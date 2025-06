Proximus brengt functie visual voicemail naar meer telefoons

De Belgische provider Proximus heeft visual voicemail uitgebracht voor meer toestellen. Op iPhones werkt het met iOS 18 en met Samsung-telefoons zit het in One UI 6.1.1 voor alle high-end toestellen van de afgelopen jaren.

Visual voicemail werkte al op toestellen met de Google Telefoon-app sinds juni van dit jaar, maar de andere telefoons kunnen de functie bij Proximus gebruiken sinds deze week, meldt Proximus. Het gaat onder meer om de Galaxy S22-, S23- en S24-telefoons, net als de Fold5 en Flip5. Andere modellen vermeldt Proximus niet.

Met de functie komen voicemail-berichten in een menu van de Telefoon-app te staan en kunnen gebruikers de afzonderlijke berichten aanklikken en beluisteren. De eerste telefoon met Visual Voicemail was de eerste iPhone uit 2007 in combinatie met de Amerikaanse provider AT&T. Sindsdien is het een functie die op veel meer telefoons en bij veel meer providers mogelijk is.