopt al zijn Luxemburgse zendmasten voor 108 miljoen euro

Proximus verkoopt alle 267 zendmasten die het in het land Luxemburg heeft aan een investeringsmaatschappij. Daarmee wil het bedrijf 108 miljoen euro ophalen, wat het onder andere wil gebruiken om zijn glasvezelnetwerk in België uit te breiden.

De Belgische provider heeft een bindende overeenkomst gesloten met de Britse investeringsmaatschappij InfraRed Capital. Het gaat om de verkoop van het bedrijfsonderdeel Proximus Luxembourg Infrastructure of PLI. Dat is in Luxemburg actief als twee providers: Tango en Proximus NXT. Proximus verkoopt het volledige bedrijfsonderdeel aan InfraRed. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de autoriteiten; naar verwachting is dat proces in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond.

Met de verkoop krijgt InfraRed alle 267 mobiele zendmasten van Proximus in het groothertogdom in handen. Daarvoor betaalt InfraRed een geldbedrag van 108 miljoen euro. De providers Tango en Proximus NXT blijven wel bestaan in Luxemburg; de twee bedrijven hebben een overeenkomst gesloten waarbij Proximus blijft betalen voor toegang tot het netwerk.

Proximus probeert al een paar jaar om enkele bedrijfsonderdelen af te stoten. Het bedrijf begon eerder een zogenaamde 'desinvesteringsstrategie', wat in de praktijk betekent dat het vooral niet-essentiële diensten wil afstoten. In 2027 wil Proximus op die manier 500 miljoen euro hebben opgehaald. Dat geld wil het bedrijf dan juist weer investeren in de aanleg van glasvezelnetwerken in België, waar het veel geld voor nodig heeft. Eerder bleek bijvoorbeeld al dat Proximus Flitsmeister mogelijk van de hand wil doen en het bedrijf heeft datacenters verkocht.

Update 13.29 uur: In de intro is verduidelijkt dat het om het land Luxemburg gaat en niet de Belgische provincie.