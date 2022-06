Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition

Dit najaar staat op het gebied van componenten in het teken van nieuwe generaties videokaarten en processors. Wat de gpu's betreft hebben we tot nu toe enkel Nvidia's RTX 3080 en 3090 op basis van de Ampere-architectuur kunnen testen. Nvidia voegt dinsdag een derde deelnemer toe aan zijn line-up, in de vorm van de GeForce RTX 3070. Dat is twee dagen eerder dan initieel gepland en vlak voordat concurrent AMD met meer informatie over zijn nieuwe Radeon RX 6000-serie videokaarten naar buiten komt.

Met de GeForce RTX 3070 vernieuwt Nvidia zijn aanbod in het segment videokaarten rond de 500 euro, terwijl de al uitgebrachte RTX 3080 dat voor het segment van ruim 700 euro deed. Tijdens de eerste Ampere-presentatie in september was Nvidia gelijk al duidelijk over de te verwachten prestaties van de RTX 3070: sneller dan de RTX 2080 Ti. In de grafiek kwam het stipje van de nieuwe kaart weliswaar op dezelfde hoogte uit als dat van de 2080 Ti, maar werd het voorzien van een begeleidende tekst die op de prestatievoorsprong wees. Dat gaf direct de indruk dat de RTX 3070 volgens Nvidia zelf wel iets, maar niet veel sneller zal zijn dan de RTX 2080 Ti, een concrete maatstaf die we in deze review kunnen gebruiken. Verder stelt Nvidia zelf dat de RTX 3070 gemiddeld 60 procent sneller moet zijn dan de RTX 2070.

RTX 3070: de nieuwe mainstream voor rond de 500 euro

Bij de voorgaande generatie zagen we Nvidia een flinke prijsstijging doorvoeren van de GTX 1070 naar de RTX 2070. Vooral de Founders Edition werd een klap duurder. Met deze generatie lijkt de fabrikant daar iets op terug te zijn gekomen. Nu moeten we daarbij zeggen dat halverwege de Turing-generatie al een 'prijscorrectie' werd doorgevoerd, met de RTX 2070 Super als antwoord op de Radeon RX 5700 en 5700 XT.

Met de RTX 3070 pakt Nvidia het iets anders aan. Niet alleen blijft een prijsstijging ten opzichte van de voorgangers uit, ook wordt voor deze x70-serie-gpu een chip uit een hoger segment gebruikt, in de vorm van de GA104. Bij de RTX 2070 was dit nog de TU106; pas bij de RTX 2070 Super werden TU104's gebruikt. De nieuwste generatie Navi-kaarten van AMD wordt woensdagavond onthuld, maar Nvidia lijkt alvast het Radeon-feestje te willen verstoren door de reviews van de RTX 3070 een dag vóór in plaats van een dag ná de aankondiging van de RX 6000-serie live te laten gaan.

Videokaart RTX 3080 RTX 3070 RTX 2070 Super RTX 2070 GTX 1070 Gpu GA102 GA104 TU104 TU106 GP104 Architectuur Ampere Ampere Turing Turing Pascal Procedé 8nm 8nm 12nm 12nm 16nm Die-size 628,4mm² 392,5mm² 545mm² 445mm² 314mm² Transistors 28 miljard 17,4 miljard 13,6 miljard 10,8 miljard 7,2 miljard CUDA-cores 8704 5888 2560 2304 1920 Tensor-cores 272 184 320 288 0 RT-cores 68 46 40 36 0 Texture-units 272 184 160 144 120 Rops 96 96 64 64 64 Baseclock 1440MHz 1500MHz 1605MHz 1410MHz 1506MHz Boostclock 1710MHz 1730MHz 1770MHz 1620MHz 1683MHz Vram 10GB gddr6x 8GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr5 Geheugensnelheid 19Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 8Gbit/s Geheugenbus 320bit 256bit 256bit 256bit 256bit Bandbreedte 760GB/s 448GB/s 448GB/s 448GB/s 256GB/s Tgp 320W 220W 215W 175W 150W Adviesprijs FE

(bij introductie) 719 euro 519 euro 536 euro 519 euro 513 euro Uitgebracht 17 september 2020 27 oktober 2020 9 juli 2019 27 september 2018 10 juni 2016

GDDR6 voor het plebs

De RTX 3070 is de eerste Ampere-kaart die met normaal GDDR6 verschijnt. De luxere RTX 3080 en 3090 zijn elk voorzien van het snellere GDDR6X-geheugen, wat de geheugenbandbreedte en daarmee de prestaties ten goede komt. Bij de RTX 3070 is dus een stapje terug gedaan, wat dan wel weer gunstig is voor de kosten, de eisen aan het pcb, de stroomvoorziening en het energiegebruik.

Nvidia heeft het geheugen in dit geval helemaal geen upgrade gegeven ten opzichte van de vorige generatie. Net als bij de RTX 2070 en 2070 Super gaat het namelijk om 8GB GDDR6 op 14 Gigabit per seconde en omdat de geheugenbus ook gelijk is gebleven, is de geheugenbandbreedte met 448GB per seconde gelijk aan die van de voorgangers. Naast de bandbreedte is ook de hoeveelheid geheugen van de RTX 3070 een punt van discussie, want anno 2020 een videokaart van meer dan 500 euro uitbrengen die met acht gigabyte over evenveel videogeheugen beschikt als zijn twee voorgangers, doet ons de wenkbrauwen enigszins fronsen. Geruchten over een 16GB-versie van de RTX 3070 gingen in de afgelopen tijd al rond, maar vervolgens gingen er evenzo geruchten dat deze versie geannuleerd was.