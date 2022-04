Storing bij Telenet maakt dat verschillende ziekenhuizen onbereikbaar zijn

De Belgische telecomprovider Telenet heeft al vrijwel de hele dag te maken met een storing, waardoor het mailsysteem en vaste telefonie van Telenet verstoord zijn. Een aantal ziekenhuizen is ook telefonisch niet bereikbaar. De storing treft ongeveer een derde van de Telenet-klanten.

De storing is ontstaan door netwerkproblemen in een datacentrum van Telenet in Hoboken, die rond 11.30 uur woensdag plaatsvonden, zegt een woordvoerder van Telenet tegen verschillende media. In de buurt van het gebouw is een knooppunt gevestigd van Telenet. Door de storing zijn onder andere de servicepagina 'Mijn Telenet', de maildienst en de webshop verstoord. Ook hebben klanten problemen met inkomend telefoonverkeer. Internetverbindingen van Telenet lijken geen problemen te hebben.

Het verkeer van ongeveer een derde van de Telenet-klanten loopt via dit knooppunt, waardoor zij problemen merken. Die klanten kunnen verspreid over België wonen, zegt de woordvoerder. Door de storing zijn enkele ziekenhuizen slecht te bereiken. Het noodnummer in België is wel nog te bereiken en ook uitgaande oproepen werken nog.

Op hetzelfde moment is de Vlaamse hulplijn 106 van Tele-Onthaal moeilijk bereikbaar. Dat komt door de brand bij hostingbedrijf OVHcloud en heeft niets met de storing bij Telenet te maken. De dienst is daarom overgeschakeld op analoge lijnen, waardoor zij weer bereikbaar zijn.