Telenet biedt Visual Voicemail op iOS aan

Telenet biedt op de iPhone voortaan Visual Voicemail aan. Dat is bij veel providers al te gebruiken, maar de Belgische isp had de feature vooralsnog niet geactiveerd. Visual Voicemail toont voicemailberichten in het besturingssysteem.

Met Visual Voicemail is het mogelijk om voicemailberichten direct vanuit de Telefoon-app af te spelen. Gebruikers hoeven dan niet meer eerst naar 5555 te bellen om hun berichten af te luisteren. In de app kunnen ze voicemails afspelen, en door het bericht heen scrollen, vergelijkbaar met muzieknummers. Het is ook mogelijk direct een persoon terug te bellen, een bericht te verwijderen of het te delen.

Het blijft alsnog mogelijk om berichten te beluisteren via 5555. Dat nummer blijft ook in gebruik om voicemailinstellingen te wijzigen, zoals het openingsbericht. Wel stopt Telenet met het versturen van een sms als een gebruiker een voicemailbericht heeft.

Visual Voicemail bestaat al jaren, maar moet wel door de provider worden ingeschakeld. Bij Nederlandse providers KPN en T-Mobile bestaat die functie al lang. Voor Telenet-klanten wordt de functie op iOS automatisch aangezet. Ze krijgen een sms als dat gebeurd is. Klanten moeten wel minimaal een iPhone 6S of SE hebben en op de recentste versie van iOS zitten.