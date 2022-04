Lenovo verklapt mogelijk komst van MSI GeForce RTX 3070 Ti met 16GB geheugen

Lenovo heeft mogelijk de komst van een GeForce RTX 3070 Ti van MSI met 16GB vram verklapt. De kaart is te vinden op de Europese reserve-onderdelenwebsite van het bedrijf, Lenovopartsales.com. Nvidia heeft deze videokaart nog niet officieel aangekondigd.

Lenovopartsales.com wordt door Lenovo gebruikt voor het verkopen van reserve-onderdelen voor Lenovo-computers in Europa. Op de website wordt de kaart als reserve-onderdeel aangeboden. De kaart kost daar momenteel 1937 euro. De listing is een nieuwe aanwijzing dat er een RTX 3070 Ti in ontwikkeling is met 16GB vram. De huidige RTX 3070 heeft 8GB GDDR6-geheugen. Andere specificaties van deze vermeende RTX 3070 Ti, zoals het aantal CUDA-cores, worden niet genoemd door Lenovo.

De RTX 3070 Ti met 16GB vram is nog niet officieel aangekondigd. Eerder liet een registratie van videokaartenmaker Manli wel al zien dat er mogelijk een RTX 3070 Ti aankomt. Volgens toenmalige geruchten zou die kaart over 10GB Gddr6x-geheugen beschikken. Een RTX 3070 Ti-variant met 16GB vram verscheen vorige maand al per ongeluk op de Duitse site van Alternate, als onderdeel van een voorgebouwde Lenovo-pc. Volgens de website ging dat om een bug. In september dook de kaart met 16GB vram ook al op in dezelfde pc van Lenovo, de Legion T7. Lenovo trok dat bericht toen terug. Inmiddels toont de Lenovo-website dat in deze pc een RTX 2080 Super zit.