Telenet stopt in februari 2021 met gamewebsite 9lives

Telenet stopt met 9lives. Ook het populaire bijbehorende forum gaat op zwart. De gamewebsite is per 31 januari van volgend jaar niet meer te bezoeken, al werken de beheerders aan een alternatief.

De website schrijft in een bericht dat per 31 januari 2021 de stekker uit de website gaat. Moederbedrijf Telenet stopt 'omwille van strategische en financiële redenen'. Daarbij zouden zowel 'de covid-periode als de nodige bijkomende technische investeringen' de oorzaak zijn. Vanaf eind januari zijn de website 9lives.be en het forum niet meer te bezoeken. Ook gaan alle socialemedia-accounts offline. De hoofd- en eindredacteur raden gebruikers aan om maatregelen te nemen zoals het leggen van contacten buiten het forum, dat een erg populair onderdeel van de site was.

De site 9lives werd in 1998 opgericht en heette toen nog games.telenet.be. In 2004 werd de naam gewijzigd naar 9lives. Het was de grootste Belgische gamewebsite. De makers zeggen wel dat ze zelfstandig een doorstart willen maken met een nieuwe website, BeyondGaming. Daarover is nog weinig bekend. De makers zeggen in de komende weken meer informatie te willen delen over het initiatief.